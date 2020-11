Élection américaine 2020: pourquoi Trump a remporté le soutien des minorités

Ashitha Nagesh

BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Latinos sont devenus le plus grand bloc de vote minoritaire du pays - et sont donc un groupe politiquement puissant, dépassant la communauté noire.

Malgré sa défaite électorale, le président Donald Trump peut se vanter d'un succès qui a intrigué les sondeurs - il était plus populaire auprès des électeurs des minorités ethniques qu'en 2016.

Certains pourraient trouver cela surprenant étant donné que ses détracteurs l'ont tellement accusé de racisme et d'islamophobie.

Trump nie les accusations et a, à son tour, accusé les démocrates de considérer les électeurs afro-américains comme acquis.

Le président républicain a gagné six points de pourcentage chez les hommes noirs et cinq points de pourcentage chez les femmes hispaniques. Cela signifie que certains électeurs ont changé d'avis, après ne pas avoir voté ou voté pour un autre candidat en 2016.

Mais cela est extrêmement révélateur de l'attrait unique de Trump.

"J'étais définitivement plus libérale en grandissant - ma grand-mère jouait un grand rôle au sein du mouvement des droits civiques ici au Texas dans les années 60, et j'ai grandi avec cette idéologie".

Mateo Mokarzel, 40 ans, est un étudiant diplômé de Houston, Texas d'origine mixte, mexicaine et libanaise. Il n'a pas voté en 2016 et il n'est fidèle à aucun des grands partis - mais cette fois-ci, il a décidé de voter pour les républicains.

"La première fois que Trump s'est présenté, je n'étais vraiment pas convaincu. J'ai juste pensé, voici ce type d'animateur de talk-show de célébrités qui veut se présenter à la présidence, je ne l'ai pas pris au sérieux - donc je n'étais pas un partisan de Trump la première fois", a-t-il raconté à BBC News.

Mais Mateo Mokarzel dit que son éducation au Texas a influencé sa vision des deux partis politiques.

"Les gens oublient que le Texas était autrefois un État bleu [pro-démocrate]", dit-il.

"Le bleu ici n'a rien à voir avec les progressistes idéologiques auxquels nous pensons maintenant. Ils étaient plutôt les "démocrates du sud" de la vieille école - très racistes, très intolérants. Donc, c'était un parti totalement différent, et j'ai eu des expériences en grandissant et vécu beaucoup de racisme. "

Mokarzel écarte les accusations de racisme portées contre le président. Au lieu de cela, il dit avoir été attiré par la politique étrangère et les politiques économiques isolationnistes de Trump.

"Il a vraiment livré sa politique anti-mondialisation", dit-il. "L'expansion néolibérale a vraiment nui au Mexique et aux États-Unis, et quand vous avez de la famille qui y vit et que vous pouvez voir à quel point cela fait du tort aux gens qui vivent, à leur travail, à leurs salaires, cela a vraiment augmenté la guerre contre les narcotrafiquants, et Trump disait : 'hé, nous allons déchirer ces accords commerciaux' - et ensuite il l'a fait. C'était pour moi le premier signe qu'il était vraiment sérieux."

Lily, la femme de Mokarzel, enseignante, américano-mexicaine de première génération et aussi partisante de Trump, ajoute qu'elle a voté pour lui pour des raisons économiques - "nos salaires ont augmenté" - et parce qu'elle aime son "moi authentique", malgré ses collègues et son syndicat soutenant Biden.

"La façon dont je l'ai vu attaqué, ces mensonges", dit-elle. "Je n'avais pas l'habitude de voter, parce que je n'ai jamais senti que mon vote comptait ... Et j'ai l'impression que depuis que Trump est au pouvoir, nos vies se sont améliorées."

Crédit photo, Mateo Mokarzel Légende image, Mateo Mokarzel a voté à la fois démocrate et républicain dans le passé

Elizabeth, 27 ans, a également changé d'avis au sujet du président au cours de ses quatre années en fonction. Cette jeune américano-mexicaine vient de Laredo, l'une des villes frontalières à majorité latino du Texas dans laquelle Trump a surpassé les électeurs cette année. Elle n'a pas voté en 2016 et n'était pas convaincue par Trump.

Mais au moment de voter, elle a estimé que le parti républicain reflétait le mieux ses croyances catholiques socialement conservatrices - en particulier sur l'avortement.

Trump a récemment nommé la juge anti-avortement Amy Coney Barrett à la Cour suprême et a déclaré qu'il était "certainement possible" qu'ils puissent réexaminer l'affaire Roe v Wade, un jugement de la Cour suprême qui avait légalisé l'avortement dans tout le pays en 1973.

"Dans ma famille, tout le monde était démocrate, c'était une énorme lignée de démocrates dans ma famille - mais cette fois j'ai vu une différence", dit Elizabeth. "Beaucoup de présidents font des promesses mais ils ne les tiennent jamais, y compris [l'ancien président Barack] Obama. Avec Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait des promesses, et au début, je me suis dit :" Oh oui, plus de promesses gratuites"- mais puis j'ai commencé à voir les résultats… J'adore le fait qu'il soit pro-vie et pro-Dieu, et pour moi c'est très important."

En 2020, les Latinos sont devenus le plus grand bloc de vote minoritaire du pays - et sont donc un groupe politiquement puissant, dépassant la communauté noire. Mais il est également diversifié, composé de personnes d'horizons politiques et culturels très différents.

Même sur des questions telles que l'immigration, sur laquelle le président Trump a été notoirement radical, la communauté latino-américaine est moins monolithique que certains ne le supposent. Un sondage Gallup de 2017, par exemple, a révélé que 67 % des Hispaniques ont déclaré s'inquiéter beaucoup ou pas mal de l'immigration illégale - plus que la proportion de Blancs non hispaniques (59 %) qui ont répondu de la même manière.

Il y a eu une surprise le soir des élections lorsqu'il est apparu que le comté de Miami-Dade - le plus grand comté de Floride - avait perdu une partie du soutien démocrate qu'il avait en 2016. Les analystes démocrates se sont demandé si le parti avait fait assez pour faire appel aux Cubano-Américains, qui représentent une grande partie des électeurs de ce comté.

Le fait que l'équipe de Trump aie tentée de depeindre Biden et du Kamala Harris en tant que socialistes aurait également influencé les Cubano-Américains et les Vénézuéliens-Américains.

La journaliste cubano-américaine Paola Ramos a écrit dans le magazine Vogue n: "Je viens d'une famille d'exilés cubains et j'ai grandi autour de tables à dîner qui discutaient de l'effondrement du régime de Fidel Castro - parmi des discussions familiales qui ont planifié le retour attendu sur une île qui a été dépassée par communisme au début des années 60. Comme beaucoup de jeunes Américains cubains en Floride, nous connaissions le sens de Castro, du socialisme et du communisme avant même d'apprendre à ajouter ou à soustraire."

Le groupe qui a connu la plus forte augmentation du soutien à Trump par rapport à 2016 était cependant les hommes noirs. La communauté noire a longtemps été considérée comme le bloc électoral le plus solidement démocrate. Cette année aussi.

Sam Fulwood III - qui a mené cette année le Black Swing Voter Project, a déclaré à BBC News que la montée du soutien à Trump parmi les électeurs noirs est "plus un mythe que de la réalité".

"Aucun autre groupe démographique de la société américaine n'a voté pour Joe Biden en plus grand nombre que les hommes noirs, à l'exception des femmes noires", a déclaré Fulwood, qui a été très critique à l'égard de Trump.

Mais bien que les électeurs noirs aient tendance à voter massivement démocrate, ils ne représentent pas un groupe homogène. Selon une étude du Pew Research Center de janvier 2020, un quart des démocrates noirs s'identifient comme conservateurs et 43 % comme modérés.

Un sondage Harvard-Harris de 2018 a également révélé que 85 % des Noirs américains favorisent la réduction de l'immigration légale, plus que tout autre groupe démographique - 54 % ont choisi les options les plus strictes disponibles, autorisant moins de 250 000 immigrants par an, ou disent même qu'ils ne veulent pas de nouveaux immigrants du tout.

Dans un article du Los Angeles Times de la même année, l'ancien diplomate Dave Seminara a suggéré que c'était parce que les jeunes hommes noirs aux États-Unis "sont souvent en concurrence avec les immigrants récents pour des emplois peu qualifiés".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des groupes tels que Blexit se sont concentrés sur l'augmentation du soutien des Noirs à Trump

Dans leur livre publié récemment Steadfast Democrats, Ismail White et Chryl Laird ont suggéré que la raison pour laquelle les électeurs noirs ont si systématiquement voté démocrate dans le passé n'était pas à cause d'une idéologie unifiée, mais à cause de "la pression sociale d'autres électeurs noirs". Des organisations telles que Blexit, dirigée par la personnalité de droite Candace Owens, ont également gagné en importance.

Et cette année, plusieurs célébrités noires ont semblé exprimer leur soutien à Trump, y compris les rappeurs Curtis Jackson (alias "50 Cent") et Ice Cube - 50 Cent est depuis revenu sur sa décision, et Ice Cube, qui avait soutenu le plan Platine de Trump, s'est distancé de la campagne actuelle du président.

Le fondateur de Black Entertainment Television (BET), Robert Johnson, a également exprimé la frustration des électeurs noirs vis-à-vis des démocrates, lorsqu'il a déclaré à la chaîne américaine CNBC :

"Je pense que les Noirs américains sont un peu fatigués de délivrer d'énormes votes pour les démocrates sans observer de réel retour en termes de richesse économique et de réduction de l'écart de richesse, de création d'emplois et d'opportunités d'emploi. Peu de Noirs américains ont été inspiré par le candidat Joe Biden".

Selon Fulwood, bien que la plupart des électeurs noirs à qui il a parlé pour le Black Swing Voters Project croyaient à une écrasante majorité que le président Trump était "raciste" et "incompétent", ils admiraient également "sa robustesse et sa manière de défier l'establishment".

"Parce que les Américains sont farouchement indépendants, ils aiment un leadership fort et Trump projette l'image d'un leader fort", dit-il.

Le président semble défier l'autorité, ajoute-t-il.

"Je pense que cela résonne avec un grand nombre d'Afro-Américains, en particulier les jeunes, qui sentent déjà que l'establishment est contre eux. Donc, sa rhétorique puise dans leur antipathie. Ils ne l'aiment pas, ils n'aiment pas ses politiques, mais ils aiment l'idée qu'il s'en tient à l'establishment. "

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Trump a signé les lettres qui ont été envoyées avec les chèques de relance en avril

Les accusations de racisme ont-elles néanmoins découragé les électeurs minoritaires ?

Pour Mateo Mokarzel, ces affirmations n'ont fait que renforcer sa détermination à soutenir Trump, et à repousser ce qu'il appelle "le biais médiatique".

"Il a une position nationaliste forte, et ils essaient de le dépeindre comme raciste", dit Mokarzel. "Protéger vos frontières et développer votre économie est quelque chose que la plupart des Américains veulent. Je ne vois pas en quoi c'est raciste."

