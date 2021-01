Féminisme masculin : "le sexisme ne s'arrêtera pas tant que les hommes ne feront rien à ce sujet"

Par Pablo Uchoa

BBC World Service

Crédit photo, Eugene Hung Légende image, Selon Eugene Hung, de nombreuses questions présentées comme des problèmes de femmes sont en fait des problèmes d'hommes

Eugene Hung est un fier féministe.

Professeur de mathématiques en Californie, il dit avoir commencé à "lutter" avec l'idée de ce que le monde est pour les filles après la naissance de sa fille aînée, il y a 14 ans.

Il a repensé à la situation de ses collègues féminines à l'université, qui ne se sentaient pas en sécurité en rentrant seules de la bibliothèque.

"Elles ont dû faire face à ce [sentiment d'insécurité] et moi pas. J'ai réalisé que j'avais une tonne de privilèges et j'étais tellement aveuglé", a déclaré Hung à la BBC.

"En tant qu'homme dans la société, je considérais cela comme allant de soi."

"Un père féministe"

Cette réalisation a fait de lui un militant des droits des femmes. Il a lancé le blog Feminist Asian Dad pour promouvoir l'autonomisation des femmes.

Hung publie des articles sur un large éventail de sujets, de Mulan, un film de Disney avec un fort leadership féminin, à l'élection de Kamala Harris comme première femme vice-présidente asiatique-américaine.

De nombreux articles traitent de questions relatives au consentement, au harcèlement sexuel au travail et à la violence sexuelle. Hung est convaincu que les hommes doivent participer à ces conversations.

"Les hommes doivent réaliser que, au moins aux États-Unis, dans environ 90% des cas, la violence contre les femmes vient des hommes", dit-il.

"La plupart du temps, ces questions sont présentées comme des problèmes de femmes, mais si elles viennent des hommes, alors où est le problème ? Eh bien, le problème est chez nous. Pourquoi n'en parlons-nous pas davantage ?", demande-t-il.

Intentions contre actes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ONU affirme que, globalement, les femmes gagnent encore l'équivalent de 77% du salaire d'un homme pour le même emploi

Il reconnaît que les attitudes masculines ont considérablement changé en l'espace de quelques générations. Mais les inégalités flagrantes entre les sexes font toujours partie de la vie ordinaire.

Au niveau mondial, les femmes sont toujours payées 23 % de moins que les hommes pour le même travail, selon les Nations unies.

Les femmes consacrent plus de deux fois plus de temps que les hommes aux soins non rémunérés et aux travaux domestiques.

Dans plus de 100 pays, la loi interdit aux femmes d'effectuer certains travaux.

"S'il s'agissait simplement de questions concernant les femmes, elles auraient été traitées depuis longtemps", déclare M. Hung.

Mais il affirme que pour les régler, il faut la coopération des hommes, et les hommes "ne sont pas vraiment impliqués dans le traitement de ces questions".

"Tant que nous [les hommes] n'en parlerons pas avec nos familles, nos amis, nos voisins, nos communautés et la société dans son ensemble, nous ne ferons pas de progrès significatifs", déclare M. Hung.

Alors pourquoi les hommes n'en font-ils pas plus ?

Le facteur de la peur

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux hommes se sentent poussés à soutenir "leur propre espèce" dans les luttes de pouvoir, déclare Ludo Gabriele

"Les hommes sont socialisés très tôt avec cette idée d'être le plus loin possible de ce qui caractérise le comportement des femmes ou des filles", explique Ludo Gabriele, un blogueur sur la masculinité et la paternité.

"Par conséquent, lorsque nous nous trouvons dans une situation de pouvoir sur le lieu de travail, la croyance sous-jacente est que vous êtes un traître envers votre propre espèce, si vous soutenez une femme", affirme-t-il à la BBC.

Gabriele est responsable de la stratégie de marque pour une initiative appelée MARC (Men Advocating Real Change). Cette initiative engage les employés, hommes et femmes, à s'attaquer au sexisme sur le lieu de travail.

MARC est le résultat d'une étude menée pendant dix ans par Catalyst, une organisation mondiale à but non lucratif qui cherche à propulser les femmes à des postes de direction.

Dans une étude réalisée en 2020, Catalyst a interrogé 1 500 hommes au Canada sur le sexisme au travail et a trouvé plusieurs explications au fait que la plupart d'entre eux ne font rien pour y mettre fin.

Alors que 86 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir mettre un terme aux comportements sexistes lorsqu'elles en sont témoins, seules 31 % d'entre elles se sentaient capables de le faire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un catalyseur a découvert que les hommes bien intentionnés ont peur de parler au nom des femmes sur le lieu de travail

"Notre recherche a identifié trois obstacles clés : l'ignorance, l'apathie et la peur", explique Alixandra Pollack, vice-présidente de MARC, à la BBC.

Sur l'aspect de la peur, elle a développé : "notamment la peur du jugement des autres hommes, la peur de perdre son statut parmi les autres hommes et la peur de perdre son statut sur le lieu de travail".

Gabriele a ajouté : "l'élément de peur est la crainte de ne pas pouvoir s'intégrer à d'autres pairs, à d'autres hommes, surtout si la culture dominante dans l'organisation est du côté combatif.

"Mais il y a aussi la crainte de ne pas savoir par où commencer, car il y a beaucoup d'hommes avec de bonnes intentions qui ont peur de faire une erreur et d'être ensuite mis sur la touche".

Un moment de clarté

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les sondages, les hommes ont déclaré qu'ils ne voulaient pas être perçus comme critiquant les opinions des cadres supérieurs

Pour résoudre ces problèmes, MARC s'associe à des entreprises comme Chevron et P&G pour inscrire les employés à des activités telles que des sessions exécutives courtes ou des programmes d'un an.

Les enseignements peuvent causer un certain malaise chez ceux qui se sentent "un peu ignorants" au début, pour reprendre les mots d'un participant qui a été interpellé pour avoir utilisé un langage raciste.

"Mais vous dépassez alors l'embarras momentané, et c'est une grande expérience d'apprentissage", dit-il.

Une femme a décrit un "moment fort" où les femmes participant à une session étaient invitées à traverser la pièce si elles avaient déjà été victimes d'une quelconque forme de harcèlement sexuel ou de comportement inapproprié de la part d'hommes.

"Dans les deux cas, toutes les femmes ont traversé la pièce. Et ce fut un moment incroyablement fort que je doute qu'un homme ayant participé au programme puisse jamais oublier", souligne-t-elle.

"Je pense que c'était presque choquant pour eux que chaque femme ait été victime de harcèlement sexuel. Je ne pense pas qu'ils puissent comprendre cela, mais c'est la réalité", ajoute-t-elle.

"L'éléphant dans la salle"

Crédit photo, Catalyst handout Légende image, Selon Ludo Gabriele, les hommes doivent redéfinir ce que signifie être un homme

Des hommes comme Hung et Gabriele veulent que d'autres hommes "reconnaissent que nous faisons partie du problème et que nous devons faire partie de la solution", comme l'a écrit Gabriele dans l'un de ses premiers articles de blog.

Il s'intitulait "Sortir de l'ombre en tant que féministe et pourquoi vous devriez le faire aussi".

Gabriele a commencé à écrire Woke Daddy deux mois après la naissance de sa fille Sofia, en 2017. Trois ans plus tôt, il avait quitté une carrière apparemment enviable de directeur d'entreprise.

Il avait 31 ans et il avait une maison, une femme et un fils pour lesquels il n'avait que peu de temps. Il se sentait "malheureux", avec "un profond sentiment d'insatisfaction".

Plus tard, Gabriele a réalisé que son malheur était profondément lié au fait d'avoir vécu dans ce qu'il appelle une "boîte à hommes".

Il la décrit comme une définition étroite de la masculinité qui inclut le fait d'être gêné par ses sentiments, de valoriser sa carrière et son statut plus que l'authenticité et de se méfier du sexe opposé.

Ce sont des rôles qui déplaisent à de nombreux hommes de nos jours.

Une enquête récente de Dove et Promundo, une ONG qui défend une masculinité saine, a révélé que 85 % des pères dans sept pays (Brésil, Argentine, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Pays-Bas et Japon) ont déclaré qu'ils feraient tout pour s'impliquer davantage dans les soins physiques de leur enfant.

Pourtant, une grande partie d'entre eux n'avaient pris aucun congé après la naissance ou l'adoption de leur enfant.

Ils ont rejeté la faute sur l'attitude de leurs collègues et de leurs supérieurs, qui, selon eux, les ont empêchés de demander un congé.

"Donner le choix aux familles"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans une enquête récente, 85% des hommes ont déclaré qu'ils feraient tout pour être plus impliqués dans les soins physiques de leurs enfants

Josh Levs, une autorité mondiale sur les entreprises et l'égalité des sexes, affirme que malgré toutes les preuves du contraire, les dirigeants croient encore aux "faux stéréotypes selon lesquels les hommes seraient paresseux et non impliqués".

Levs est l'auteur du best-seller All-In et a été nommé champion mondial des Nations unies pour l'égalité des sexes.

Il a déclaré à la BBC que les patrons croient encore qu'un homme qui demande un congé parental ou un horaire flexible "se donne du mal et regarde le sport à la télévision".

"Nous avons un système qui pousse les femmes à rester à la maison et les hommes à rester au bureau", dit-il.

Pour le changer, dit M. Levs, la société doit repenser les lois et les politiques - comme celles qui concernent le congé parental et l'égalité des chances entre hommes et femmes - ainsi que les perceptions et la stigmatisation liées aux rôles traditionnels des sexes.

"Tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, nous ne donnerons pas l'égalité des chances sur le lieu de travail".

Il ajoute que ce système n'est pas seulement mauvais pour les personnes, mais aussi pour les entreprises.

"Les entreprises se portent mieux lorsqu'elles ont les meilleures personnes aux bons postes. Les femmes représentent la moitié de la population, il y a donc des chances que, la moitié du temps, une femme soit la meilleure personne pour un emploi".

M. Levs ajoute que les nations qui ont donné du pouvoir aux femmes "font mieux" pour donner aux gens des chances égales et lutter contre les inégalités.

"Lorsque nous libérons les familles pour qu'elles puissent faire leurs propres choix quant aux personnes qui s'occuperont des enfants et qui travailleront, les entreprises vont mieux, les économies vont mieux, les nations travaillent mieux et les familles vont mieux", conclut-il.

