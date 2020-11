Menstruations : l'Écosse , le premier pays à rendre les produits d’hygiène féminine gratuits

Il existe désormais une obligation légale pour les autorités locales de veiller à ce que des articles gratuits tels que des tampons et des serviettes hygiéniques soient disponibles pour "quiconque en a besoin".

Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une loi "pratique et progressive" rendue d'autant plus vitale en raison de la pandémie de coronavirus.

"Les règles ne s'arrêtent pas durant les pandémies et la lutte pour améliorer l'accès aux tampons, serviettes hygiéniques et réutilisables essentiels n'a jamais été aussi importante", a-t-elle ajouté.

Qu'est-ce que la 'pauvreté liées aux menstruations' ?

Sachant que les règles peuvent durer en moyenne jusqu'à cinq jours, le prix des tampons et des serviettes peuvent s'élever jusqu'à 10 dollars par mois au Royaume-Uni, et certaines femmes n'ont tout simplement pas suffisamment d'argent.

Quelle est l'ampleur du problème ?

Une enquête menée auprès de plus de 2 000 personnes par Young Scot a révélé qu'environ un répondant sur quatre à l'école, au collège ou à l'université en Écosse avait eu du mal à obtenir des produits hygiéniques.

Par ailleurs, environ 10 % des filles au Royaume-Uni n'ont pas les moyens d'acheter des produits menstruels ; 15 % ont eu du mal à les payer ; et 19 % ont changé pour un produit moins approprié en raison du coût, selon l'enquête.

En plus de la pauvreté 'liée aux menstruations', le projet de loi s'attaque à la stigmatisation des règles. Les chercheurs disent que c'est un problème qui affecte particulièrement les jeunes filles. Il a été révélé que 71 % de filles 14-21 ans se sentaient gênées d'acheter des produits hygiéniques.

L'impact sur l'éducation est un autre domaine que le projet de loi vise à aborder - les chercheurs ayant découvert que près de la moitié des filles interrogées ont manqué l'école à cause de leurs règles.

Quelle différence le projet de loi fera-t-il ?

Il appartiendra aux 32 communes du pays de décider des dispositions pratiques à mettre en place, mais ils doivent donner à "quiconque en a besoin" un accès "raisonnablement aisé" à différents types de produits hygiéniques et avec "une dignité raisonnable"

Dans certains endroits, par exemple, quiconque veut des préservatifs gratuits peut les demander dans des lieux tels que les cabinets de médecin généraliste, les pharmacies, les collèges et les universités - ou ils peuvent également remplir une demande afin de ne pas avoir à le faire verbalement.

A voir aussi :

Que se passe-t-il ailleurs ?

Le gouvernement britannique a son propre groupe de travail sur la 'pauvreté liées aux menstruations', dont l'objectif principal est de lutter contre la stigmatisation et l'éducation pendant les périodes. Il souhaite également améliorer l'accessibilité de ces produits.

Des produits hygiéniques gratuits ont été déployés dans toutes les écoles primaires et secondaires d'Angleterre en janvier.

Et une poignée d'États américains ont adopté des lois exigeant que des produits gratuits soient fournis dans les écoles.

Taxe sur le tampon

Depuis 2001, la TVA est perçue sur les produits sanitaires au taux de 5 % au Royaume-Uni, les règles de l'UE signifiant que cette 'taxe sur les tampons' ne peut plus être abolie ou réduite.

Cependant, au cours des cinq dernières années, le gouvernement britannique a investi de l'argent provenant de la TVA sur les produits sanitaires pour femmes dans un fonds de taxe sur les tampons qui est utilisé pour soutenir les organisations de femmes et les associations caritatives.

Sachant que le Royaume-Uni a quitté l'UE, il appartiendra au gouvernement de fixer le taux de TVA facturé sur les produits d'époque - les ministres déclarant vouloir supprimer complètement la taxe sur les produits sanitaires pour femmes le plus tôt possible.

Un certain nombre d'autres pays ont réduit ou supprimé les taxes sur ces produits - y compris une douzaine d'États aux États-Unis et des pays comme le Kenya, le Canada, l'Australie, l'Inde, la Colombie, la Malaisie, le Nicaragua, la Jamaïque, le Nigéria, l'Ouganda, le Liban et Trinité-et-Tobago.