Meghan : la duchesse du Sussex parle de sa fausse-couche comme d'une "douleur et d'un deuil".

La duchesse du Sussex révèle qu'elle a fait une fausse couche en juillet, écrivant dans un article qu'elle ressent "un chagrin presque insupportable".

"Je savais, en serrant mon premier enfant dans mes bras, que je perdais mon second", a déclaré Meghan dans un article du New York Times.

Elle a poursuivi en décrivant comment elle a vu "le cœur de mon mari se briser alors qu'il essayait de tenir les morceaux brisés du mien".

Meghan ajoute que "la perte et la douleur ont frappé chacun d'entre nous en 2020".

La jeune femme de 39 ans fait part de son expérience pour inciter les gens à "s'engager à demander aux autres s'ils vont bien" pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

Une source proche de la duchesse confirme à la BBC que la duchesse est actuellement en bonne santé et le couple a voulu parler de ce qui s'est passé en juillet, ayant appris à quel point les fausses couches sont fréquentes.

Un porte-parole du Palais de Buckingham indique que "c'est une affaire profondément personnelle que nous ne commenterons pas."

La duchesse et le Prince Harry, Duc du Sussex, ont déménagé en Californie pour vivre à l'abri des projecteurs des médias, après avoir quitté leur rôle de membre actif de la famille royale en janvier.

Leur premier enfant, Archie, est né le 6 mai 2019.

Le duc et la duchesse ont visité l'Afrique australe en 2019 avec leur fils Archie

La duchesse entame son article en décrivant une "crampe aiguë" qu'elle a ressentie en s'occupant d'Archie.

"Je me suis effondrée sur le sol avec lui dans les bras, en fredonnant une berceuse pour nous calmer tous les deux, l'air joyeux contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas", a-t-elle écrit.

"Quelques heures plus tard, je me suis allongée sur un lit d'hôpital, en tenant la main de mon mari. J'ai senti la moiteur de sa paume et j'ai embrassé ses articulations, mouillées par nos larmes à tous les deux.

"Fixant les murs blancs et froids, mes yeux se sont glacés. J'ai essayé d'imaginer comment nous allions guérir."

Dès le premier événement durant lequel elle a pris la parole en tant que future épouse d'Harry, Meghan a clairement indiqué qu'elle souhaitait que la voix des femmes et les expériences des femmes soient plus clairement entendues.

Aujourd'hui, elle écrit sur sa perte et son chagrin. Elle les replace dans le contexte d'une année de turbulences époustouflantes. Et elle fait un plaidoyer pour la tolérance et la compassion.

Elle évoque les luttes de tant de gens avec le Covid-19, les batailles pour la vérité et les mensonges dans notre époque divisée, le meurtre des noirs américains par la police.

Et sur une expérience que tant de femmes ont vécue, elle fait de son deuil un moyen de placer la fausse couche au cœur du débat public.

La duchesse poursuit : "perdre un enfant signifie vivre un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu parlent".

"Dans la douleur de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d'entre elles auront fait une fausse couche.

"Pourtant, malgré le caractère commun stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de deuil solitaire.

"Certains ont courageusement partagé leurs histoires ; ils ont ouvert la porte, sachant que lorsqu'une personne dit la vérité, cela nous permet à tous de faire de même".

La duchesse fait également référence à une interview télévisée dans laquelle un journaliste lui a demandé si elle allait bien, lors de sa tournée en Afrique du Sud l'année dernière.

Elle raconte qu'elle a été interrogée à une époque où elle "essayait de garder un visage courageux aux yeux du public".

"Je lui ai répondu honnêtement, ne sachant pas que ce que j'avais dit trouverait un écho auprès de tant de personnes - les nouvelles mamans et les plus âgées, et tous ceux qui, à leur manière, avaient souffert en silence", dit-elle.

La duchesse est le deuxième membre de la famille royale à s'ouvrir au sujet d'une fausse couche.

En 2018, la petite-fille de la Reine, Zara Tindall, a parlé de ses deux fausses couches avant d'avoir son deuxième enfant.

La duchesse a fait une fausse couche alors qu'elle était impliquée dans une action en justice contre un journal , suite à la publication d'une lettre qu'elle avait écrite à son père. Le mois dernier, elle a obtenu le report de son procès sur la protection de la vie privée à l'automne de l'année prochaine.

Combattre la stigmatisation

On estime qu'une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche, selon l'association caritative Tommy's.

La sage-femme de Tommy, Sophie King, souligne que parler de la perte d'un bébé pendant la grossesse est "un véritable tabou dans la société", de sorte que "les mères comme Meghan qui partagent leur histoire sont une étape essentielle pour briser cette stigmatisation et cette honte".

Elle estime que l'honnêteté et l'ouverture d'esprit de la duchesse envoient un "message puissant à toute personne qui perd un bébé : elle peut se sentir incroyablement seule, mais vous n'êtes pas seule".

Clea Harmer, directrice générale de l'organisation caritative Sands, spécialisée dans la mort néonatale, a déclaré qu'il s'agissait d'une "triste réalité" : la stigmatisation qui entoure la perte de grossesse et la mort du bébé "laisse de nombreux parents dans un sentiment d'isolement".

"L'isolement que nous avons tous ressenti cette année a rendu les choses encore plus difficiles pour les parents dont le bébé est mort pendant la pandémie de Covid-19 et a fait ressurgir des émotions douloureuses pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers précieux", explique-t-elle.

Le Dr Christine Ekechi, du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, estime qu'il est "important" que toute stigmatisation ou honte entourant cette question soit éliminée.

"Malheureusement, les fausses couches précoces sont très fréquentes et elles peuvent être une perte dévastatrice pour les parents et leurs familles", ajoute-t-elle.

Et Alice Weeden, de l'association caritative Miscarriage Association, affirme à la BBC : "quand quelqu'un, surtout en public, en parle ouvertement, il est utile que les autres personnes sachent qu'elles ne sont pas seules".

La fausse couche : un impact profond et durable sur les parents

Par Smitha Mundasad, reporter de BBC health

Rien qu'au Royaume-Uni, il y a environ 250 000 fausses couches chaque année, la majorité d'entre elles ayant lieu au cours des 12 premières semaines de la grossesse.

Il s'agit d'une expérience courante et choquante, souvent traitée en privé à la maison ou rapidement à l'hôpital.

De nombreux parents vivent leur chagrin en silence et peuvent sentir que la société attend d'eux qu'ils "reprennent une vie normale" trop tôt.

Mais les organisations caritatives et les scientifiques affirment qu'il faut faire beaucoup plus pour reconnaître les effets à long terme de la perte de grossesse.

Des recherches indiquent qu'une femme sur six continue à présenter des symptômes de stress post-traumatique.

Pour certaines, les cauchemars et les flashbacks se poursuivent pendant de nombreux mois, tandis que l'anxiété et la dépression sont également courantes par la suite.

Les partenaires déclarent également souffrir, un sur douze étant confronté à des problèmes similaires.

Selon les experts britanniques en matière de grossesse, il est essentiel que les femmes et leurs partenaires bénéficient d'un soutien psychologique, parallèlement à une aide physique, mais les ressources allouées à ce type de soins sont souvent insuffisantes.

Souvent, on ne sait pas pourquoi les fausses couches se produisent - que ce soit au cours du premier ou du deuxième trimestre de la grossesse, et de nombreuses pertes de grossesse ne peuvent être évitées.

En général, quelque chose ne va pas avec le développement du fœtus dans l'utérus.

Les signes avant-coureurs peuvent être des saignements et/ou des crampes douloureuses dans le bas du ventre.

Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter un médecin si elles présentent l'un ou l'autre de ces symptômes.