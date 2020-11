Violences domestiques et coronavirus: "je n'ai nulle part où m'échapper"

Certaines personnes peuvent être heureuses de prendre un congé sans solde, mais pour Victoria, c'est le début d'un cauchemar.

"Je me souviens encore de la peur dans mon estomac lorsque je rentrais chez moi après avoir quitté le travail le dernier jour, en pensant : "Dans combien de temps pourrai-je partir ?

Avant que la nouvelle pandémie de coronavirus ne bouleverse le monde, Victoria avait été maltraitée par son partenaire pendant de nombreuses années. Lorsque la Grande-Bretagne est entrée dans une phase de confinement en mars, sa vie est devenue plus difficile. Il y a des victimes de la violence domestique partout dans le monde.

Les Nations unies la considèrent comme la "pandémie de l'ombre", qui est un sujet de préoccupation pour les 100 femmes de la BBC cette année.

Pour chaque prolongation de trois mois du confinement, environ 15 millions de nouvelles femmes dans le monde subiront des violences de la part de leur partenaire.

Le partenaire de Victoria a toujours voulu contrôler chacun de ses mouvements. Il l'appelle 10, 20, 30 fois par jour. Une fois qu'elle était à l'étage et que le téléphone était sous silence. Il a envoyé un ami de sa mère la chercher et savoir où elle est.

Avant l'épidémie, elle se préparait déjà à partir. Elle a travaillé dans une équipe de nuit pour économiser de l'argent en vue de l'achat de son propre appartement. Mais lorsque l'un des enfants a été hospitalisé, ses projets sont tombés à l'eau. À ce moment-là, le partenaire de Victoria l'a isolée de ses amis et de sa famille.

Le couple est enfermé sous le même toit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne peuvent même pas aller faire des courses ou de l'exercice, car les problèmes de santé des enfants font que les membres de la famille doivent être présents pour les protéger à tout moment.

Il y a un jardin à la maison, mais le partenaire de Victoria refuse de les laisser aller au jardin. Il leur a dit que même s'ils étaient exposés à l'air frais loin des autres, ils pourraient quand même être infectés par le nouveau coronavirus. Victoria a donc essayé de passer un long moment en suivant des cours en ligne. Malgré tout, il s'asseyait à côté d'elle pendant qu'elle étudiait et vérifiait son historique de connexion en ligne par la suite. La pression est devenue si insupportable que Victoria a envisagé le suicide. Elle s'allongeait dans son lit la nuit, essayant de trouver un moyen d'emmener les enfants dans un endroit sûr d'abord.

"Je me dis que je vais devoir me suicider parce que je ne peux pas passer le reste de ma vie comme ça, je ne vois pas d'issue".

Mais elle a découvert qu'apprendre à faire du crochet l'aidait à se détendre et lui donnait un autre objectif. Beaucoup de gens commencent à développer de nouveaux passe-temps à cause de l'ennui. Mais pour Victoria, cela a ouvert une nouvelle phase dans sa vie.

Elle a commencé à faire des choses pour le monde extérieur toute la journée : elle a confectionné des vêtements pour le nouveau-né de son amie, mais aussi des sacs pour ses filles, une fois qu'elles ont pu entrer en contact avec le monde extérieur.

"Même s'il reste assis là tout le temps, ou s'il est derrière moi, je peux oublier ma situation et me protéger. C'est l'une des seules choses que je peux continuer à faire." Mais comme le congé sans solde de mon partenaire a été prolongé jusqu'au 7 septembre, la situation à la maison a commencé à devenir incontrôlable.

Il est déjà alcoolique et dépense jusqu'à 500 £ (Plus de 300 000 francs CFA) par mois en alcool. Et l'alcoolisme entraîne des menaces constantes de violence. Il a placé une batte de baseball près de la porte d'entrée, une matraque dans les escaliers et a laissé des couteaux dans la maison. Victoria savait qu'il pourrait les utiliser. Il lui avait déjà dit que si elle essayait de partir, il lui trancherait la gorge.

Au Royaume-Uni, une enquête publiée par le Women's Aid Group en août a montré qu'environ deux tiers des femmes vivant dans des situations de violence domestique disent que leurs souffrances s'étaient aggravées lors du premier confinement au Royaume-Uni au début de cette année.

L'un des enfants de Victoria a fini par déclencher sa détermination à s'échapper.

Elle a envoyé un SMS à un service de soutien confidentiel en matière de santé mentale. Elle a ensuite réussi à s'échapper de la maison et à vivre avec un membre de sa famille qui l'a soutenue. "Elle (sa fille) en a eu assez de la façon dont il contrôle tout le monde, et nous avons toujours eu peur", explique Victoria.

"La fille m'a donné une paire de ses chaussures"

On ne sait pas exactement quelles informations la fille de Victoria a communiquées au service de santé mentale, mais la police a rendu visite à la famille et a vérifié son état de santé.

Le partenaire de Victoria a réagi en buvant de façon excessive, tandis qu'elle et les enfants se cachaient à l'étage. Au petit matin, il est entré dans la chambre de Victoria et a tenté de lui voler son téléphone portable, demandant à savoir de quoi sa fille avait parlé.

Lorsque Victoria a refusé de lui remettre le téléphone, il l'a frappée au visage. Elle a appelé une autre fille, qui a appelé la police, et ils ont rapidement réveillé la jeune enfant et ont fui la maison ensemble. Il était déjà une heure et demie du matin. Victoria n'a pas eu le temps de s'habiller. Elle est partie en portant un short et un haut à bretelles, ainsi qu'une paire de chaussures avec laquelle elle ne pouvaient pas marcher normalement.

La fille lui a tendu une paire de tongs, et elles ont marché ensemble dans la nuit.

" Le peignoir que ma mère m'a donné est la seule chose que je suis sûr d'emporter avec moi".

Victoria et ses enfants ont demandé l'asile chez un parent pendant que la police arrêtait son partenaire. Le lendemain matin, elle s'est glissée chez elle pendant qu'il était en garde à vue.

Elle s'est rapidement emparée de quelque chose : des jouets d'enfants et son crochet. Elle a également pris le peignoir, qui était un cadeau de sa mère. Avant que la mère de Victoria ne meure d'un cancer, le partenaire de Victoria l'a empêchée de rendre visite à sa mère pendant deux ans.

Un an après la mort de sa mère, il a affirmé qu'il avait le même cancer. "L'attention n'est pas sur lui, il sait que dire cela me rendra malheureuse", dit-elle.

Victoria est très heureuse d'avoir pensé à ranger ce souvenir de sa mère, car elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle a contacté l'organisation d'aide aux femmes, et quelques jours plus tard, elle s'est installée avec ses enfants dans un refuge. Les premières semaines ont été difficiles. Les enfants ont beaucoup réagi aux bruits forts et à la fermeture de la porte. Victoria avait du mal à s'endormir, imaginant que son partenaire se tenait près de la porte.

Mais peu à peu, ils ont commencé à se sentir vraiment en sécurité. "Il n'y a pas de harcèlement constant par téléphone et par SMS, et il n'y a pas de menace de donner des coups de pied à la porte au milieu de la nuit. C'est très relaxant. C'est comme respirer", dit-elle.

"Voir l'arc-en-ciel après la pluie"

Bien que le refuge offre un abri sûr contre le monde extérieur, il n'est pas à l'abri de l'épidémie. Victoria a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir été accueillie. Cependant, les confinements répétés signifient que certaines familles ne peuvent toujours pas commencer une nouvelle vie, ce qui réduit les possibilités pour d'autres familles de demander de l'aide, et la demande d'aide a augmenté de 150 %.

Refuge, l'organisation caritative qui gère la ligne d'assistance, indique qu'une nuit, dans les premiers jours du confinement, le nombre de messages sur la ligne d'assistance nationale a augmenté de 120 % et, au cours du mois dernier, la demande a régulièrement augmenté.

Lorsque le Covid-19 a été diagnostiqué dans le refuge de Victoria, ces femmes sont à nouveau tombées dans l'isolement. Pour beaucoup, cela a ravivé le souvenir traumatisant d'avoir été piégées avec l'agresseur.

"La vie en isolement a été vraiment tourmentée au début parce que cela m'a rappelé les violences subies", a déclaré Victoria. "Mais après quelques jours, ce n'était pas si mal. Je me suis dit : 'Il y a tout autour des gens qui se soucient de toi, je peux aller au jardin, et je serai libre dans quelques semaines'. "Bien que le refuge ait donné à Victoria un refuge sûr, elle n'a pas pu beaucoup communiquer avec le monde extérieur. Pour sa propre sécurité, le refuge lui a demandé de changer son numéro de téléphone et de garder la nouvelle adresse confidentielle, mais elle peut faire savoir à ses amis et à sa famille qu'elle est en sécurité.

C'est pourquoi, lorsqu'elle a reçu une carte d'un ancien ami par l'intermédiaire d'un tiers, elle a été vraiment surprise. Le recto de la carte dit : "Il y aura un arc-en-ciel après la pluie".

Victoria a hâte de se débarrasser de la peur avec sa famille, de retourner dans la société et de commencer une nouvelle vie. Le refuge leur a permis de retrouver une vie normale.

"Je ne sais pas où nous irons, mais tout ce dont nous avons besoin est déjà là. Et on se sent bien et confortable, et maintenant on se sent comme chez soi". Pour Victoria, la pandémie coïncide avec le meilleur changement. Elle a appris à d'autres femmes à faire du crochet, et elles fabriquent des boules de Noël à envoyer à leurs familles. Bien que nous soyons en novembre, elle a acheté tous les cadeaux et il y a un sapin de Noël dans la chambre des enfants.

"Noël sera merveilleux : vous pouvez manger ce que vous voulez et faire ce que vous voulez. J'attends cela avec impatience", se réjouit-elle.