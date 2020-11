Coronavirus et genre : la hausse des tâches ménagères des femmes fait reculer les progrès en matière d'égalité

Par Sandrine Lungumbu et Amelia Butterly

BBC 100 Women

La pandémie de coronavirus pourrait anéantir 25 ans de progrès en matière d'égalité des sexes, selon de nouvelles données mondiales de l'ONU Femmes.

Les femmes effectuent beaucoup plus de tâches domestiques et de soins familiaux, en raison de l'impact de la pandémie.

" Tout ce pour quoi nous avons travaillé, qui a pris 25 ans, pourrait être perdu en un an ", déclare Anita Bhatia, directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes.

Des opportunités d'emploi et d'éducation pourraient être perdues, et les femmes pourraient souffrir d'une santé mentale et physique plus faible.

Le poids du travail de soins pose un "risque réel de revenir aux stéréotypes de genre des années 1950", déclare Mme Bhatia.

Même avant la pandémie, on estimait que les femmes effectuaient environ trois quarts des 16 milliards d'heures de travail non rémunéré qui sont effectuées chaque jour dans le monde.

En d'autres termes, avant le coronavirus, pour chaque heure de travail non rémunéré effectuée par les hommes, trois heures étaient effectuées par les femmes. Aujourd'hui, ce chiffre est plus élevé.

"Si c'était plus de trois fois plus que les hommes avant la pandémie, je vous assure que ce nombre a au moins doublé", précise Mme Bhatia.

Bien que les 38 enquêtes menées par ONU Femmes se soient principalement concentrées sur les pays à revenus faibles et moyens, les données des pays plus industrialisés montrent un tableau similaire.

"Ce qui est plus alarmant, c'est le fait que de nombreuses femmes ne retournent pas au travail", explique Mme Bhatia.

"Rien qu'au mois de septembre, aux États-Unis, quelque 865 000 femmes ont quitté le marché du travail contre 200 000 hommes, et la plupart de ces chiffres s'expliquent par le fait qu'il y avait une obligation de soins et qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs".

ONU Femmes avertit que les répercussions de la diminution du nombre de femmes actives seront désastreuses non seulement pour le bien-être des femmes, mais aussi pour leur progrès économique et leur indépendance.

BBC 100 Women s'est entretenu avec trois femmes, et a examiné l'impact de la pandémie sur la charge de travail des femmes. On leur a demandé de tenir un agenda, en notant comment elles utilisaient les heures d'une journée type, couvrant une période de 24 heures.

J'ai atteint mes limites tous les jours

Crédit photo, TENI WADA Légende image, J'ai atteint ma limite presque tous les jours, ma fille pleurait et moi aussi.

Même avant la pandémie, les femmes au Japon passaient en moyenne près de cinq fois plus de temps que les hommes à s'occuper de leurs enfants et à effectuer des tâches ménagères non rémunérées.

Teni Wada est une consultante en marques basée à Tokyo et travaillait à temps partiel comme institutrice de maternelle avant le début du confinement.

"Il est 5 heures du matin et j'essaie désespérément de terminer cet article sur le saké. La date limite n'est pas avant quelques jours, mais j'aime garder une longueur d'avance. La vie de maman est imprévisible, et je ne veux pas que cette imprévisibilité me coûte un chèque de paie", écrit-elle dans son journal.

Teni dit que le temps est un luxe qu'elle n'a pas entre l'école à la maison, la planification des repas, le travail et la lessive.

Pendant le confinement, Teni et son mari ont tous deux travaillé à la maison, mais leurs journées sont très différentes.

"Il travaille de 9h30 à environ 17-18h30, et j'ai l'impression qu'il a le luxe d'aller dans une pièce et de pouvoir se concentrer sur son travail, mais je n'ai pas ce luxe, dit-elle, "je trouve cela un peu injuste".

À la maison, Teni dit qu'elle fait environ 80 % du travail non rémunéré, ce qui inclut les cours à domicile de sa fille de trois ans.

"Les deux ou trois premiers mois ont été terribles, mentalement j'ai atteint ma limite presque tous les jours, ma fille pleurait et puis je pleurais", se souvient-elle.

"Nous constatons des effets inquiétants, notamment des niveaux élevés de stress et des problèmes de santé mentale, en particulier chez les femmes, en partie à cause de l'augmentation de la charge de travail", souligne Papa Seck, statisticien en chef à ONU Femmes.

'Je devais tout faire seule'

Crédit photo, ESPERANZA BOLIVIA Légende image, Les journées sont très épuisantes sur le terrain, du moins pour moi, car j'ai d'autres tâches à la maison.

Delina Velasquez est une agricultrice de la province du Cercado, dans la ville de Tarija, au sud de la Bolivie.

Ses journées commencent généralement vers 5 heures du matin, et elle partage la plupart de son temps entre le travail dans la serre et les tâches ménagères. Mais tous les deux mois, elle se rend au marché des agriculteurs de la ville pour vendre les légumes qu'elle cultive.

"Les journées sont très fatigantes dans les champs, du moins pour moi, car j'ai d'autres tâches à la maison, mais pour l'instant ma fille m'aide, elle est mon bras droit. Elle m'aide à la maison, dans les champs, dans la serre", dit-elle.

Les normes traditionnelles en matière de genre renforcent l'idée que les hommes sont les soutiens de famille tandis que les femmes sont les ménagères, et on attend souvent des filles qu'elles assument les tâches ménagères.

"Lorsqu'il s'agit de l'aide aux enfants [dans le cadre d'un travail non rémunéré], les parents sont plus susceptibles de citer l'aide de leurs filles que celle de leurs fils", explique M. Seck.

Mais Delina est heureuse de pouvoir passer plus de temps avec sa famille pendant la pandémie.

"Avant, je devais tout faire seule dans la pépinière, acheter des semences, stocker, multiplier, arroser, cuisiner, nettoyer", dit-elle.

"Mais maintenant que l'année scolaire est terminée, ma fille m'aide à faire le ménage, la cuisine, la lessive ; mon petit garçon m'aide à la crèche, mon mari passe plus de temps avec nous et nous aide dans tout ce qu'il peut. C'est plus relaxant pour moi".

'Les femmes peuvent tout avoir'

Crédit photo, IJEOMA KOLA Légende image, Mon esprit est toujours en train de penser à des choses auxquelles il ne pense pas

Le Dr Ijeoma Kola est une américano-Nigériane vivant à Nairobi, au Kenya.

Selon elle, si elle a pu jongler avec son nouveau rôle de mère, c'est en partie parce que son mari la soutient et qu'ils ont les moyens d'engager quelqu'un pour les aider à la maison.

"Toutes les femmes n'ont pas cela, ou n'ont pas une situation économique leur permettant de se procurer de l'aide. Mais je me réveille quand même tous les jours à 6 ou 7 heures pour prendre soin de notre fils", dit-elle.

Ijeoma affirme que la société n'est pas économiquement établie en faveur des femmes et qu'elle instaure des normes de genre qui font qu'il est impossible pour la femme moyenne d'avoir tout ce dont elle a besoin.

"Les femmes peuvent tout avoir, mais pas tout en même temps et pas sans de grands sacrifices", explique-t-elle.

"Je pense qu'elles sont probablement très peu nombreuses et je me considère très chanceuse de pouvoir avoir la plupart des choses, sinon tout".

Le fait de pouvoir engager quelqu'un pour l'aider a rendu le confinement un peu plus facile pour Ijeoma et sa famille.

"Pendant un mois, il n'y avait que nous et j'étais malheureuse", dit-elle.

"J'avais l'impression d'avoir tellement de travail à faire et de ne pas pouvoir faire de travail professionnel parce que je faisais tant de tâches ménagères".

Bien que son mari soit un bon partenaire lorsqu'il s'agit d'être parent et qu'il prenne l'initiative de choses comme le nettoyage, la vaisselle et la lessive, elle dit qu'elle a souvent le sentiment que la responsabilité de gérer la maison lui incombe.

"Je pense toujours à des choses auxquelles il ne pense pas, comme la liste des courses, le premier anniversaire de notre fils, la question de savoir si nous devrions prendre des photos de famille pour les vacances, ou si nous devrions prévoir un rendez-vous avec des amis sur Zoom", dit-elle.

La charge mentale - devoir jongler avec des choses comme les rendez-vous médicaux, les plans de repas et les réparations de la maison - peut également avoir des répercussions sur la santé physique et mentale des femmes.

Non rémunéré et sous-évalué

Le travail non rémunéré des femmes couvre souvent le coût des soins qui font vivre les familles, soutiennent l'économie et comblent le manque de services sociaux, mais il est rarement reconnu officiellement comme un travail.

"Le point essentiel ici est que ce travail a toujours été sous-évalué et traité comme une chose dont on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de rémunération", explique Mme Bhatia.

"La pandémie a mis en lumière le fait que le travail non rémunéré a réellement constitué le filet de sécurité sociale pour le monde et a permis à d'autres personnes de sortir et de gagner un revenu productif, tout en entravant les possibilités de croissance et d'emploi des femmes qui assument la charge des soins".

Les femmes qui effectuent la plus grande partie du travail non rémunéré auront soit moins de temps pour s'engager dans un travail rémunéré, soit travailleront plus longtemps, et seront souvent confrontées à l'insécurité financière dans un sens ou dans l'autre.

"On ne soulignera jamais assez l'ampleur du problème et l'impact qu'il aura si les gouvernements et les entreprises ne font rien", estime Mme Bhatia.

Les Nations unies appellent les gouvernements et les entreprises à reconnaître l'existence du travail non rémunéré et à mettre en œuvre des mesures telles que des congés familiaux supplémentaires ou des congés payés supplémentaires, et le maintien des centres de garde d'enfants ouverts.

"Ce n'est pas seulement une question de droits, c'est aussi une question de bon sens économique", conclut Mme Bhatia.

"Et il est logique, d'un point de vue économique, que les femmes participent pleinement à l'économie".

