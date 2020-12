Ce pays gouverné par des femmes trentenaires

Un an se sera bientôt écoulé depuis que le nouveau gouvernement de coalition finlandais, dirigé par cinq femmes, a commencé à travailler.

Il a fait face efficacement à la pandémie de coronavirus, tout en élaborant un ambitieux programme d'égalité - un programme qui stipule, entre autres, que chacun a le droit de déterminer sa propre identité de genre.

Il s'agit d'une marche de moins de 200 mètres entre le bureau du Premier ministre et la Chambre des États, où la Première ministre Sanna Marin est sur le point de présider une réunion sur le programme d'égalité emblématique de son gouvernement.

Elle n'est pas d'humeur à faire la conversation, mais qui reprend le travail après une lune de miel ? Cette courte pause dans un lieu non divulgué en Finlande fait suite à un mariage surprise en août, rapidement organisé sur fond de pandémie mondiale, avec le père de son enfant.

Une photo de Sanna Marin, dans sa robe de mariée à manches longues en satin de la haute couture finlandaise, embrassant son mari Markus Raikkonen, ancien footballeur professionnel et son partenaire depuis 16 ans, était un poste inattendu sur son compte Instagram, actif et très personnel. Elle avait auparavant partagé une photo d'elle en train d'allaiter sa fille Emma.

Le couple se tenait enlacé, le sourire aux lèvres, dans le pittoresque parc de Kesaranta, la résidence officielle du Premier ministre à Helsinki, une villa en bois ornée sur les rives de la mer Baltique.

Elle a rapidement été partagée par des journalistes politiques et des blogueurs de mode, des podcasters et des lycéens - la seconde photo de Sanna Marin en moins d'un an à avoir un impact immédiat.

Une douzaine de journalistes attendent sur les marches de la Maison des domaines de Finlande, un bâtiment de style Renaissance où le gouvernement de coalition se réunit à huis clos.

"Je ne prépare pas ce que je leur dis", dit Sanna Marin en s'approchant d'eux, son garde du corps femme marchant derrière elle. "Ils me demanderont n'importe quoi et je leur répondrai honnêtement."

Il y aura beaucoup plus de questions sur sa vie personnelle cette semaine, peut-être ?

"Non. Ils veulent connaître les problèmes, nous avons beaucoup de choses à faire", répond-elle fermement. "Peut-être qu'ils demanderont à la fin."

Certains reporters portent des masques, d'autres tiennent des micros à perche extensibles. Tous se mettent au garde-à-vous lorsqu'elle monte de l'autre côté des marches pour leur faire face.

C'est la première femme politique à arriver à la réunion, et elle a raison - les médias finlandais l'interrogent sur les problèmes.

Et quatre heures plus tard, après la réunion, elle s'arrête dehors pour leur parler à nouveau.

Elle est le dernier responsable politique à partir.

La première photo de Sanna Marin qui est devenue virale a été prise plus de 200 jours auparavant, en décembre 2019, le premier jour de son nouveau travail. En tant que nouvelle et plus jeune Premier ministre de Finlande, Sanna Marin, alors âgée de 34 ans, se tenait debout, souriante, à côté des autres politiciens qui allaient diriger son gouvernement de coalition de centre-gauche.

Toutes étaient des femmes. Au moment où la photo a été diffusée, seul un chef de la coalition des cinq partis avait plus de 34 ans.

Debout sur le podium avec son gouvernement, elle annonce à une foule de photographes qu'elle représente une jeune génération et qu'elle se réjouit de l'attention des médias internationaux. C'est l'occasion de montrer au monde "qui nous sommes, nous les Finlandais".

Le message atteint ceux qui se trouvent en dehors des cercles politiques traditionnels.

Le guitariste Tom Morello, de Rage Against the Machine, a publié une photo de la coalition sur sa page Instagram, faisant passer Sanna Marin pour une fan de son groupe de rock américain. Elle a confirmé ce message à la manière d'un millennial, en aimant son poste.

Les titres s'écrivent d'eux-mêmes.

"Le féminisme arrive à maturité en Finlande"

"Le Parlement finlandais : pionnier de l'égalité des sexes"

"Les femmes règnent : ce que nous attendions"

Il y avait aussi des mèmes sexistes, représentant les femmes qui prennent des décisions en se baignant ensemble dans un sauna.

À bien des égards, les conditions étaient déjà réunies pour une telle coalition. Si un pays devait être une utopie féministe de l'île des merveilles, c'était bien la Finlande

Sanna Marin est l'une des femmes les plus inspirantes et les plus influentes de la BBC en 2020.

En 1906, il est devenu le premier pays au monde à accorder aux femmes le droit de vote et le droit de représentation au Parlement, un exploit que la plupart des autres pays occidentaux n'ont pu réaliser qu'après la Première Guerre mondiale.

L'année suivante, 19 femmes ont été élues au parlement. Et en 2000, la Finlande a élu sa première femme présidente, Tarja Halonen. Une femme Premier ministre, Anneli Jaatteenmaki, a suivi en 2003.

Fin 2019, après une autre première ministre, Marin a été choisie par le parti social-démocrate de centre-gauche pour succéder au premier ministre Antti Rinne, suite à des critiques sur la façon dont il avait géré une grève de la poste.

Cette nomination a fait d'elle la plus jeune dirigeante du pays, et personne n'aurait pu prédire ce qui l'attendait.

Presque trois mois jour pour jour, le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était une pandémie. Mais le cabinet Marin était prêt lorsque le virus est arrivé.

Le 16 mars, la Finlande ne s'était pas contentée de restreindre les mouvements, mais avait déclenché la loi sur les pouvoirs d'urgence, utilisée pour la dernière fois pendant la Seconde Guerre mondiale, qui donnait au gouvernement le pouvoir de réglementer les salaires et d'exiger le "placement obligatoire de la main-d'œuvre pour se procurer du travail". Cette mesure a été critiquée dans les médias, mais les sondages ont montré que le public l'a soutenue.

Une directive claire a été donnée aux Finlandais : rester chez soi dans la mesure du possible. Toute personne présentant des symptômes légers a été encouragée à se faire tester et des réunions en ligne régulières ont été organisées entre les laboratoires, les médecins et les cliniques afin de coordonner les plans.

Sanna Marin et ses quatre principaux collègues du gouvernement ont organisé des réunions d'information hebdomadaires sur le coronavirus, répondant aux questions des citoyens et des médias. L'une d'entre elles était consacrée aux questions des enfants.

Elle a été louée et placée dans la même catégorie que les dirigeants de Taïwan, d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande, ce qui a amené certains à se demander si les femmes dirigeantes étaient plus à même de gérer une crise.

"Il y a des pays dirigés par des hommes qui ont également bien réussi", déclare Sanna Marin à la BBC. "Je ne pense donc pas que ce soit une question de genre. Je pense que nous devrions nous concentrer davantage sur ce que les pays qui ont bien réussi ont appris".

La Finlande, avec une population de 5,5 millions d'habitants, a connu un peu plus de 370 décès, soit un taux d'environ 60 décès par million d'habitants.

Le taux de mortalité au Royaume-Uni est plus de dix fois supérieur.

"Je pense que certaines des choses que nous avons apprises en Finlande, c'est qu'il est important d'écouter les scientifiques pour utiliser toutes les connaissances qu'ils ont, et de prendre des décisions audacieuses dans l'incertitude - je pense que c'est aussi très important", dit Sanna Marin.

"Nous avons une société qui repose sur la confiance. Les gens font confiance au gouvernement, ils font confiance à l'ordre démocratique".

Légende image, La ministre de l'éducation Li Andersson rejette l'idée que les femmes politiques trouvent toujours plus facile de se mettre d'accord

La coalition a connu un autre moment difficile lorsque la vice-premier ministre et leader du Parti du Centre, Katri Kulmuni - à 33 ans, la plus jeune des quatre partenaires de la coalition de Sanna Marin - a démissionné en raison d'un scandale financier. En septembre, elle a été remplacée par une autre femme, Annika Saarikko.

Publiquement, la coalition semblait unie, mais il y avait des désaccords privés.

"Aucun parti ne peut faire ce qu'il veut", déclare Li Andersson, 33 ans, ministre de l'éducation et leader de l'Alliance de gauche.

"Parfois, il y a ce genre de tensions qui ont trait à la recherche de compromis à huis clos. Je pense qu'il y a une sorte de tendance de certaines personnes à dire que parce que vous êtes une femme, vous allez faire un certain type de politique, ou qu'il est plus facile pour vous d'être d'accord quand vous êtes toutes des femmes et ainsi de suite. Et ce n'est pas nécessairement le cas".

Dans son adolescence, Marin n'aurait pas pu imaginer un avenir où elle vivrait à Kesaranta avec son mari et leur fille de deux ans, Emma.

"Les hommes politiques et la politique semblaient très éloignés. Un monde complètement différent de celui dans lequel je vivais", dit-elle.

"Comme beaucoup d'autres Finlandais, ma famille est en proie à des histoires tristes", écrit-elle dans son blog personnel en 2016.

Elle a été élevée dans une petite ville du sud-ouest de la Finlande appelée Pirkkala, par sa mère et la petite amie de sa mère. Une "famille arc-en-ciel", dit-elle, mais sous une pression financière constante. Après que sa mère, qui avait grandi dans un orphelinat, a divorcé de son père alcoolique, elle a survécu grâce aux allocations. Dès son plus jeune âge, Sanna Marin a travaillé, principalement dans le commerce de détail.

Crédit photo, Pirkkala High School Légende image, Sanna Marin était une "élève moyenne", selon son professeur de lycée

Il n'y avait pas de signes avant-coureurs de potentiel. Son professeur, Pasi Kervinen, du lycée de Pirkkala, la qualifie d'"élève moyen", bien qu'elle ait demandé des devoirs supplémentaires à l'âge de 15 ans afin d'améliorer ses notes.

Son éveil politique, comme elle l'appelle, a eu lieu dans la vingtaine, lorsqu'elle a commencé à penser qu'il était possible d'améliorer non seulement sa propre situation, mais aussi celle des autres autour d'elle.

C'est la motivation qui sous-tend le programme d'égalité du gouvernement Marin, qui comprend des politiques visant à encourager les parents à partager équitablement les responsabilités de soins, à réprimer la violence domestique, à combler l'écart de rémunération entre les sexes et à améliorer les résultats scolaires des enfants issus de milieux pauvres et de familles immigrées.

Il est également prévu de réformer la loi Trans, une loi qui exige actuellement que les personnes cherchant à obtenir une reconnaissance légale de leur sexe subissent des années de contrôle de leur santé mentale et, à moins qu'elles ne soient déjà stériles, une stérilisation forcée.

"Chacun devrait avoir le droit de déterminer sa propre identité. Et le programme soutient ce droit", déclare Sanna Marin.

Est-ce qu'elle considère les femmes trans, comme des femmes ?

"Ce n'est pas mon travail d'identifier les gens", dit-elle fermement. "C'est le travail de chacun de s'identifier". Ce n'est pas à moi de le dire".

Elle est peut-être le seul chef de gouvernement à avoir pris ouvertement position sur l'auto-identification des sexes.

Légende image, Maria Ohisalo, membre de la coalition, de la Ligue des Verts : Cinq femmes blanches instruites sont "peu représentatives".

Les militants des droits des trans font pression depuis des années pour une réforme de la loi trans "rétrograde", et certains disent qu'ils doutent encore que ce gouvernement y parvienne.

Tous les gouvernements précédents qui ont tenté de modifier la loi ont dû faire marche arrière sous la pression des conservateurs, explique le militant Kasper Kivisto, qui a rencontré la coalition pour lui offrir ses conseils.

"Nous avons la plus jeune femme dirigeante d'un pays, mais à elle seule, ce n'est qu'un gage", dit-il. "Il faut qu'elle ait le soutien du système derrière elle avant qu'elle ne fasse réellement une différence".

Mais cette fois, les cinq partis de la coalition sont favorables à la réforme, et un projet de loi doit être présenté au Parlement l'année prochaine.

"La Finlande a toujours eu des gouvernements de coalition. Nous avons donc l'habitude d'essayer de faire des compromis et de trouver un consensus entre les différents partis et idéologies", explique Sanna Marin. "Je pense que c'est une force, mais ce n'est pas toujours le moyen le plus rapide de faire avancer les choses".

En avril, la manière dont Marin a géré la pandémie lui a permis d'atteindre un taux d'approbation de 85 %, bien qu'elle dise ne pas regarder les sondages.

Mais il y a eu des critiques. Lors des manifestations internationales "Black Lives Matter", certains Finlandais noirs ont utilisé les réseaux sociaux pour souligner que le plan pour l'égalité, bien qu'il traite de diverses formes d'inégalité, ne reconnaît pas que ceux qui en souffrent le plus sont généralement des personnes de couleur.

Selon un rapport du Conseil de l'Europe publié en 2019, 63 % des personnes d'origine africaine ont été victimes de harcèlement raciste régulier en Finlande - ce qui est le taux le plus élevé d'Europe.

Et actuellement, il n'y a qu'une seule femme noire au Parlement finlandais, Bella Forsgren.

Légende image, Bella Forsgren (au centre) est la seule députée noire de Finlande

Maria Ohisalo, 35 ans, dirigeante de la Ligue verte de Finlande, se dit d'accord avec ceux qui affirment que le gouvernement doit faire plus pour encourager la diversité dans la vie publique.

"Cinq femmes blanches instruites, ce n'est pas très représentatif en fin de compte. Si nous regardons vraiment l'égalité ici, cela ne se voit pas encore", dit-elle.

"Bien sûr, nos origines ont toujours une incidence sur les possibilités que nous avons dans la vie et cela ne devrait pas être le cas", déclare Sanna Marin. Mais régler ce problème n'est pas seulement un travail pour elle, c'est un travail pour tous les Finlandais, dit-elle. Et elle insiste sur le fait que le programme pour l'égalité contribuera à améliorer la situation des minorités raciales.

"Nous devons tous nous concentrer sur la façon dont nous pouvons faire de ce programme une réalité", dit-elle. "C'est donc ma mission en tant que Premier ministre."