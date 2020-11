L'alignement unique de Jupiter et de Saturne qui n'a pas eu lieu depuis le Moyen Âge

Et entre le 16 et le 21 décembre, un phénomène étrange sera observé depuis une grande partie de la planète.

Après des mois d'approche lente, le 21 décembre, qui coïncide avec le solstice d'hiver, Jupiter et Saturne vont se rencontrer dans une "grande conjonction" spectaculaire", déclare Hernando Guarin, professeur d'astronomie à l'université de Valle et directeur du réseau d'astronomie colombien, à BBC Mundo.

C'est quelque chose de spécial, parce que Jupiter et Saturne sont considérés comme les "rois de l'observation" et qu'ils sont si proches l'un de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui arrive normalement", ajoute-t-iol.

Visible à l'œil nu

"La Terre met un an pour faire le tour du Soleil, Jupiter 12 ans et Saturne 30 ans. Il est donc difficile que le phénomène se produise régulièrement", dit-il.

Une année spéciale

"Ceux qui préfèrent attendre et voir Jupiter et Saturne si proches l'un de l'autre et plus haut dans le ciel nocturne, devraient rester jusqu'au 15 mars 2080. Après cela, le couple ne fera une telle apparition qu'après l'an 2400", dit-il.