Pourquoi la France veut interdire la discrimination basée sur les accents ?

Hugh Schofield

BBC News, Paris

Crédit photo, Getty Images Légende image, La politicienne Laetitia Avia a eu l'idée d'une nouvelle loi, tandis que le Premier ministre Jean Castex a été raillé en raison de son accent du Sud-Ouest

Imaginez un député de Westminster bien connu - un chef de parti - pris dans une mêlée de presse et à qui l'on pose une question qui est livrée avec un épais accent écossais.

Il regarde le journaliste en se moquant de son incompréhension et dit : "Désolé, je n'ai pas compris un mot de tout cela. Quelqu'un peut-il me poser une question dans un anglais correct ? Impensable, n'est-ce pas ?"

Et pourtant, en France, cet échange a été plus ou moins exactement filmé par la caméra entre le tisonnier de gauche Jean-Luc Mélenchon et une malheureuse journaliste de la télévision régionale française.

Son délit : avoir un fort accent du Sud.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jean-Luc Mélenchon s'est excusé de sa réaction face à la journaliste toulousaine indiquant qu'il pensait qu'elle se moquait de lui

Les accents régionaux en France ont longtemps été victimes d'un dédain parisien condescendant.

Ces drôles de naseaux marseillais sont géniaux lorsqu'ils sont accompagnés de pastis et d'une partie de pétanque. Quelques bons rôles comiques à la télévision aussi.

Mais malheur à ceux qui ont un soupçon de Sud dans la voix et qui cherchent à être promus dans la radiodiffusion ou la politique nationale ou dans le haut de gamme du monde universitaire et de la fonction publique - ou même dans la télévente.

Prenez de l'avance, parlez en parisien

Si vous voulez communiquer en France - et pas seulement faire rire - alors vous vous conformez à la norme, et cela signifie parler le langage standard des bourgeois parisiens. Il existe de nombreux cours d'élocution en ligne pour vous apprendre à le faire.

Mais les temps changent, et pour la première fois un retour en arrière est en cours au nom des quelque 30 millions de citoyens français qui parlent avec un accent. Cela représente presque la moitié des 67 millions d'habitants que compte la France.

Selon un projet de loi d'initiative parlementaire présenté jeudi à l'Assemblée nationale, le fait de discriminer un individu en raison de son accent constituera une infraction au regard du code du travail et du code pénal.

Le mot français pour désigner ce mépris basé sur l'accent est "la glottophobie".

Pourquoi un accent peut nuire à votre carrière ?

"Avoir un accent régional en France signifie automatiquement que vous êtes traité comme un plouc - aimable mais fondamentalement peu sérieux", explique le parrain du projet de loi, Christophe Euzet, qui est originaire de Perpignan en Catalogne française.

"Il est inimaginable en France qu'une personne ayant un accent du sud - ou du nord d'ailleurs - puisse diffuser un commentaire sur le jour du souvenir. Ou bien qu'il fasse un discours sur la politique du Moyen-Orient. Mais c'est aussi une question politique aujourd'hui. Le mouvement des gilets jaunes est un exemple classique de ce qui se passe lorsque des millions de personnes des régions regardent leurs représentants à Paris et sentent qu'ils n'ont rien en commun".

Mais attendez. Le Premier ministre français, Jean Castex, n'est-il pas célèbre pour avoir été le premier à parler avec un accent au bureau ? Et n'est-ce pas là l'occasion de renouer avec le peuple ?

"Oui", dit Euzet. "Mais combien de temps a-t-il fallu à Castex pour être pris au sérieux en tant qu'homme politique ?"

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'un des films français les plus appréciés, Bienvenue chez les Ch'tis, a joué sur l'incompréhension de l'accent du Nord

La France ne peut pas se targuer d'avoir la même diversité d'accents que le Royaume-Uni. Les centralisateurs de la Révolution ont fait de leur mieux pour supprimer les langues régionales d'abord - comme l'occitan et le breton - puis les accents qui en sont issus. L'école a été le premier instrument de conformisme, puis les médias.

La plus grande famille d'accents est celle du sud, marquée, entre autres, par la prononciation du "e" normalement silencieux à la fin des mots, et les fameux "pang" et "vang" pour pain et vin.

On trouve d'autres accents régionaux en Corse, dans l'est de la France, en Alsace (influencée par l'allemand), en Bretagne et dans le nord - influencé par le dialecte local, le ch'ti.

Dans de nombreuses régions rurales de France, les accents sont conservés chez les personnes âgées mais sont moins souvent entendus chez les jeunes.

Il existe également un accent de banlieue identifiable, populaire parmi les personnes d'origine immigrée et caractérisé par des consonnes dures et une prononciation rapide.

Un mythe veut que le meilleur français soit parlé par les habitants de la région de Tours, dans la vallée de la Loire.