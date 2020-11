COVID-19 : les dirigeantes s’en sortent-t-elle mieux ?

Le monde extérieur pense que là où les femmes sont les leaders, les mesures et les effets de la nouvelle pandémie de coronavirus sont plus importants.

La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le président taïwanais Tsai Ing-wen et la chancelière allemande Merkel ont pourtant obtenu de bons résultats dans la lutte contre l'épidémie.

Les milieux universitaires ont même mené des recherches à ce sujet, dont l'une suggère qu' "un pays dirigé par des femmes a systématiquement réagi plus efficacement à l'épidémie".

Nous avons interrogé cinq femmes chefs d'entreprise pour parler des changements apportés par la nouvelle épidémie de coronavirus, et nous leur avons demandé s'il existait un style de leadership féminin.

"Tout PDG intelligent observera les pratiques des autres dirigeants. Beaucoup [d'hommes] ont appris du "Manuel de pratique des femmes", en se souciant des parties prenantes et en améliorant leurs compétences en matière de communication" a déclaré Cox.

"L'impression que m'a donnée les pays anglo-saxon est qu'il a de grandes attentes à l'égard des hommes, de sorte que les exigences à l'égard des dirigeants sont... pleines d'entrain, de personnalité et légèrement machistes. Le style et le ton du leadership féminin sont différents".

Son organisation a permis aux entreprises de construction de suspendre le paiement des impôts pendant le premier blocus et a apporté un soutien financier à 12 000 apprentis.

"La perception qu'un certain trait est entièrement féminin ou masculin est très dangereuse. Nous sommes en fait un mélange des deux et avons des personnalités différentes. En réfléchissant à ce que je fais personnellement et à ce que je vois chez les autres femmes leaders : prenez du recul, mettez-vous à la place de celles que vous essayez de soutenir".