Des policiers suspendus pour avoir battu un producteur noir à Paris

Jeudi, la star française du football Kylian Mbappe, qui est noir, s'est jointe à ses coéquipiers et collègues athlètes pour condamner ce dernier incident.

"Vidéo insupportable, violence inacceptable. Dites non au racisme", a-t-il écrit sur Twitter à côté d'une photo du visage ensanglanté du producteur blessé.

La vidéo de la caméra de sécurité a été publiée jeudi par le site d'information en ligne Loopsider. Elle montre trois officiers donnant des coups de pied, des coups de poing et utilisant leurs matraques sur l'homme après qu'il soit entré dans son studio.

Il a été détenu et accusé de violence et de résistance à son arrestation, mais les procureurs ont rejeté les accusations et ont ouvert une enquête contre les officiers.