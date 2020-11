Quel niveau de vaccination contre le covid-19 est nécessaire pour revenir à une "vie normale" ?

Par José Carlos Cueto

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour parler de "nouvelle normalité", les experts affirment qu'il faudra vacciner une grande majorité.

Les annonces concernant les vaccins contre les coronavirus incitent à l'optimisme, mais il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à la pandémie et revenir à la normale.

Voyager sans restrictions, ne pas porter de masque et assister à des événements de masse sont autant d'activités qui prendront du temps pour revenir.

Il ne suffit pas que les vaccins soient approuvés et que les pays commencent leurs campagnes de vaccination.

Pour parler d'une "nouvelle normale", selon les experts, il faudra vacciner une grande majorité.

Et cela pourrait prendre plusieurs mois, voire des années.

Il n'est pas non plus évident de savoir quel type de normalité nous allons connaître en obtenant une immunité de masse. Cela dépendra de la durée de la protection des vaccins et de leur capacité à couper la transmission et à nous empêcher de tomber malade.

Quatre développeurs ont jusqu'à présent montré leurs compétences : Pfizer/BioNTech (États-Unis-Allemagne), Gamaleya Institute (Russie), Moderna (États-Unis) et Oxford University/AstraZeneca (Royaume-Uni).

Les quatre vaccins se sont avérés efficaces lors des essais cliniques de phase III, mais il s'agit de résultats préliminaires en attente d'approbation.

Compte tenu de cela et des sacrifices consentis pour administrer des doses massives, combien de personnes devront être vaccinées pour retrouver la vie avant le coronavirus ?

Immunité mondiale

"Comment et quand nous reviendrons à la normale est dans l'esprit de chacun", reconnaît Andrew Bradley, professeur de médecine moléculaire à la clinique Mayo aux États-Unis.

"Mais il est très certain que pour y parvenir, nous devrons vacciner environ 75% de la population", explique Bradley à BBC Mundo.

Ces données sont similaires à celles utilisées par l'Association de Vaccinologie en Espagne (AEV), qui a approuvé le 24 novembre son plan de vaccination contre le covid-19.

Les vaccins seront gratuits à partir de janvier 2021 et seront administrés en priorité aux groupes les plus exposés à la maladie et à la mortalité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'OMS estime que 60 à 70 % de la population devra être vaccinée pour empêcher le virus de se propager.

"Avec une vaccination à 60-70%, vous commencez à contrôler le microorganisme et à réduire la transmission", a déclaré Amós García Rojas, président de l'AEV, à la BBC Mundo.

Les chiffres coïncident également avec les pourcentages que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime nécessaires pour obtenir une immunité collective, c'est-à-dire une immunité collective minimale mais nécessaire pour arrêter la maladie.

"Compte tenu de la forte transmissibilité du CoV-2 du SRAS, nous pensons qu'il sera nécessaire de vacciner entre 60 et 70% de la population. On y parvient grâce à une vaccination sûre", a déclaré le Dr Soumya Swaminathan, responsable scientifique de l'OMS, lors de la conférence.

Avec ces chiffres, dans des pays comme le Mexique, 88 millions de personnes devraient être vaccinées, en Colombie 35 millions et au Pérou 22 millions, par exemple.

Le Mexique, qui annoncera bientôt son plan de vaccination définitif, a conclu des accords préalables avec AstraZeneca et Pfizer pour l'acquisition de ses vaccins lorsqu'ils seront approuvés.

La Colombie, en revanche, a déclaré qu'elle avait fermé 20 millions de doses le 24 novembre.

Et le ministère de la santé du Pérou s'est engagé à payer plus de 100 millions de dollars pour acquérir 9,9 millions de composés de Pfizer.

Mais, selon M. Bradley, il est vital que les niveaux de vaccination soient atteints au niveau mondial.

"L'immunité collective devra être réalisée à l'échelle mondiale pour réduire l'incidence de la maladie ou l'éradiquer. Si l'on considère que nous sommes plus de sept milliards, cela pourrait prendre des années", estime-t-il.

"Nous sommes dans une pandémie et il ne s'agit pas seulement de contrôler la maladie au Royaume-Uni, en France ou en Espagne. Nous devons également la combattre en Afrique et en Amérique latine", convient García Rojas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts estiment que pour parler d'une nouvelle normalité, il faut atteindre des taux de vaccination élevés au niveau mondial et pas seulement dans certains pays.

"Les pays riches doivent aider ceux qui ont moins de ressources. C'est un problème mondial, un problème de solidarité", ajoute-t-il.

Actuellement, plusieurs gouvernements, organisations de santé, fabricants, scientifiques et philanthropes contribuent au projet Covax, conçu pour assurer une distribution équitable et sans heurts des vaccins et des traitements dans le monde entier, quelles que soient les ressources de chaque pays.

Certains pays, explique García Rojas, ont peut-être déjà des immunisations plus naturelles et ont vaincu la maladie.

Toutefois, il estime que le vaccin devrait être administré à tous "qu'ils aient été infectés ou asymptomatiques ou non.

Des interrogations

Bien qu'il existe un certain consensus sur la vaccination de 70 % de la population pour rétablir une certaine normalité, d'autres organisations appellent à la prudence et soulignent plusieurs questions à éclaircir.

"La maladie et son immunité ne sont pas encore connues à 100%. Il est trop tôt pour dire quel pourcentage doit être vacciné pour réduire la transmission", a déclaré le Dr Rodrigo Romero, secrétaire général de l'Association mexicaine de vaccination, à la BBC Mundo.

"Cela dépendra également de l'efficacité du vaccin et de la durée de la protection chez les gens", ajoute-t-il.

Outre les doutes sur la protection et l'immunité des vaccins, il y a les problèmes de logistique, de distribution et de stockage.

Les vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNtech, par exemple, doivent être conservés à des températures ultra-froides grâce à des technologies spéciales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Nous voyons un nombre considérable de personnes qui ne savent pas si elles doivent être vaccinées ou non. Chaque campagne de vaccination devra être accompagnée d'une stratégie de communication claire. Tout cela prend plus de temps".

Les experts estiment que cela constituera un défi, en particulier dans les pays moins bien dotés en ressources ou en développement.

"Le rythme auquel les vaccins arrivent dans chaque pays fixera des horizons possibles pour le retour à la normale", explique Garcia Rojas.

"Nous voyons également un nombre considérable de personnes qui ne sont pas sûres de se faire vacciner ou non. Chaque campagne de vaccination devra être accompagnée d'une stratégie de communication claire. Tout cela fait gagner du temps", ajoute-t-elle.

Nouvelle ou ancienne normalité ?

Même si nous parvenons à vacciner suffisamment de personnes, les experts doutent de ce que sera le retour à la normale et même si nous reviendrons à une vie comme avant la pandémie.

Bradley, de la clinique Mayo, estime qu'un retour à la même vie est "peu probable" dans un avenir proche. Il affirme que "beaucoup d'entreprises vont changer et les employés continueront à travailler à distance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Garcia Rojas espère que l'utilisation des masques se poursuivra après la pandémie. Pas toujours, mais en signe de solidarité lorsque nous avons un rhume, par exemple.

"Les restaurants et les bars fonctionneront à capacité réduite et les déplacements continueront à être limités", ajoute-t-il.

García Rojas, en revanche, dit que parler de "nouvelle normalité" lui donne des "éruptions".

"Je voudrais la normalité habituelle. Mais en parler en pleine pandémie est dangereux pour les citoyens. Cela peut faire croire aux gens que nous sommes prêts à revenir à l'ancienne routine", dit-il.