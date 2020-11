Pourquoi Facebook et Apple se détestent ?

Les grandes rivalités entre entreprises - Coca-Cola et Pepsi, Boeing et Airbus, McDonald's et Burger King - ont tendance à avoir une chose en commun : la concurrence!

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tim Cook, d'Apple, et Mark Zuckerberg, de Facebook sont-ils des ennemis intimes?

La querelle entre Facebook et Apple n'est pas bien perçue par le commun des mortels. Ce sont toutes deux de grandes entreprises technologiques, et c'est là que s'arrêtent les similitudes.

La quasi-totalité des revenus de Facebook provient de la publicité, mais elle ne signifie qu'une petite fraction de ceux d'Apple, qui proviennent principalement des appareils et de son App Store.

Selon les analystes, les deux entreprises ne se font pas vraiment concurrence, elles ne s'aiment tout simplement pas.

Depuis des années, Tim Cook, d'Apple, affirme que Facebook traite ses utilisateurs comme un produit - pour gagner de l'argent grâce à la publicité - et joue avec leur vie privée.

Mark Zuckerberg, quant à lui, affirme que les produits d'Apple sont chers et qu'ils ont des arrière-pensées pour critiquer Facebook. L'année dernière, selon le New York Times, Apple a même coupé les outils de développement de Facebook. Et le dernier chapitre de la querelle, la semaine dernière, a rendu les relations encore plus exécrables..

Le point de friction entre les deux géants

En début de cette année, Apple a annoncé qu'il introduira une fonctionnalité appelée App Tracking Transparency, pour donner aux gens un plus grand contrôle sur leurs données.

Les clients devront choisir si leurs données - précédemment transmises par défaut - seront utilisées par des applications telles que Facebook.

C'est un problème majeur pour Facebook, qui vend des publicités ciblées pour faire des profits mirobolants. Elle dit ouvertement que cela va nuire à son activité.

Apple a reporté les changements proposés à l'année prochaine, pour donner aux développeurs le temps de se préparer.

Dans une lettre expliquant pourquoi le changement a été retardé la semaine dernière, Jane Hovarth d'Apple n'a pas pu résister à parler de Zuckerberg" : "Les dirigeants de Facebook ont clairement indiqué que leur intention était de collecter le plus de données possible.

"Ce mépris pour la vie privée des utilisateurs ne cesse de s'étendre."a t-elle ajouté.

Facebook a riposté, en disant : "Ils utilisent leur position dominante sur le marché pour auto-prioriser leur propre collecte de données, tout en rendant presque impossible pour leurs concurrents d'utiliser les mêmes données".

Selon Facebook, "Ils prétendent que c'est une question de vie privée, mais c'est une question de profit".

C'est comme si on mettait du sel dans une plaie ouverte pour Apple, qui est vraiment fière de croire qu'elle a un modèle commercial plus performant que Facebook signale un expert.

Dès 2010, le co-fondateur d'Apple, Steve Jobs, aurait mis en garde Facebook contre le non-respect de la vie privée.

Et en 2018, M. Cook, l'actuel patron d'Apple, a déclaré qu'il aurait pu suivre Facebook en utilisant des données pour vendre des publicités mais "nous avons choisi de ne pas le faire" a t-il révélé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tim Cook, le directeur général d'Apple pense que Facebook traite ses utilisateurs comme un produit

Roger McNamee, investisseur de la Silicon Valley et auteur de Zucked, un livre critique sur Facebook et son fondateur Mark Zuckerberg, n'est pas non plus un fan de Facebook.

"La culture d'Apple est de donner du pouvoir à ses clients", dit-il, "la culture de Facebook est d'exploiter ses utilisateurs.

Et bien que le secteur de la publicité d'Apple soit relativement petit, Morgan Stanley prédit que ses revenus provenant de la publicité augmenteront fortement dans les prochaines années.

Éclaboussures

L'une des publicités télévisées américaines les plus courantes cet automne est une campagne de protection de la vie privée faite par Apple.

Une série de personnes font part à des étrangers choisis au hasard sur Internet de choses embarrassantes qu'ils ont regardées.

Le titre d'appel est : "Certaines choses ne devraient pas être partagées - l'iPhone vous aide à les garder ainsi".

Il est donc clair qu'Apple croit que la protection de la vie privée est populaire - il serait étrange de saper cette idée.

Crédit photo, Reuters Légende image, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook quant à lui, affirme que les produits d'Apple sont chers

Injuste pour les promoteurs

Elle est actuellement impliquée dans une série d'actions en justice, après avoir été accusée d'abuser de son App Store dominant pour imposer des conditions déloyales aux développeurs. Et puis il y a les accusations selon lesquelles elle ne paie pas sa juste part d'impôts, ce que la société nie.

L'argument de la protection de la vie privée et de la sécurité est certainement partagé par M. Zuckerberg.

En 2014, lorsque M. Cook a critiqué publiquement Facebook pour avoir traité ses clients comme un produit, le directeur général de Facebook a riposté en déclarant au magazine Time : "Je suis frustré par le fait que beaucoup de gens semblent de plus en plus assimiler un modèle commercial de publicité à un manque d'alignement avec leurs clients.

Et il a peut-être raison : Apple est l'une des entreprises les plus riches du monde.

La guerre des faux

Ce qui est encore plus étrange dans ce mépris mutuel, c'est la co-dépendance des deux sociétés.

L'iPhone serait beaucoup moins attrayant pour de nombreux clients si Facebook (ainsi que WhatsApp et Instagram) n'était pas disponible.

Inversement, les gens chercheraient-ils d'autres plateformes de médias sociaux s'ils ne pouvaient pas utiliser Facebook sur un iPhone ?

Il serait souhaitable que les deux entreprises entretiennent une relation de travail saine et solide.

Et pourtant, ce n'est pas le cas.

L'experte d'Apple Carolina Milanesi est l'une des nombreuses personnes qui pensent que les deux entreprises voient le monde d'une manière différente et que l'animosité entre elles est culturelle et personnelle."Philosophiquement, ils sont tellement différents", dit-elle.

Le coeur du problème,"pourquoi avons-nous Facebook comme application sur les appareils Apple" ?

Jusqu'à présent, ces deux entreprises ne s'entendent pas. Mais c'est une fausse guerre - leur relation est en fait symbiotique.

De toutes les rivalités probables dans le domaine des technologies de pointe, Facebook contre Apple semble, à première vue, la moins probable.

Google est le concurrent évident de Facebook ; Microsoft et Google sont ceux d'Apple.

Mais la question de la vie privée a alimenté un feu entre Facebook et Apple qui ne veut pas s'éteindre. Et il est probable que cette rivalité s'exacerbe encore en 2021.