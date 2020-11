Les fondatrices de Black Lives Matter : "nous nous sommes battus pour changer l'histoire et nous avons gagné"

L'organisation a mené d'énormes rassemblements de rue et des campagnes très médiatisées contre le racisme et la brutalité policière.

Les trois femmes qui ont fondé le mouvement racontent à la BBC qu'elles pensent que ce mouvement a transformé la politique.

"Les Noirs aux côtés de nos alliés se sont levés pour changer le cours de l'histoire et nous avons gagné", dit Alicia Garza.

Alicia Garza et ses co-fondatrices du BLM, Patrisse Cullors et Opal Tometi, s'expriment dans le cadre de BBC 100 Women 2020 Masterclass, un événement numérique en direct, de grandes interviews et d'invités le 30 novembre.

Le trio a lancé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis en 2013 après le verdict de non-culpabilité prononcé contre George Zimmerman, qui a abattu l'adolescent noir Trayvon Martin.

Des manifestations ont encore éclaté cette année après l'assassinat de George Floyd, mort en mai après qu'un policier s'est agenouillé sur son cou lors de son arrestation à Minneapolis.

"Black Lives Matter, après sept ans, est maintenant vraiment dans l'ADN et la mémoire de ce pays", souligne Garza. "Nous avons tous vu comment les membres de notre communauté, les membres de notre famille, sont assassinés devant les caméras. Il y a tellement de façons dont, même si ce mouvement explosait pour la deuxième fois, les grands médias continuent de se concentrer sur la mauvaise chose. L'année 2020 restera dans les mémoires pour beaucoup de choses, notamment la montée du mouvement Black Lives Matter dans le monde.

"Encore et toujours, le fardeau et la responsabilité de la violence sont placés à nos pieds, mais personne ne parle de la violence que subissent nos communautés, à la fois aux mains de la négligence du gouvernement, mais aussi aux mains des agents de police. Nous avons maintenant un nouvel élément qui est la violence des justiciers et de la suprématie blanche", dit-elle.

Malgré la lutte actuelle, les fondateurs du BLM ont fait preuve d'un optimisme prudent, surtout lorsqu'ils ont évoqué la défaite de Donald Trump aux élections américaines. Les femmes noires, en particulier, ont été créditées d'avoir joué un rôle majeur dans la victoire du président élu Joe Biden.

Le trio BLM salue la reconnaissance de ce fait par Kamala Harris, qui est entrée dans l'histoire en tant que première femme, première noire et première vice-présidente asiatique-américaine élue des États-Unis.

Mais elles assurent qu'elles feront pression pour qu'elle ne soit pas seulement un "symbole mais une combattante pour nos communautés".

"Je suis encouragée de voir la façon dont le mouvement BLM, mais aussi un certain nombre d'autres mouvements, se sont montrés à la hauteur de la situation et ont mis en avant une pensée et une action politiques qui reflètent vraiment le meilleur de ce que nous sommes", indique Opal Tometi.

"Je pense que nos mouvements montrent qu'une toute autre voie est possible et je suis très émue et reconnaissante d'être en vie pour un moment comme celui-ci", explique-t-il.

Décrivant comment son rôle a changé cette année, M. Garza souligne que le BLM établissait de plus en plus de liens à travers le monde, notamment en élevant les manifestations #EndSars contre la violence policière au Nigeria.

"Nous transformons la politique telle que nous la connaissons, mais nous sommes très concentrés sur la transformation du pouvoir, la façon dont il fonctionne, et sur l'assurance qu'il y a plus de pouvoir dans les mains de plus de gens", ajoute-t-elle.

Patrisse Cullors dit que les réalisations du BLM en 2020 entreraient dans les livres d'histoire.

"Ce qui me réjouit, c'est que mon enfant puisse dire que sa mère, aux côtés d'autres femmes noires féroces, a fait tout ce qu'elle a pu, et que nous avons pu, pour rendre cet endroit meilleur pour nous.

"Je suis excitée à l'idée que cette histoire soit racontée."