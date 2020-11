Le mystique figuier centenaire qui fait reculer les autorités kenyanes

Dans notre série de "lettres de journalistes africains", le formateur en médias et communication Joseph Warungu se penche sur le pouvoir que les arbres semblent avoir sur les politiciens kenyans.

Au Kenya, la population supplie le gouvernement et les politiciens de l'aider à stopper la propagation de Covid-19, en abandonnant leurs rassemblements politiques visant à persuader la population d'approuver un éventuel référendum constitutionnel.

Ces rassemblements sont responsables de la situation préoccupante de la Covid-19 au Kenya, où les infections à coronavirus ont fait un bond en avant et où beaucoup plus de personnes meurent aujourd'hui qu'au cours des mois précédents.

L'arbre dont il s'agit est centenaire et a des pouvoirs mystiques pour certains.

Il s'agit d'un majestueux figuier, qui a 100 ans et qui domine une portion de Waiyaki Way à l'ouest de Nairobi. Le figuier centenaire devait être terrassé pour faire place à une autoroute en construction.

Cette route de 27 km (16 miles) reliera l'aéroport international Jomo Kenyatta à la zone Westlands de Nairobi, rejoignant Waiyaki Way, la route principale qui mène à l'ouest du Kenya et de l'Ouganda.

Lire aussi

Traditionnellement, ses larges branches touffues sont utilisées comme salle d'audience où étaient jugées les affaires de la cité et tranchées par les anciens.

Signe de transfert du pouvoir

Pour le peuple Kikuyu du centre du Kenya, l'ethnie la plus peuplée du pays, le figuier appelé "mugumo" a traditionnellement été un sanctuaire, un lieu de culte et de sacrifices. Les Kikuyus ne permettent pas qu'un figuier soit coupé, car ils estiment qu'un tel acte pourrait être désastreux.

Le journaliste de la BBC qui fait remarquer que le président Uhuru Kenyatta, qui est lui-même Kikuyu, dit ne pas être sûr qu'il ait eu envie de porter le fardeau culturel et spirituel d'un mugumo mort.

Tandis que les écologistes faisaient campagne pour arrêter la destruction de l'arbre, les traditionalistes kikuyus observaient avec colère et en signe de protection se tenaient debout devant le figuier.

Des tranchées sont actuellement creusées autour du figuier de Waiyaki Way à Nairobi, au Kenya

Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement obstiné est arrêté dans sa course par la nature alors qu'il tente d'éroder l'environnement.

Avec ses 60 étages, le Times Media Complex, avec ses bureaux, ses centres commerciaux et son parking pour des centaines de voitures, allait être le plus haut bâtiment de la région de l'Afrique de l'Est.