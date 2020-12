Vaccin Pfizer: le Royaume-Uni approuve et prévoit une campagne la semaine prochaine

Crédit photo, AFP

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver l'utilisation à grande échelle du vaccin contre le coronavirus de Pfizer/BioNTech.

Le régulateur britannique, la MHRA, déclare que le vaccin, qui offre une protection à 95 % contre la maladie de Covid-19, peut être lancé sans danger la semaine prochaine.

Les vaccinations pourraient commencer dans les jours qui viennent pour les personnes appartenant aux groupes prioritaires.

Le Royaume-Uni a déjà commandé 40 millions de doses, soit assez pour vacciner 20 millions de personnes, avec deux injections chacune.

Environ 10 millions de doses devraient être disponibles prochainement, les premières doses doivent arriver au Royaume-Uni dans les prochains jours.

Il s'agit du vaccin conçu le plus rapidement jamais mis au point pour passer du concept à la réalité. Il n'a fallu que dix mois pour suivre les mêmes étapes de développement qui s'étendent normalement sur une décennie.

Le ministre de la Santé Matt Hancock annonce sur Twitter : "L'aide est en route. Le NHS est prêt à commencer à vacciner au début de la semaine prochaine".

Lire aussi

Bien que la vaccination puisse commencer, les gens doivent rester vigilants et suivre les règles relatives aux coronavirus pour arrêter la propagation, selon les experts.

Cela signifie qu'il faut s'en tenir à la distanciation sociale et aux masques faciaux, et tester les personnes susceptibles d'avoir le virus et leur demander de l'isoler.

Qu'est-ce que le vaccin ?

Il s'agit d'un nouveau type de vaccin appelé ARNm qui utilise un minuscule fragment du code génétique du virus du Covid-19 pour apprendre à l'organisme comment combattre le Covid-19 et renforcer l'immunité.

L'utilisation d'un vaccin à ARNm chez l'homme n'a jamais été approuvée auparavant, bien que des personnes en aient reçu lors d'essais cliniques.

Le vaccin doit être stocké à environ -70C et transporté dans des boîtes spéciales, emballées dans de la glace sèche. Une fois livré, il peut être conservé jusqu'à cinq jours au réfrigérateur.

Qui sera vacciné et quand?

Crédit photo, Getty Images

Les experts ont établi une liste provisoire de priorités, ciblant les personnes les plus à risque. En tête de liste figurent les résidents et le personnel des maisons de soins, suivis par les personnes de plus de 80 ans et les autres travailleurs sociaux et de santé.

Ils recevront les premiers stocks de vaccins, dont certains dès la semaine prochaine. La vaccination de masse des personnes de plus de 50 ans, ainsi que des personnes plus jeunes présentant des problèmes de santé préexistants, peut avoir lieu à mesure que les stocks deviendront plus importants en 2021.

Le vaccin est administré en deux injections, à 21 jours d'intervalle, la deuxième dose étant un rappel.

Qu'en est-il des autres vaccins Covid ?

Il existe d'autres vaccins prometteurs qui pourraient également être approuvés prochainement.

L'un d'entre eux, le Moderna, utilise la même approche de l'ARNm que le vaccin Pfizer et offre une protection similaire. Le Royaume-Uni a pré-commandé des doses de 7 millions de doses qui pourraient être prêtes au printemps.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses d'un autre type de vaccin Covid à l'université d'Oxford et à AstraZeneca. Ce vaccin utilise un virus inoffensif, modifié pour ressembler beaucoup plus au virus qui provoque le Covid-19.