Des scientifiques australiens cartographient des millions de galaxies avec un nouveau télescope

Avec les données accessibles au public, les scientifiques du monde entier pourraient étudier "tout, de la formation des étoiles à la façon dont les galaxies et leur trou noir super-massif évoluent et interagissent", indique l'auteur principal, le Dr David McConnell.

Les premiers résultats ont été publiés mardi dans la revue Publications of the Astronomical Society of Australia.