Vaccin Covid : comment faire le tri entre rumeurs et fausses informations sur la pandémie

Tulip Mazumdar

Correspondante - santé

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des experts expliquent comment les gens peuvent identifier en ligne des informations fiables sur les vaccins

Alors qu'un certain nombre de vaccins potentiels contre Covid-19 sont sur le point d'être mis au point, on craint de plus en plus que la désinformation en ligne puisse empêcher plusieurs personnes d'être vaccinées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que le monde lutte non seulement contre la pandémie, mais aussi contre ce qu'elle qualifie d'"infodémie" - un phénomène caractérisé par une vague d'informations fausses ou trompeuses qui compliquent les décisions concernant la santé des gens.

Ces informations se répandent généralement sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux.

Nina, qui a 21 ans et vit à Londres avec sa grand-mère de 82 ans, fait partie de personnes préoccupées par ces tendances.

Elle admet avoir un point de vue "mitigé" au sujet des vaccins Covid.

Nina est réalisatrice indépendante. Elle ne sait pas encore si elle sera vaccinée à l'avenir. Mais elle pense que la quantité d'informations qui circule rend plus difficile la compréhension de la science derrière les vaccins.

"De toute évidence, comme tout le monde, je veux que ce virus disparaisse le plus rapidement possible", dit-elle.

"Mais en même temps, je ne sais pas encore à quel point je fais confiance au vaccin, car c'est arrivé si rapidement."

Et son point de vue est en partie teinté par ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, même si elle dit également rechercher des informations auprès de sources d'information "traditionnelles".

"Il y a beaucoup d'opinions qui circulent sur Twitter, Instagram et TikTok. Je pense que les gens sont très facilement influencés par cela", dit-elle.

Oscar Hodgson, un avocat stagiaire qui participe à un essai de vaccin contre le coronavirus à l'Imperial College de Londres, a déclaré : "Il est souvent très difficile avec la quantité d'informations qui nous bombardent de donner un sens à ce qu'on devrait faire."

Mais il ajoute : "Je pense qu'un vaccin est l'un des seuls moyens de sortir de la situation si nous voulons nous éloigner des confinements et des couvre-feux récurrents."

'Gérer l'espoir'

Les chercheurs ont progressé à une vitesse record pour développer des vaccins, moins d'un an après cette pandémie.

L'OMS surveille les données de plus de 200 essais de vaccins.

''Il existe maintenant plusieurs types de vaccins en cours de développement basés sur différentes technologies'', déclare le Dr Sylvie Briand, directrice de l'OMS pour les maladies pandémiques et épidémiques.

Ils subissent les mêmes tests de sécurité que les vaccins déjà utilisés dans le monde entier.

"Il est très coûteux de faire ces essais de phase trois (humains). Mais de nombreux pays se sont réunis pour financer cela", déclare le Dr Briand. "Lorsque vous avez suffisamment de fonds, le processus peut aller beaucoup plus vite."

Il y a trois raisons principales pour lesquelles il a été possible de développer si rapidement des vaccins contre les coronavirus :

Les nouvelles technologies qui étaient en cours de développement avant l'arrivée de Covid ont été utilisées pour accélérer le processus

Des milliards de dollars ont été investis dans la recherche sur les vaccins. Obtenir un financement peut prendre des années

Trouver des moyens de lutter contre Covid-19 a été une priorité absolue pour tous les gouvernements du monde

Une partie du problème réside dans le fait que les informations sur cette pandémie ont été diffusées en rafales, alors que les scientifiques font de nouvelles découvertes sur le virus et sur la meilleure façon de le gérer.

Légende image, Le professeur Larson dit que la sécurité d'un vaccin est une source anxiété courante

Cela, selon les chercheurs, a créé un espace pour que la désinformation se développe.

''Les gens recherchent des informations, et ils sont confrontés à ce mélange déroutant d'informations crédibles, puis à beaucoup d'autres informations très remises en question, déroutantes ou carrément fausses'', souligne le professeur Heidi Larson, qui dirige le projet Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Bien que l'hésitation à la vaccination ait toujours été un problème, elle est très préoccupée par l'impact que la désinformation semble avoir sur l'intention des gens de prendre des vaccins contre le coronavirus.

Son équipe a mené une étude récente sur le degré de confiance à l'égard des vaccins au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Sur 4 000 personnes au Royaume-Uni, 54 % ont déclaré qu'ils seraient certainement vaccinés. Mais après avoir reçu des allégations inexactes sur la sécurité des vaccins, ce chiffre a chuté de plus de six points de pourcentage.

Et les personnes à faible revenu et issues de milieux ethniques noirs et minoritaires étaient les plus susceptibles de rejeter un vaccin Covid.

Comment identifier des informations inexactes en ligne :

Évaluer la source - qui a partagé l'information et d'où l'ont-elle obtenue ?

Allez au-delà du titre - cela peut être intentionnellement sensationnel

Identifiez l'auteur - recherchez son nom en ligne pour voir s'il est réel / crédible

Vérifiez la date - les informations sont-elles à jour et pertinentes pour les événements actuels ?

Rechercher des preuves à l'appui - ont-ils des faits pour étayer leurs affirmations ?

Vérifiez vos propres préjugés - pourraient-ils affecter votre jugement sur ce qui est digne de confiance ?

SOURCE : OMS

"Nous avons eu un mois incroyablement plein d'espoir avec les dernières nouvelles sur les vaccins", déclare le professeur Larson.

"Mais nous n'avons toujours pas de vaccins éprouvés. Nous devons donc gérer l'espoir.

"Et l'une des grandes inquiétudes est la sécurité. Nous pouvons donc parler des processus de sécurité et du fait que ces processus éprouvés et testés sont suivis attentivement, avec des raccourcis dans d'autres parties du long processus de développement."

Le professeur Larson, avec l'OMS et les gouvernements du monde entier, travaille avec certaines des grandes entreprises technologiques pour essayer de lutter contre la désinformation.

Le groupe Facebook - qui possède Instagram et WhatsApp - affirme qu'il supprime les informations qui pourraient entraîner un "préjudice immédiat", y compris de fausses allégations sur les remèdes pour Covid-19.

Il dit également que ce sont des publicités interdites qui découragent les gens de se faire vacciner et réduisent le nombre de personnes qui voient des canulars sur les vaccins.

Mais il est toujours assez facile de trouver des informations erronées sur Covid-19 et les vaccins en ligne, et de partager ces messages.

"Nous devons nous concentrer sur le renforcement de la résilience et sur le remplissage de cet espace", a déclaré le professeur Larson.