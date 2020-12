Pourquoi il est bien de vivre avec des plantes et de s'en occuper?

Crédit photo, Hilton Carter/ CICO Books

"Nous faisons confiance au cactus" est la devise de l'un des nombreux passionnés de plantes que l'on trouve sur les médias sociaux.

En fait, selon une enquête de HomeHow, le cactus est de loin la plante d'intérieur la plus postée sur Instagram, avec un nombre extraordinaire de 23 millions de postes consacrés à la plante épineuse.

Viennent ensuite la Hoya, photogénique, puis la Monstera, également connue sous le nom de Fromagerie suisse. Sans oublier les plantes purificatrices d'air, également très populaires, notamment la plante serpentine, la plante chinoise à feuilles persistantes et la plante araignée.

Cette obsession des millénials et de la génération Z a explosé ces dernières années. Mais pourquoi ces générations particulières aiment-elles tant s'occuper des plantes ?

C'est une question qui est explorée dans le récent livre de l'auteur britannique Alice Vincent, Rootbound : Rewilding a Life. Un "mémoire de la nature", qui suit les événements réels de la vie de l'auteur au milieu de la vingtaine. "Quand beaucoup de choses ont pris, dans ma vie, des directions différentes de celles que j'avais prévues, j'ai trouvé du réconfort dans le jardinage et les plantes", dit-elle.

Crédit photo, Hilton Carter/ CICO Books

L'auteure dit qu'elle a un "lien émotionnel fort" avec les plantes. "Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir quelque chose germer, fleurir ou même monter en graine", dit Vincent à BBC Culture.

"Il y a une vraie joie à voir une nouvelle pousse ou le retour d'une plante vivace préférée dans le sol après un long et sombre hiver. Je trouve que le changement saisonnier des plantes et du monde naturel qui les entoure est quelque chose qui me guide dans ma vie quotidienne.

Le jardinage est aussi quelque chose qui pour moi incite à la méditation".

Et Rootbound a touché une corde sensible chez les lecteurs de son âge, qui, dit-elle, "ont trouvé un écho" à son expérience : "trouver la vie qu'on leur avait dit de réaliser et qui leur manque d'une manière ou d'une autre". Mme Vincent dit qu'elle a également reçu des commentaires de nombreux lecteurs qui ont trouvé en son livre "un réconfort et une lecture apaisante" pendant le confinement.

Les miléniaux et la génération Z ont tous deux grandi dans un paysage de plus en plus obsédé par la vie en ligne, et l'introduction à Rootbound rappelle un souvenir précis de l'arrivée de Windows 95 dans la maison familiale de Vincent.

"Dès lors, nous avons réclamé des avancées technologiques - Gameboys, Tamagotchis, téléphones portables, MSN Messenger. Tout devait être plus rapide, plus fluide, plus connecté que son prédécesseur". Cela a ensuite continué à l'âge adulte.

"Nous avons pris des emplois dont les activités se font de plus en plus en ligne, et nous attendions une satisfaction instantanée de la part des applications installées sur nos téléphones : rencontres, plats à emporter, taxis, bricoleurs - tout pouvait y être glané rapidement."

Crédit photo, Canongate Légende image, Alice Vincent, auteur et "faiseuse de plantes", comme beaucoup d'autres de sa génération, trouve un "réconfort" dans les plantes

Et quel est l'antidote à cette vie numérique rapide et furieuse ? S'occuper des plantes d'intérieur et du jardinage, selon Alice.

"Avec le jardinage, rien n'est instantané. Rien n'est garanti. Rien ne peut être mis sur écoute sur un téléphone. C'est une activité lente, physique et qui met la patience à l'épreuve - ce que je trouve personnellement très relaxant quand le reste de ma vie se déroule à un rythme aussi rapide". Et bien sûr, il y a aussi la dimension écologique.

"Nous sommes une génération de plus en plus consciente de la planète sur laquelle nous vivons, et de la façon dont nous devons nous y connecter et en prendre soin. Le jardinage fait autant partie de la conscience climatique que l'utilisation d'une bouteille d'eau rechargeable".

Pourtant, elle a également découvert, en faisant des recherches pour le livre, que le phénomène de l'entretien des plantes d'intérieur a une longue histoire.

"J'ai découvert que ma génération de jardiniers du millénaire, qui sont fascinés par les plantes d'intérieur et qui considèrent le jardinage comme une forme de soins, était la dernière en date d'une série de générations, s'étalant sur plusieurs siècles, qui se sont mises au travail ou ont soigné la terre en période de troubles ou de difficultés.

J'ai trouvé cela fascinant, que pour toute l'expansion humaine, l'industrialisation et le progrès, il y avait toujours un mouvement de retour vers la terre. Par exemple, les palmiers de salon qui pouvaient supporter une faible luminosité et qui pouvaient être déplacés de maison en maison, étaient populaires à l'époque victorienne - comme ils le sont aujourd'hui".

Et Alice a été inspirée par diverses femmes qui s'intéressent aux plantes dans l'histoire, dont Katherine White, une éditrice littéraire qui était jardinière pendant son temps libre. "Elle ne s'habillait jamais pour jardiner - elle sortait en costume de tweed et en chaussures Ferragamo."

Puis il y a Jamaica Kincaid et Alice Walker pour leur écriture sur le jardinage, "qui situe le jardinage dans le contexte du colonialisme et de l'esclavage". Il y a aussi Marianne North, une artiste qui a parcouru le monde en peignant la flore et la faune.

Et Gertrude Jekyll et Beth Chatto, qui "ont toutes deux pris le bastion patriarcal de la conception de jardins et ont radicalement modifié la façon dont nous plantons aujourd'hui".

Intérieurs sauvages

Paradoxalement, bien que les plantes médicinales agissent comme un antidote à la vie numérique, c'est le monde en ligne qui a aidé les milléniaux et la génération z à se retrouver et à former leur propre communauté mondiale.

Alice Vincent était autodidacte, mais elle dit avoir appris de cultivateurs et de jardiniers plus expérimentés sur Instagram.

En 2015, elle a créé son propre compte @noughticulture. Et il y a tout un monde d' "amateurs de plantes" comme Alice Vincent.

Parmi eux, on peut citer l'hôtel Hilton Carter (@hiltoncarter), basé à Baltimore, qui a écrit plusieurs livres sur le thème des plantes d'intérieur.

Son dernier ouvrage, Wild Interiors, est un volume richement illustré qui montre comment les plantes peuvent améliorer la maison.

Carter a été qualifié de "plantfluencer", "le papa des plantes" et "le docteur des plantes", dit-il à BBC Culture.

Toute maison, dit-il, est "plus calme et plus accueillante" avec des plantes, "en particulier dans un espace qui a beaucoup de bords durs, cela la rend plus respirante et aérée avce une vie verte autour".

Dans son livre, il présente les maisons d'un couple anversois, Sofie Vertongen et Yannick De Neef ("ils font un travail incroyable en reliant le design à la vie végétale") et de Joel Bernstein à Londres ("il est maximaliste en matière d'art et d'objets, mais minimaliste en matière de plantes").

Crédit photo, Hilton Carter/ CICO Books Légende image, Hilton Carter, photographié chez lui à Baltimore, a été qualifié de "papa des plantes" et "docteur des plantes".

L'amour des plantes a "saisi" Carter soudainement il y a plusieurs années, et il est "passé de 10 plantes à 50 ou 60 plantes en quelques mois".

Il a rapidement transformé sa maison en une "jungle intérieure", dit-il en riant - une situation que sa femme, qui souffre depuis longtemps, a maintenant acceptée, ajoute-t-il.

Peut-il décrire le sentiment qui a déclenché son obsession ? "Je me sentais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Et d'avoir cette chose vivante dans votre maison, qui fait que vous vous concentrez sur les soins quotidiens de quelque chose à laquelle vous êtes maintenant lié.

Il y a quelque chose de thérapeutique dans le processus consistant à prendre soin des plantes, vous pouvez l'utiliser pour méditer ou vous échapper, et cela pendant deux heures une fois par semaine".Dans un sens, avoir des plantes, c'est comme avoir des animaux de compagnie - elles vous apportent de la joie, mais elles ont aussi besoin d'amour et d'attention. "Les plantes ne sont pas un accessoire", convient Carter. "Elles ont besoin de lumière et de nourriture.

Vous devez être prêt à vous engager dans quelque chose de vivant. C'est comme si vous alliez dans un refuge pour animaux, vous ne ramenez pas tous les chiots ou chatons à la maison, vous ramenez un chien et non pas dix chiens.

Si tu reçois une tonne de plantes sans savoir comment en prendre soin, tu finis par être très triste et tu gaspilles beaucoup d'argent". Carter souligne que les plantes "vous font des gestes, si elles n'ont pas de lumière par exemple". Et s'il devait donner un petit conseil pour soigner les plantes ? "Suivez la lumière, et il sera plus facile de devenir un parent de plante."

Crédit photo, Hilton Carter/ CICO Books

Et il y a certainement beaucoup de gens qui souhaitent le devenir. Le Garden Museum de Londres, qui est un centre d'idées, d'expositions et de recherches sur la culture et l'histoire des jardins en Grande-Bretagne, organise régulièrement des foires et des ateliers très populaires sur les plantes d'intérieur.

La responsable de l'apprentissage du musée, Janine Nelson, explique à BBC Culture que les plantes d'intérieur, en particulier les fougères et les palmiers, étaient populaires à l'époque victorienne.

"Cela a coïncidé avec un intérêt pour la collecte de plantes et les voyages". Ce n'est qu'après la guerre, dans les années 50, que la première jardinerie a ouvert ses portes au Royaume-Uni, et elle est devenue plus populaire dans les années 70.

"À partir des années 70, avec le chauffage central, les maisons étaient plus chaudes pour cultiver une plus grande variété de plantes.""J'ai grandi dans les années 1970, se souvient Nelson, et nous avions une énorme fromagerie suisse qui atteignait le plafond, puis se mettait à pousser le long de celui-ci. Mon frère faisait pousser des plantes comme des avocats à partir des noyaux.

Je pense que les plantes d'intérieur étaient populaires à l'époque en raison de l'idée de retour à la nature de "The Good Life" et de l'idéalisme de l'époque". Pour les jeunes générations, dit-elle, le manque de jardins dans les villes a conduit à une "déconnexion" avec la nature - les plantes d'intérieur sont un moyen de se reconnecter avec elle.

Crédit photo, Garden Museum

"Sur le plan émotionnel, elles sont utiles au bien-être mental. Et les plantes peuvent aussi être un moyen de réfléchir à ses origines culturelles ou de se souvenir des vacances". Elle cite le récent livre "The Well Gardened Mind" de Sue Stuart-Smith.

"L'auteur cite une étude qui a révélé que le fait d'être en présence de plantes d'intérieur - ou de regarder des scènes de la nature - incitait les gens à prendre des décisions qui témoignaient d'un niveau plus élevé de générosité et de confiance, et avait un effet de sociabilité.