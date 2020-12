Les humains mènent une "guerre suicidaire" contre la nature, selon Antonio Guterres

"La nature riposte toujours, et elle le fait avec une force et une fureur croissantes", a-t-il déclaré lors d'un événement spécial organisé par la BBC sur l'environnement.

- Intégrer l'objectif de neutralité carbone (un concept similaire à celui du zéro net) dans toutes les politiques et décisions économiques et fiscales

Incendies et inondations apocalyptiques

"Les incendies et les inondations apocalyptiques, les cyclones et les ouragans sont la nouvelle norme", avertit-il.

Il reconnaît que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et plus de 110 autres pays se sont engagés à aller vers des émissions zéro carbone d'ici le milieu de ce siècle.

"Le secteur du charbon part en fumée", car il est plus coûteux de faire fonctionner la plupart des centrales au charbon actuelles que de construire de nouvelles centrales avec des énergies renouvelables. Nous devons trouver une voie plus sûre, plus durable et plus équitable", conclut le patron de l'ONU.