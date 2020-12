Les Français musulmans sous pression de signer une charte des valeurs françaises

Le Conseil (CFCM), qui représente neuf federations musulmanes distinctes, aurait été invité à inclure dans le texte la reconnaissance des valeurs républicaines de la France, le rejet de l'islam en tant que mouvement politique et l'interdiction de toute ingérence étrangère.

"Nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qu'est cette charte de valeurs, et ce qu'elle contiendra", a déclaré Chems-Eddine Hafiz, vice-président du CFCM et recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais, a-t-il dit, "nous sommes à un tournant historique pour l'islam en France [et] nous, musulmans, sommes confrontés à nos responsabilités".