Les Chinois intensifient leurs tentatives pour influencer l'équipe de Biden selon un officiel américain

Les agents chinois ont intensifié leurs efforts pour influencer l'administration du président élu Joe Biden, affirme un responsable des services de renseignement américains.

William Evanina, du US Office of the Director of National Intelligence, indique que les Chinois se concentraient également sur les personnes proches de l'équipe de M. Biden.

M. Evanina, qui a été nommé à la tête de l'équipe Trump, qualifie cette campagne d'influence "de très agressive".

Par ailleurs, un fonctionnaire du ministère de la justice souligne que plus de 1 000 agents chinois présumés ont fui les États-Unis.

Les relations entre la Chine et l'administration Trump se sont dégradées au cours des quatre années de présidence Donald Trump, marquées par une guerre commerciale entre les deux pays et d'accusations de négligences volontaires dans la gestion chinoise de la pandémie de coronavirus.

Le président Trump a également suggéré à plusieurs reprises que la Chine pourrait être coupable d'ingérences dans les élections américaines de 2016 - que les agences de renseignement américaines ont toutes attribuées à la Russie - et a nié que l'influence étrangère ait été spécifiquement dirigée en sa faveur.

Mais certains analystes disent que la Chine pourrait redouter davantage l'administration Biden, pariant que la division provoquée sous le président Trump et la stratégie de plus en plus isolationniste suivie par les États-Unis signalent un déclin de la puissance mondiale américaine face à à des nations comme la Chine.

Lors d'une discussion virtuelle au sein du groupe de réflexion de l'Institut Aspen mercredi, M. Evanina, qui est le chef du service de contre-espionnage du Director of National Intelligence, a soutenu que la Chine avait tenté de s'immiscer dans les initiatives des États-Unis pour développer un vaccin contre le coronavirus et les récentes élections américaines.

M. Evanina a dit : "Nous avons également constaté une hausse, qui était anticipée et que nous avions prédite, des campagnes d'influence de la Chine ciblées vers la nouvelle administration [Biden].

"Et quand je dis cela, cette influence étrangère malveillante, cette influence diplomatique très agressive, nous commençons à la voir à travers le pays, non seulement envers les gens recrutés dans la nouvelle administration, mais aussi envers ceux qui les entourent", a-t-il ajouté.

M. Biden et le président Trump se sont accusés réciproquement d'être influencés par Pékin au cours de la récente campagne présidentielle. M. Trump a dénoncé les transactions commerciales du fils de son rival, Hunter Biden, en Chine, tandis que le candidat démocrate a mis en avant le compte bancaire chinois de M. Trump.Au cours de la même discussion du groupe de réflexion, mercredi, John Demers, chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la justice, a déclaré que des centaines de chercheurs chinois ayant des liens avec l'armée de leur pays avaient été identifiés par les enquêteurs du FBI au cours de l'été.

Selon M. Demers, l'enquête a débuté lorsque les autorités américaines ont arrêté cinq ou six chercheurs chinois qui avaient caché leur appartenance à l'Armée populaire de libération (APL)."Ces cinq ou six arrestations n'étaient que la partie émergée de l'iceberg et, honnêtement, je ne sais pas si nous ou d'autres personnes avons réalisé la taille de l'iceberg", a-t-il affirmé.

Selon lui, le FBI a mené des dizaines d'entretiens avec d'autres personnes et "plus de 1000 chercheurs chinois affiliés à l'APL ont quitté le pays".

M. Demers a souligné que "seuls les Chinois ont les ressources, la capacité et la volonté" de mener cet espionnage politique et économique et "d'autres activités malveillantes" supposées.

Il a indiqué que ces chercheurs s'ajoutaient à un groupe de 1 000 étudiants et chercheurs chinois dont les visas ont été annulés par les États-Unis en septembre dernier.Le département d'État américain a déclaré à l'époque qu'il n'accueillerait que les étudiants chinois "qui ne sont pas favorables aux objectifs de domination militaire du parti communiste chinois".

En juillet, le département d'État a également fermé le consulat de Chine à Houston, au Texas, accusant Pékin de vol de propriété intellectuelle.

Pékin a riposté en accusant les États-Unis de discrimination raciale, mais M. Demers a nié mercredi que les autorités américaines fassent du profilage racial des étudiants chinois.

Les relations sino-américaines sont au plus bas après les différends du président Trump avec Pékin sur différentes questions allant du commerce, au statut de Hong Kong ou encore la pandémie de coronavirus.

