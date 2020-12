Réseaux sociaux : comment les salariés peuvent-ils être aussi actifs sur internet ?

Si, au début de l'année, vous aviez interrogé Jarred Harewood sur ses habitudes en matière de médias sociaux, ce développeur de logiciels de 32 ans, basé à Brooklyn, se serait décrit comme "très, très prudent" quant à ce qu'il publiait.

Pour ne pas aliéner ses amis et ses collègues, il ne parlait pas de politique sur son flux, il publiant des photos de nourriture et de voyages. Mais il dit qu'être prudent n'est plus une option, surtout en tant que Noir américain.

La mort de George Floyd, Breonna Taylor, Daniel Prude et de nombreux autres Noirs aux mains de la police l'a récemment rendu "beaucoup plus bruyant et franc" sur Instagram. Dans ses publications, il parle de la question de la vie des noires et des sujets au centre des récentes élections américaines, comme les soins de santé. Il sait qu'il y a peu de marge de manœuvre de nos jours. "Vous pourriez perdre votre emploi à cause de ces opinions et vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'options", dit Harewood. "Chaque personne doit peser le pour et le contre.

Comme d'énormes organisations telles qu'Amazon, Netflix, la société Pokémon, le géant pharmaceutique Novartis et la Ligue nationale de football des États-Unis ont publiquement exprimé leur soutien aux questions de justice sociale, un nombre croissant de personnes sont de plus en plus habilitées à faire entendre leur voix sur leur lieu de travail. Et il y a beaucoup à dire : les inégalités à l'école et au travail ainsi que les opinions sur des questions telles que la politique, la santé publique, l'environnement, les privilèges et le sectarisme.

Bien sûr, les travailleurs militent depuis des années, mais il fut un temps où si vous vous mobilisiez pendant le week-end, vos collègues et votre patron ne pouvaient pas être plus sages le lundi. De plus, la relation que les gens s'attendent à avoir avec leur lieu de travail a changé au fil des générations. Alors que les baby-boomers étaient traditionnellement motivés par la loyauté et le devoir envers l'entreprise, les jeunes travailleurs accordent une grande importance à l'authenticité et ont un esprit civique. Ils sont peut-être moins enclins à faire taire leurs convictions.

Ainsi, maintenant que tant de militants se tournent vers les médias sociaux, il n'est pas si facile de distinguer le militant de le travailleur. Et, malheureusement, les experts disent ne pas être prudent dans vos publications peut vous faire perdre des opportunités dans votre carrière. Selon un domaine de recherche en pleine expansion, l'activisme dans les médias sociaux et l'emploi rémunéré peuvent être en contradiction.

Que peut faire un travailleur qui veut élever sa voix ?

C'est une ligne délicate à franchir. Dans une étude publiée au début de l'année, des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie (Penn State) ont découvert que la "tendance à publier des opinions" sur les médias sociaux a un effet négatif sur la perception des recruteurs. Dans le cadre de cette expérience, des centaines de responsables de recrutement se sont vus montrer la même photo Facebook d'un candidat à un poste simulé. Le sujet se tenait devant un drapeau américain avec l'une des deux légendes suivantes : soit un commentaire faisant référence à une "belle journée", soit une version plus longue exprimant une opinion sur la politique et le vote. Le commentaire s'est terminé par "Ma voix sera entendue". Et la vôtre ?" Si les photos et les qualifications étaient identiques, les évaluations étaient moins élevées pour les candidats avec la légende politique.

L'auteur de l'étude, Michael J Tews, professeur associé de gestion de l'hospitalité au College of Health and Human Development de Penn State, estime que les conclusions sont plus pertinentes que jamais. Le taux de chômage est élevé, le climat politique est tendu, le travail à distance est en augmentation et les entretiens virtuels sont plus nombreux. "Tout au long du processus de sélection des employés, il s'agit d'essayer de comprendre qui vous êtes : vos capacités, vos caractéristiques de personnalité, vos valeurs", explique M. Tews. "Donc, quand je vous verrai, en tant qu'employeur, être bruyant, extrême et diviseur, je vous verrai comme antagoniste plutôt qu'agréable. Et cela concerne vraiment l'harmonie sur le lieu de travail".

Ces conclusions rejoignent les résultats d'une étude similaire de l'Université de Pennsylvanie et de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Les chercheurs ont constaté que le fait d'avoir une "stratégie ouverte" en matière d'utilisation des médias sociaux - s'exprimer de manière authentique et sans tenir compte des limites personnelles et professionnelles - était l'approche la plus risquée pour se faire embaucher et progresser.

Décider quoi afficher et dans quelle limite est un exercice d'équilibre, explique Comila Shahani-Denning, professeur de psychologie à l'université Hofstra de New York. Ses recherches ont porté sur les médias sociaux, les préjugés et l'embauche. Selon elle, certains recruteurs ne consulteront votre profil que sur LinkedIn, tandis que d'autres feront un examen approfondi, notamment en examinant les groupes auxquels vous appartenez et même vos réaffectations. Selon Shahani-Denning, si les limites éthiques des médias sociaux en tant qu'outil de recherche de candidats à un emploi peuvent être floues, la plupart des recruteurs admettent officieusement qu'ils utilisent un moyen ou un autre en plus d'examiner un CV.

Elle ajoute qu'il est important de "reconnaître que [ce que vous publiez] peut avoir un impact". Par exemple, l'information que vous souhaitez partager est-elle cohérente avec la façon dont vous souhaitez être perçu par les autres ? "Si c'est important que pour vous, donc c'est important que pour vous, c'est tout. Mais cela pourrait vous empêcher de trouver un emploi".

Pour Paige McGaughey, basée à Atlanta, la défense de ses convictions au travail a un prix. La page du profil Facebook de l'enseignante de huitième année contient des messages sur le vote, la défense des droits des LGBTQ et le soutien au BLM. Elle affirme qu'il s'agit de messages axés sur l'égalité - une valeur qu'elle trouve particulièrement importante alors qu'elle enseigne des enfants et élève elle-même une fille homosexuelle. Mais elle s'est battue pour rester ouverte et honnête dans ses publications. "Les gens filment des choses et ensuite ils vont les présenter à un directeur d'école", dit-elle.

Cette femme qui enseigne depuis 20 ans a récemment été critiquée par de nombreux parents pour avoir affiché un poster de Black Lives Matter dans sa classe lors d'un cours virtuel. Après que la plainte ait été transmise aux ressources humaines, la femme de 53 ans a ouvert sa page Facebook personnelle pour discuter de ce qui s'était passé, disant qu'elle essayait d'être une "alliée" et "inclusive". Le message a attiré l'attention des médias locaux.

Mme McGaughey se dit chanceuse que la majorité des familles et le directeur de son école aient soutenu ses choix jusqu'à présent. L'affiche tient bon, tout comme son compte Facebook. Mais elle ressent plus que jamais le besoin de s'autocontrôler, compte tenu de l'intensité de la surveillance en ligne. Elle prévient qu'en ces temps de polarisation, il suffit de peu pour subir des conséquences beaucoup plus graves si une personne fait un faux pas. "Il y a des enseignants qui ont perdu leur emploi à cause de ce genre de choses. C'est une période de folie et cela me rend nerveuse", dit-elle.

Et, même pour les employeurs qui encouragent leur personnel à s'engager dans les questions sociales, le Tews de Penn State se demande si les organisations veulent réellement des opinions diverses au bureau. "En partie, je pense que les gens veulent simplement que tout le monde soit très homogène sur le lieu de travail. Même lorsqu'ils valorisent la diversité, c'est dans le cadre de certains paramètres". Et parce que les employés représentent l'image du lieu de travail, qu'ils soient ou non en service, il ajoute que "les organisations pourraient très bien craindre des résultats négatifs parce que les clients pourraient avoir des réactions négatives lorsque les employés sont controversés".

Ariane Ollier-Malaterre, professeur à l'École de gestion de l'UQAM et co-auteur d'une étude datant de 2015 sur les médias sociaux et le travail, explique que les conseils qu'elle donnent aux travailleurs c'est de faire attention et d'éviter de poster des contenus sensibles. "Mais maintenant... j'ai l'impression que tout est devenu politique, y compris le fait de ne pas partager. Il est de plus en plus difficile d'être neutre", dit-elle.

Comme la fracture politique mondiale ne semble pas se réduire - en fait, c'est même le contraire - de nombreux travailleurs peuvent avoir du mal à se taire. Cependant, il existe des moyens de maintenir l'activisme en ligne en tenant compte des employeurs.

Un moyen simple de vous tenir à l'écart des yeux des recruteurs et des superviseurs consiste à limiter vos profils et vos flux aux paramètres de confidentialité les plus élevés. Mais, si vous souhaitez partager vos opinions sur les comptes publics, pensez à vous en tenir aux bonnes nouvelles plutôt qu'aux mauvaises.

Et, quoi que vous fassiez, gardez à l'esprit la façon dont vos messages et vos partages vieilliront. "Vos opinions politiques peuvent changer", explique Mme Ollier-Malaterre. "Donc, si vous partagez quelque chose qui est d'un camp ou un autre côté aujourd'hui, puis votre opinion évolue, vous laissez des traces qui persisteront dans 10, 15, 20 ans".

D'un autre côté, Shahani-Denning dit que parfois, exprimer des opinions politiques ou sociales en ligne peut vous aider à trouver un lieu de travail qui correspond à vos valeurs, ce qui pourrait créer une situation d'emploi positive et durable. Une fois en place, vous pouvez également discuter directement avec les employeurs des politiques en matière de médias sociaux. Cela peut vous aider à déterminer si votre entreprise est à l'aise avec le militantisme et vous permettre de trouver un juste milieu.