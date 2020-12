Andhra Pradesh : une maladie "mystérieuse" fait exploser les urgences

Au moins une personne est décédée et 227 autres ont été hospitalisées à la suite d'une maladie non identifiée dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud de l'Inde.

Les autorités enquêtent sur la cause de la maladie, qui a balayé la ville d'Eluru le week-end dernier.

Cette épidémie survient alors que l'Inde continue de lutter contre la pandémie de covid 19 et affiche le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde.

L'Andhra Pradesh est l'un des États les plus touchés par la covid : avec plus de 800 000 cas.

Mais la Covid-19 ne semble pas être la cause des hospitalisations du week-end. Le ministre de la santé de l'État, Alla Kali Krishna Srinivas, a déclaré que tous les patients sont testés négatifs pour le coronavirus.

"Les personnes qui sont tombées malades, en particulier les enfants, se sont soudainement mises à vomir après s'être plaints de brûlures aux yeux. Certains d'entre eux se sont évanouis ou ont eu des crises d'épilepsie", a dit un médecin de l'hôpital gouvernemental d'Eluru au journal The Indian Express.

Le ministre en chef de l'Etat, Jaganmohan Reddy, a déclaré que des équipes médicales spéciales sont envoyées à Eluru pour enquêter sur la cause de la maladie. M. Reddy devrait également se rendre dans la ville pour rencontrer les patients et leurs familles.

Les symptômes des patients comprennent des nausées et des évanouissements.

"Nous avons exclu un possible empoisonnement par contamination de l'eau ou pollution de l'air après que les fonctionnaires aient visité les zones où les gens sont tombés malades", a-t-il dit. "Il s'agit d'une maladie mystérieuse et seule une analyse en laboratoire permettra d'en révéler les causes".