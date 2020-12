Infiltration dans les écoles où on enchaîne les élèves

Mais j'y suis retourné le lendemain afin de pouvoir en dire plus sur ce qui s'y passait. Alors que je parlais aux enfants, en essayant de les filmer avec mon téléphone, j'ai remarqué qu'un étudiant plus âgé me regardait. Il est parti brusquement et est revenu quelques instants plus tard avec le cheikh responsable de l'école. Le cheikh a commencé à me crier dessus, me demandant pourquoi je filmais les élèves. J'ai réussi à sortir rapidement par la porte pour me réfugier dans la rue.