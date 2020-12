Des milliers de personnes soutiennent le Dr Timnit Gebru "virée" par Google

La lettre ouverte exigeant la transparence a maintenant été signée par plus de 4 500 personnes, dont des chercheurs de DeepMind et des universitaires britanniques.

Et lundi, des membres de l'équipe du Dr Gebru chez Google ont publié une deuxième lettre ouverte contestant les déclarations de la société.

'Publications sélectives'

"Elle est courageuse, brillante et nous avons tous bénéficié de son travail. C'est un autre exemple de l'importance d'une recherche indépendante et publique sur l'IA", a-t-elle ajouté.

"Les chercheurs en IA doivent réaliser que la structure où ils exercent leurs recherches compte car ils n'ont peut-être pas le contrôle sur la façon dont elles sont utilisées et publiées", selon lui.

Mais pour de nombreux experts menant des recherches avancées sur l'IA et le machine learning, le partenariat avec des sociétés technologiques telles que Facebook et Google reste la seule option car elles disposent des ressources et des capacités.