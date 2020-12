Zalando : le patron démissionne "pour privilégier la carrière de sa femme"

Un directeur du plus grand site de mode en ligne d'Europe a annoncé son intention de se retirer de son rôle, affirmant que les "ambitions professionnelles de sa femme devraient être prioritaires".

La société, qui a débuté comme une start-up basée à Berlin il y a 12 ans, compte aujourd'hui 36 millions de clients et a enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros (plus de 4000 milliards FCFA) l'année dernière.

"Ma femme et moi avons convenu que pour les années à venir, ses ambitions professionnelles devraient être prioritaires", a déclaré M. Ritter dans une déclaration.

"Je veux consacrer plus de temps à ma famille qui s'agrandit. Après plus de 11 années extraordinaires où Zalando a été ma priorité, je pense qu'il est temps de donner une nouvelle direction à ma vie".

La société a refusé de citer le nom de l'épouse de M. Ritter ou de sa profession. Mais elle a indiqué que le couple avait un enfant et en attendait un autre au début de 2021.

M. Ritter, 38 ans, a gagné 6,8 millions d'euros (plus de 4460 milliards FCFA) en 2019 et 20,2 millions d'euros (plus de 13 250 milliards FCFA) en 2018, ce qui fait de lui l'un des cadres les mieux payés d'Allemagne.