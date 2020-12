Coronavirus : les pays riches "s'accaparent des vaccins ", selon People's Vaccine Alliance

Les pays riches s'accaparent des doses de vaccins Covid et les habitants des pays pauvres sont laissés de côté, met en garde une coalition d'ONG.

Et ce, malgré l'engagement d'Oxford-AstraZeneca de fournir 64 % de ses doses aux populations des pays en développement.

Mais même avec ce plan en place, la People's Vaccine Alliance - un réseau d'organisations comprenant Amnesty International, Oxfam et Global Justice Now - affirme qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, et que les compagnies pharmaceutiques devraient partager leur technologie pour s'assurer que davantage de doses sont produites.