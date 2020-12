Zhou Chengyu, la femme de 24 ans derrière la mission lunaire de Chine 'Chang'e-5'

Mme Zhou était le plus jeune commandant du programme d'exploration de la Lune de Chang'e-5

Bien qu'elle soit le plus jeune commandant du site de lancement du vaisseau spatial Wenchang, Zhou Chengyu est connue au travail comme "Big Sister" en signe de respect.

Son histoire, en particulier, a trouvé un écho dans le public en raison de son jeune âge. Les utilisateurs des médias sociaux ont célébré son "génie" et l'ont qualifiée de "source de fierté" pour le pays.

L'objectif du Chang'e-5 - nommé d'après la déesse chinoise de la lune - est de rassembler les roches et le sol lunaires pour aider les scientifiques à en apprendre davantage sur les formations de la lune.

Chang'e-5 a atterri dans le nord-ouest de la lune, y plantant le drapeau chinois comme on le voit sur la droite.

En cas de succès, ce sera la première fois en plus de 40 ans que des échantillons lunaires seront ramenés sur Terre, et cela fera de la Chine le troisième pays à le faire après les États-Unis et l'Union soviétique.