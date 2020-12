Coronavirus: la Russie démarre sa campagne de vaccination auprès de populations sceptiques

Dans un sens, il ne s'agit pas du tout d'un "lancement". Depuis plusieurs mois, les agents de santé russes se font vacciner parallèlement aux essais officiels. Les enseignants et des personnalités, dont la propre fille du président Poutine, ont été vaccinées. Au total plus de 100 000 personnes auraient déjà reçu le vaccin russe.

Effets d'annonce

Pourquoi a-t-elle accepté cette injection expérimentale ? "Nous devons pouvoir dire que le vaccin est sûr et nécessaire dans la situation actuelle", explique l'infirmière. "J'étais un peu inquiète. Je suis humaine ! Mais je me suis rendu compte que je m'inquiétais pour rien".

"Nous ne voyons pas l'intérêt d'une telle précipitation, si ce n'est d'annoncer que nous sommes les premiers", déclare Zavidova. "Je pense qu'il y a un bras de fer entre les scientifiques et les politiciens, et ces derniers sont en train de gagner."

Nombre limité

Comme d'autres pays, la Russie présente les résultats de ses essais à un panel d'experts externes pour analyse. "J'ai entendu les rapports intérimaires et je peux dire avec certitude que Spoutnik est sans danger et peut provoquer une réponse immunitaire à court terme", a déclaré l'oncologue Dr Alexander Rumyantsev à la BBC.

"Nous avons besoin d'un plus long temps d'observation. Je pense que nous ne le saurons qu'au printemps". Environ 24% des volontaires ressentent des effets secondaires, a déclaré le médecin. "Mais ils sont bénins et nous n'avons pas enregistré de problèmes graves."

"Ils ont pratiquement doublé la quantité de travail pour nous. C'est comme s'il fallait fabriquer deux voitures pour avancer, mais elles sont toutes deux complètement différentes : une Jeep et un mini-bus", explique-t-il. "C'est un sérieux défi. Cela signifie que nous avons une tâche bien plus difficile que la plupart des autres fabricants".

"Le premier composant est le plus stable, nous pouvons en produire davantage", a déclaré la source. "Le second l'est moins et nous devons maintenir un contrôle strict de la température. Je pense que cela sera bientôt résolu".