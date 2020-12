Courses vers les exécutions fédérales dans les derniers jours du mandat de Trump

By Holly Honderich

BBC News, Washington

Alors que les jours du président Donald Trump à la Maison Blanche tirent vers leur fin, son administration se lance dans une course aux exécutions fédérales.

Cinq exécutions sont prévues avant l'investiture du président élu Joe Biden, le 20 janvier, rompant ainsi avec un précédent, vieux de 130 ans qui consistait à suspendre les exécutions pendant la transition présidentielle.

Et si ces cinq exécutions ont lieu, Trump sera le président le plus prolifique du pays depuis plus d'un siècle, supervisant l'exécution de 13 condamnés à mort depuis le mois de juillet de cette année.

Les cinq exécutions doivent commencer cette semaine, en commençant par Brandon Bernard, 40 ans, et Alfred Bourgeois, 56 ans. Ils doivent tous deux être mis à mort dans un pénitencier de Terre Haute, dans l'Indiana.

Le procureur général William Barr a déclaré que son ministère de la justice ne fait que maintenir la loi existante. Mais les critiques soutiennent que cette décision est préoccupante, car elle intervient quelques semaines avant l'entrée en fonction de M. Biden, qui a déclaré qu'il chercherait à mettre fin à la peine de mort.

Crédit photo, Drew Angerer Légende image, Le procureur général Barr a ordonné cinq exécutions pendant la période de transition présidentielle

"C'est vraiment hors norme, d'une manière assez extrême", a déclaré Ngozi Ndulue, directrice de recherche au Centre d'information non partisan sur la peine de mort.

Voici ce que vous devez savoir sur la ruée vers les exécutions de dernière minute du président Trump.

Quelle est la politique actuelle des États-Unis ?

Depuis le rétablissement de la peine de mort fédérale par la Cour suprême des États-Unis en 1988, les exécutions fédérales aux États-Unis sont restées rares.

Avant l'entrée en fonction de M. Trump, seules trois exécutions fédérales avaient eu lieu au cours de cette période.

Toutes ont été effectuées sous le président républicain George W Bush et y figurait le détenu Timothy McVeigh, condamné pour l'attentat à la bombe contre le bâtiment fédéral d'Oklahoma City. Depuis 2003, aucune exécution fédérale n'a eu lieu.

Crédit photo, SOPA Images Légende image, La plupart des exécutions fédérales ont lieu ici, au complexe correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana

Les États américains ont continué à exécuter des détenus dans les prisons d'État, mettant à mort 22 condamnés l'année dernière. Mais les exécutions dans les prisons d'État sont également en baisse.

Un nombre croissant de pays ont décidé d'abolir totalement la peine de mort, et la majorité d'entre eux ont soit formellement interdit cette pratique, soit n'ont mis aucun détenu à mort depuis plus de dix ans.

L'opinion publique s'est également détournée de la peine capitale. Un sondage Gallup de novembre 2019 a révélé que 60 % des Américains étaient favorables à la prison à vie plutôt qu'à la peine de mort, pour la première fois depuis le début du sondage, il y a plus de 30 ans.

"Le soutien de l'opinion publique à la peine de mort est au plus bas depuis des décennies", a déclaré Mme Ndulue.

D'autres problèmes sont apparus concernant les méthodes d'exécution, l'approvisionnement en drogues utilisées pour les injections létales, et les coûts des batailles judiciaires et des appels qui durent depuis des décennies.

Qu'a fait l'administration Trump ?

En juillet 2019, M. Barr a annoncé l'exécution programmée de cinq condamnés à mort, malgré les pratiques en vigueur et l'opinion publique.

"Le Congrès a expressément autorisé la peine de mort", a déclaré à l'époque le plus haut responsable juridique du pays dans un communiqué. "Le ministère de la justice défend l'État de droit - et nous devons aux victimes et à leurs familles de faire avancer la peine imposée par notre système judiciaire".

Les détenus sélectionnés ont été condamnés pour le meurtre ou le viol d'enfants et de personnes âgées, a déclaré M. Barr.

Cette décision a suscité de vives critiques de la part des démocrates et des groupes de défense des droits de l'homme.

"Nous pensons que la peine de mort est une punition arbitraire et anticonstitutionnelle qui aurait dû être abolie il y a des décennies", a déclaré Lisa Cylar Barrett, directrice du Fonds de défense juridique du NCAAP.

Et la sélection particulière des détenus a alimenté les accusations selon lesquelles la décision était politiquement motivée.

La première série d'exécutions de cet été - au cours d'une vague de protestations et de manifestations antiracistes - était entièrement composée d'hommes blancs. Aujourd'hui, quatre des cinq prisonniers qui doivent être mis à mort sont afro-américains.

Mme Ndulue a déclaré qu'elle ne pensait pas que c'était une "coïncidence" qu'aucun prisonnier noir n'ait été prévu pour être exécuté pendant une période de "sensibilisation accrue aux disparités raciales autour de la peine de mort fédérale".

Les recherches font noter que la peine de mort a été appliquée différemment selon la race.

"L'une des conclusions les plus solides d'études successives, dans les différentes juridictions du pays, est que la race de votre victime est un facteur sérieux pour déterminer si vous serez ou non condamné à la peine de mort", a déclaré Mme Ndulue.

Que se passe-t-il maintenant ?

Si les exécutions de Brandon Bernard et d'Alfred Bourgeois se déroulent comme prévu, les dix détenus exécutés en 2020 porteront à un total inégalé inégalé pour une année dans l'histoire moderne.

"Il faudrait remonter à 1896 pour trouver une autre année où il y a eu 10 exécutions ou plus", a déclaré Mme Ndulue.

Crédit photo, Courtesy Bernard Defense Team Légende image, Les militants cherchent à empêcher l'exécution de Brandon Bernard

L'administration Trump a également choisi de procéder à des exécutions fédérales en pleine transition politique pour la première fois depuis plus d'un siècle.

Les présidents en exercice ont généralement laissé leurs successeurs décider de la voie à suivre.

Dans une interview accordée à l'Associated Press, M. Barr a défendu les exécutions post-électorales, et a déclaré qu'il en programmerait probablement d'autres avant de quitter le ministère de la justice.

"Je pense que le moyen d'arrêter la peine de mort est d'abroger la peine de mort", a-t-il déclaré. "Mais si vous demandez aux jurys de l'imposer, alors elle devrait être exécutée."

Mais c'est un choix controversé, d'autant plus que le nouveau gouvernement Biden a déclaré qu'il s'efforcerait de mettre fin à la peine de mort.

La première exécution programmée, celle de Bernard, a particulièrement attiré l'attention. Condamné pour meurtre et enlèvement en 1999, Bernard était âgé de 18 ans au moment du délit, et serait le plus jeune délinquant exécuté par le gouvernement fédéral depuis près de 70 ans.

Cinq des neuf jurés encore vivants dans cette affaire, ainsi que le procureur américain qui a défendu la peine de mort en appel, ont publiquement demandé l'arrêt de son exécution.

Kim Kardashian a également pris position, en faisant un appel direct à M. Trump sur Twitter.

Quelle est la politique de Biden concernant la peine de mort ?

M. Trump est depuis longtemps un ardent défenseur de la peine de mort. L'équipe de Biden y est opposée.

La vice-présidente élue Kamala Harris, en particulier, a toujours critiqué cette pratique. Elle a pris position contre la peine capitale lors de sa campagne réussie de 2003 pour le poste de procureur du district de San Francisco et a refusé de demander la peine de mort pour le meurtre d'un policier de 29 ans, tué dans l'exercice de ses fonctions - malgré les pressions exercées au sein de son parti.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sénateur Joe Biden a exprimé son soutien à la peine de mort dans les années 1990.

Le bilan du président élu est plus mitigé.

Le projet de loi de M. Biden de 1994 sur les crimes a ajouté une soixantaine de crimes fédéraux pour lesquels une personne pourrait être mise à mort. Certains des condamnés à mort d'aujourd'hui ont été condamnés en vertu des dispositions de sa législation. Aujourd'hui, il a promis de faire pression en faveur d'une législation supprimant totalement les exécutions fédérales et d'encourager les États à faire de même.

L'équipe Biden a constaté que plus de 160 personnes condamnées à mort aux États-Unis depuis 1973 ont été ultérieurement exonérées. M. Biden n'a pas encore fait connaître son choix pour le poste de procureur général des États-Unis.

