Vaccin Covid-19 : l'Australie abandonne un projet en raison d'une fausse réponse au VIH

Crédit photo, University of Oxford

L'Australie avait précédemment accepté d'acheter 51 millions de doses du vaccin en cours de développement par la société australienne CSL et l'Université du Queensland (UQ).

CSL et l'UQ ont souligné que les résultats positifs étaient faux - ce qui signifie que la santé des participants à l'essai n'était pas en danger.

Le gouvernement australien a déclaré qu'il avait maintenant conclu un accord pour le vaccin Novavax et qu'il avait augmenté sa commande précédente de vaccins Oxford/AstraZeneca.

Que s'est-il passé avec le vaccin UQ/CSL ?

Le vaccin en était à la première étape des essais et s'est avéré efficace pour la production d'anticorps.

La CSL et l'UQ ont déclaré qu'il faudrait environ un an pour corriger la faille, ce qui a conduit à la décision d'abandonner l'essai.

"Il était probable que ça marcherait. Mais nous savions que nous ne voulions pas avoir de problèmes avec la confiance, et ce test faussement positif a peut-être causé une certaine confusion et un manque de confiance", a déclaré Brendan Murphy, secrétaire du ministère australien de la santé.

Paul Young, codirecteur du projet de vaccin, a décrit cette décision comme "dévastatrice" après avoir passé 11 mois à "vivre et à respirer ce projet".

"En général, environ 90 % des vaccins n'arrivent jamais sur le marché. En tant que communauté mondiale, nous avons été gâtés par la rapidité et le succès sans précédent qu'a connu le développement des vaccins Covid-19", a déclaré l'expert en maladies infectieuses Sanjaya Senanayake de l'Université nationale australienne.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Australie ?

Le gouvernement a déclaré qu'il s'était préparé à ce genre de situation et qu'il avait donc "réparti le risque" en concluant de multiples accords pour les vaccins.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'en concentrant les efforts de l'Australie sur d'autres vaccins, "nous avons plus de chances de faire vacciner toute la population plus tôt que plus tard".