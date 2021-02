Comment et quand le Venezuela a "perdu" l'île de Trinidad

Norberto Paredes @norbertparedes

Ces dernières années, les relations entre le Venezuela et Trinidad ont été marquées par des tensions migratoires.

Si, au cours des dernières décennies, ce sont principalement les Trinitaires qui ont émigré au Venezuela à la recherche d'opportunités, maintenant, ce sont les Vénézuéliens qui se tournent vers cette petite île de 1,3 million d'habitants, pour échapper à la crise économique, politique et sociale que connaît leur pays.

Et des deux côtés des 11 kilomètres à peine qui séparent la République bolivarienne du Venezuela de Trinidad, beaucoup ignorent l'histoire qu'ils partagent.

Située au nord-est du Venezuela, cette île - la cinquième plus grande des Caraïbes - a été visitée par Christophe Colomb lors de son troisième voyage en 1498, faisant partie des colonies de l'Empire espagnol aux Amériques.

Mais considéré comme peu attrayant, comparé à "l'Eldorado" qui se trouvait plus au sud du continent, Trinidad était souvent considéré par les Espagnols comme un fardeau, plutôt que comme un endroit où se développer et trouver de la richesse.

Après de longues périodes d'abandon et de reconquête, la province de Trinidad de l'époque est devenue l'un des membres de la capitainerie générale du Venezuela lors de sa fondation en 1777.

Cette entité cédera plus tard la place à la nation souveraine que nous connaissons actuellement.

Aujourd'hui, tous les territoires fondateurs de cette capitainerie générale font partie du Venezuela : la province homonyme (aussi appelée Caracas), ainsi que Cumaná, Guayana, Maracaibo et Margarita.

Tous sauf un : Trinidad.

Une histoire complexe

L'histoire de la façon dont cette île, qui fait maintenant partie de Trinidad et Tobago, s'est séparée de l'Empire espagnol, est passée aux mains des Britanniques et est devenue indépendante, près de deux siècles plus tard, est complexe et turbulente.

Mais la vérité est que les Espagnols ont eu du mal à la consolider en tant que colonie, comme ils l'ont fait avec de nombreux autres territoires de la région.

Crédit photo, Getty Images Légende image, San José de Oruña a été la première colonie que les Espagnols ont réussi à fonder à Trinidad et a servi de capitale de l'île.

Selon les historiens, les problèmes des conquérants européens ont commencé le jour même où ils ont décidé de coloniser l'île.

"Trinidad était déjà peuplée lorsque les colonisateurs sont arrivés et de nombreux groupes indigènes ont résisté à la colonisation. Lorsque vous avez différents groupes indigènes dans une région, vous avez généralement une société établie qui fonctionne", explique Debbie McCollin, historienne à l'Université des Antilles à Trinidad et Tobago, à la BBC World.

Elle souligne que, de toute façon, l'île n'a jamais été une cible pour les Espagnols, mais un "moyen d'arriver à une fin".

"La cible était les richesses de l'Amérique du Sud et Trinidad était considérée comme une sorte de plate-forme qui leur permettait de descendre l'Orénoque [fleuve], d'acquérir des terres et d'infiltrer les territoires indigènes à partir d'une base trinitaire", explique-t-elle.

Une mission difficile

Dès le début de la période de colonisation, l'Empire espagnol a fait très peu d'efforts pour créer des colonies sur l'île de Trinidad.

Les quelques tentatives ont également suscité un grand rejet de la part des habitants et, comme les Grandes Antilles et le continent étaient considérés comme plus importants, Trinidad a été abandonné pendant de nombreuses années.

Le premier véritable effort de colonisation du territoire a été fait par l'Espagnol Antonio Sedeño en 1530, qui a été nommé gouverneur de Trinidad par l'Empire espagnol.

Sedeño a essayé de créer des liens avec les Indiens en les traitant équitablement et en leur offrant des cadeaux, mais cette relation a pris fin lorsque les réserves alimentaires espagnoles ont commencé à s'épuiser.

Les Espagnols ont alors décidé d'entrer dans les populations indigènes à la recherche de nouveaux approvisionnements, ce qui a rendu furieux les habitants qui, après une longue bataille, ont forcé le souverain espagnol à fuir l'île.

Juan Ponce de León II, ancien gouverneur de Porto Rico, a été chargé de poursuivre la tâche que Sedeño n'a jamais pu achever, mais il a également omis de se concentrer à nouveau sur les richesses des autres territoires voisins.

Enfin, Antonio de Berrio est nommé gouverneur en 1580 et est le premier à établir une présence et une influence espagnoles sur l'île, en fondant la ville de San José de Oruña, qui fonctionnera comme capitale provinciale.

Mais au fil des siècles, l'influence de Madrid sur Trinidad a eu une limite et a été éclipsée d'abord par la culture locale, puis par la vaste immigration française encouragée pour peupler l'île.

Selon le livre "History of the People of Trinidad and Tobago", écrit par l'ancien premier ministre trinidadien Eric Williams, en 1772, la capitale San José de Oruña comptait 326 Espagnols et 417 Amérindiens.

C'est à cette époque, au XVIIIe siècle, que l'Espagne et d'autres puissances colonisatrices ont réalisé l'importance de Trinidad. Mais il était probablement trop tard pour la monarchie espagnole.

L'ouverture à l'immigration

"Jusqu'en 1770, Trinidad n'était pas une île très importante d'un point de vue économique, politique ou social : c'était une île pratiquement abandonnée", a déclaré Cristina Soriano, professeur d'histoire à l'université de Villanova en Pennsylvanie, à la BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plantations françaises à Trinidad

Mais dans le cadre des réformes dites "Bourbon", la monarchie espagnole a décidé de restructurer les axes administratifs de l'empire afin de rendre les colonies d'Amérique plus productives et d'en tirer un plus grand profit économique.

"La couronne espagnole a décidé d'investir à Trinidad. Ils se rendent compte qu'ils peuvent imiter le modèle économique développé par les Britanniques et les Français sur d'autres îles des Caraïbes et envisagent de développer des plantations de sucre, mais pour cela ils doivent encourager la migration", explique l'historien vénézuélien.

Et en 1783, la Cédula de Población a été signée, une loi qui a ouvert l'île de Trinidad à l'immigration catholique, principalement en provenance des colonies françaises des Caraïbes, comme Haïti et la Martinique.

En fonction de la couleur de leur peau et de leurs origines, chaque Français qui s'installe sur l'île reçoit une terre en échange d'un serment d'allégeance à la couronne d'Espagne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trinité a été fusionnée avec Tobago en 1888 et fait partie d'un pays souverain depuis 1962 : Trinité-et-Tobago.

"Ces lois étaient plus souples que celles du reste de l'Amérique espagnole et elles ont fonctionné", note Soriano.

Et grâce à la Cédula de Población, un grand nombre de familles françaises se sont installées sur l'île, suivies par un groupe encore plus important qui est arrivé dans le sillage de la Révolution haïtienne.

Le premier journal au Venezuela a été publié en français

"Les rébellions de Saint-Domingue français ont provoqué une fuite importante des familles françaises vers d'autres régions, dont la Trinité espagnole, amenant avec elles un groupe important d'esclaves : les Espagnols ont également cherché à encourager la population esclave de l'île", explique Soriano, ajoutant qu'en 1797 - lorsque les Anglais ont envahi l'île - un peu plus de la moitié de la population de la Trinité s'identifiait comme francophone.

L'immigration française à Trinidad a également marqué l'histoire du Venezuela. En effet, le premier journal publié au Venezuela n'était pas en espagnol.

L'historien Tomas Straka, professeur à l'Université catholique Andrés Bello (UCAB), raconte à BBC Mundo un fait qui peut en surprendre plus d'un : "Le premier journal vénézuélien a été publié à Trinidad et a été édité en français, ceci en raison du grand nombre de Français qui sont arrivés sur l'île à la recherche de terres et d'opportunités".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration d'une scène coloniale française

Le Courrier de la Trinité espagnole circule d'août 1789 à janvier 1790, bien avant la Gazeta de Caracas qui voit le jour en 1808.

L'"erreur" de l'Espagne

Pendant près de 300 ans, Trinidad a été sous domination espagnole, mais comment est-elle passée sous la couronne britannique et pourquoi les Britanniques se sont-ils intéressés à l'île ?

Cristina Soriano, de l'université de Villanova, explique qu'avec la perte des colonies en Amérique du Nord après la Révolution des Treize Colonies, l'Empire britannique a également perdu la capacité d'approvisionner ses colonies des Caraïbes avec des produits du continent et a vu que Trinidad pouvait fournir un moyen de faire venir des produits du Venezuela.

"Comme Trinidad faisait partie de la Capitainerie générale du Venezuela, il y avait beaucoup d'intégration économique et commerciale et les Britanniques ont vu qu'ils pouvaient tirer profit de cette relation en faisant de la contrebande", explique-t-il.

À cette époque, Trinidad était déjà devenue une colonie importante d'un point de vue social et surtout économique.

"Ce qui s'est passé, c'est que les Britanniques ont commencé à voir comment Trinidad s'épanouissait. Ce territoire a connu une croissance exponentielle de 1783 à 1790, tant en termes de population que de plantations de sucre. C'est ainsi qu'elle est devenue une cible pour les intérêts économiques britanniques", explique l'historienne trinidadienne Debbie McCollin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La révolution haïtienne a provoqué une immigration française à Trinidad, qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'île.

Ainsi, l'Empire britannique n'avait besoin que d'une seule raison pour envahir Trinidad. Juste une. Et l'Espagne le leur a donné.

Invasion de Trinidad et Porto Rico

En 1796, Madrid et Paris ont signé une alliance militaire connue sous le nom de deuxième traité de San Ildefonso, dans lequel ils ont convenu de maintenir une politique militaire commune contre le puissant Empire britannique qui, malgré son indépendance vis-à-vis des États-Unis, contrôlait encore une grande partie du monde.

Le pacte a été considéré par le Royaume de Grande-Bretagne - qui voyait la France comme son grand ennemi - comme une déclaration de guerre par l'Espagne, les Britanniques ont donc répondu en envoyant une flotte aux Caraïbes avec l'intention d'envahir Trinidad et Porto Rico.

"Porto Rico était plus important pour l'Espagne que Trinidad, la couronne espagnole a donc réussi à conserver le premier et ne s'est pas trop opposée à l'invasion du second", explique Tomas Straka.

Avec la signature du traité d'Amiens en 1802, l'Espagne a accepté de céder Trinidad à la Grande-Bretagne, récupérant ainsi l'île de Minorque qui avait été réoccupée par les Britanniques en 1798.

Cristina Soriano note que les historiens débattent depuis longtemps de la raison pour laquelle les Espagnols "se sont laissés si facilement arracher Trinidad".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec la signature du traité d'Amiens, l'Espagne a cédé Trinidad à la Grande-Bretagne.

"Mon interprétation est que les Espagnols étaient trop soucieux de maintenir les révolutions atlantiques - les révolutions américaine, française et haïtienne - loin des côtes du continent. Ils étaient obsédés par cela et comme ils se rendent compte qu'il est très difficile de contrôler l'île et que Trinidad n'avait pas la valeur économique que Cuba ou Porto Rico avaient, alors ils vont mettre plus de renforts militaires dans ces zones et sur les côtes de la Colombie et du Venezuela," dit-il.

"On peut donc dire que c'était un sacrifice. De plus, en raison de l'importante présence française à Trinidad, la situation était intenable", dit-il.

L'historien dit que pour le capitaine général Pedro Carbonell, ce fut "un soulagement" de se débarrasser de Trinidad en raison de la difficulté qu'il avait à la gouverner.

Une "perte" inévitable ?

Sans l'invasion britannique, Soriano pense que les Espagnols seraient beaucoup plus présents sur l'île, mais au-delà de cela, la société trinitaire serait multilingue et multiculturelle comme le sont de nombreuses îles des Caraïbes, avec des influences françaises et britanniques.

"Sans les effets de la Révolution française et les effets sur les Caraïbes et la Révolution des Treize Colonies, les Britanniques n'auraient peut-être jamais été intéressés par Trinidad. Je pense également que si ces mouvements n'avaient pas été générés par la crainte des Caraïbes espagnoles, Trinidad serait sûrement restée espagnole, comme Porto Rico, Saint-Domingue et Cuba l'ont été.

L'historien Tomas Straka va plus loin et pense que l'île ferait toujours partie du Venezuela.

"Il n'y a aucune raison de penser que Trinidad se serait séparée du Venezuela, comme aucune autre province ne l'a fait de celles qui faisaient partie de la Capitainerie générale après l'indépendance. Il y a eu des tentatives séparatistes dans certains cas, comme à Maracaibo et à Cumaná, mais elles ont échoué", dit-il.

Mais McCollin pense qu'en raison de la démographie de son île et de l'affaiblissement de l'Espagne, l'invasion de Trinidad était inévitable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une fille de Trinidad, en sourire avec le drapeau national.

"Les Britanniques avaient acquis tellement de force que Trinidad allait toujours être une cible. Et si les Britanniques ne l'avaient pas fait, les Français auraient fini par le faire, en raison de leur proximité avec le continent et des opportunités que cela offre", dit-il.

Plus britannique qu'espagnole

Aujourd'hui, à Trinidad - qui a fusionné avec Tobago en 1888 et est devenue indépendante du Royaume-Uni en 1962 - la colonisation espagnole est considérée comme "faible", dit McCollin, même s'il reste des vestiges culturels des Espagnols qui sont appréciés sur l'île.

Cependant, ses compatriotes se sentent beaucoup plus identifiés à la période britannique qu'à la période espagnole, même si cette dernière a été plus durable : "Les Britanniques ont fait beaucoup en peu de temps.

"Mais en ce qui concerne notre vision de la colonisation générale, je pense que nous nous interrogeons pour vraiment comprendre cette période et ce qu'elle signifie pour nous", ajoute-t-il.

"Les Trinitaires en général sont reconnaissants d'avoir eu toute l'influence qu'elle a eue. Trinidad est devenu très cosmopolite, avec les Français, les Espagnols, les Britanniques, l'influence africaine et l'influence indienne qui est venue plus tard ; il y a un grand mélange dans ce pays.