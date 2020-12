Les vaccins Covid : Les entreprises pharmaceutiques vont-elles réaliser des bénéfices exceptionnels ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les spécialisent pensent que certaines entreprises pharmaceutiques vont gagner des milliards de dollars dès l'année prochaine grâce au vaccin contre le coronavirus

Les gouvernements et les organisations caritatives ont investi des milliards dans des vaccins développés par des entreprises privées.

Qui va gagner de l'argent avec les vaccins Covid ?

Au début de la pandémie, nous avons été avertis : il faut des années pour mettre au point un vaccin.

Aujourd'hui, après seulement dix mois, les injections ont commencé et les entreprises leaders qui se trouvent derrière s sont connues de tous.

En conséquence, les analystes en investissement prévoient qu'au moins deux d'entre elles, la société biotechnologique américaine Moderna et la société allemande BioNTech avec son partenaire, le géant américain Pfizer, devraient gagner des milliards de dollars l'année prochaine.

Toutefois, l'on ne sait pas exactement combien les fabricants de vaccins sont prêts à gagner au-delà de ce montant.

Grâce à la manière dont ces vaccins ont été financés et au nombre d'entreprises qui se sont lancées dans la course à leur fabrication, toute possibilité de faire de gros profits pourrait être de courte durée.

Qui a investi l'argent ?

En raison du besoin urgent de vaccins, les gouvernements et les donateurs ont investi des milliards de dollars dans des projets visant à les créer et à les tester.

Des organisations philanthropiques telles que la Fondation Gates ont soutenu la quête ainsi que des particuliers, dont le fondateur d'Ali Baba, Jack Ma, et la star de la musique country Dolly Parton.

Au total, les gouvernements ont fourni 6,5 milliards de livres, selon la société d'analyse de données scientifiques Airfinity.

Les organisations à but non lucratif ont fourni près de 1,5 milliard de livres.

Seuls 2,6 milliards de livres proviennent des investissements propres des entreprises, dont beaucoup dépendent fortement de financements extérieurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, A pas de géant on s'achemine vers une vaccination mondiale de masse. Des pays comme le Royaume Uni ont déjà commencé à vacciner leurs populations

Il y a une bonne raison pour laquelle les grandes entreprises ne se sont pas précipitées pour financer des projets de vaccins. La création de vaccins, en particulier dans les situations d'urgence sanitaire aiguë, ne s'est pas avérée très rentable dans le passé.

Le processus de découverte prend du temps et est loin d'être certain. Les pays pauvres ont besoin de grandes quantités de vaccins, mais ne peuvent pas se permettre de payer des prix élevés. Et les vaccins ne doivent généralement être administrés qu'une ou deux fois.

Les médicaments recherchés dans les pays riches, en particulier ceux qui nécessitent des doses quotidiennes, sont plus rentables.

Les entreprises qui ont commencé à travailler sur des vaccins contre d'autres maladies, comme Zika et Sars, ont eu les doigts brûlés. D'autre part, le marché des vaccins contre la grippe, qui représente plusieurs milliards de dollars par an, suggère que si le Covid-19, comme la grippe, est là pour rester et nécessite des rappels annuels, il pourrait être rentable pour les entreprises qui proposent les produits les plus efficaces et les plus rentables.

Quels sont leurs tarifs ?

Certaines entreprises ne veulent pas être perçues comme profitant de la crise mondiale, surtout après avoir reçu autant de fonds extérieurs. Le grand fabricant américain de médicaments, Johnson & Johnson, et la société britannique AstraZeneca, qui travaille avec une société de biotechnologie basée à l'université d'Oxford, se sont engagés à vendre le vaccin à un prix qui couvre juste leurs coûts. Le vaccin d'AstraZeneca semble actuellement être le moins cher, à 4 dollars (3 livres sterling) la dose.

Moderna, une petite entreprise de biotechnologie, qui travaille depuis des années sur la technologie de son vaccin à ARN révolutionnaire, fixe un prix beaucoup plus élevé, jusqu'à 37 dollars par dose.

Son objectif est de réaliser un certain profit pour les actionnaires de l'entreprise (bien qu'une partie du prix plus élevé couvre également les coûts de transport de ces vaccins à très basse température.

Cela ne signifie pas pour autant que ces prix sont fixes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pfizer n'a pas pris de financement extérieur, mais son partenaire BioNTech a été soutenu par le gouvernement allemand

En général, les entreprises pharmaceutiques facturent des montants différents dans les différents pays, en fonction de ce que les gouvernements peuvent se permettre.

La promesse d'AstraZeneca de maintenir des prix bas ne s'applique que pendant la "durée de la pandémie". Elle pourrait commencer à facturer des prix plus élevés dès l'année prochaine, en fonction de l'évolution de la maladie.

"Pour l'instant, les gouvernements des pays riches vont payer des prix élevés, ils sont tellement désireux de mettre la main sur tout ce qui peut contribuer à mettre fin à la pandémie", déclare Emily Field, responsable de la recherche pharmaceutique européenne chez Barclays.

Dès que d'autres vaccins seront mis en circulation, probablement l'année prochaine, la concurrence pourrait bien faire baisser les prix, dit-elle.

En attendant, il ne faut pas s'attendre à ce que les entreprises privées - surtout les plus petites qui n'ont pas d'autres produits à vendre - fabriquent des vaccins sans chercher à faire des bénéfices, affirme Rasmus Bech Hansen, directeur général d'Airfinity.

"N'oubliez pas que ces entreprises ont pris un risque important, qu'elles ont agi très rapidement et que les investissements en recherche et développement ont été considérables", dit-il.

Et si vous voulez que les petites entreprises continuent à faire des percées à l'avenir, dit-il, vous devez les récompenser.

Mais certains affirment que l'ampleur de la crise humanitaire et le financement public font que l'heure n'est pas au statu quo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pays en développement sont considérés comme les moins nantis dans cette course à la vaccination de masse

Doivent-elles partager leur technologie ?

Les enjeux sont si importants que des appels ont été lancés pour que le savoir-faire des nouveaux vaccins soit mis en commun, afin que d'autres entreprises en Inde et en Afrique du Sud, par exemple, puissent fabriquer des doses pour leurs propres marchés.

Selon Ellen 't Hoen, directrice du groupe de recherche Medicines Law and Policy, cela aurait dû être une condition pour recevoir un financement public.

"Je pense qu'il était imprudent de la part de nos gouvernements de donner cet argent sans conditions", dit-elle.

Au début de la pandémie, dit-elle, les grandes entreprises pharmaceutiques ne se sont guère intéressées à la course au vaccin. Ce n'est que lorsque les gouvernements et les agences sont intervenus en promettant des fonds qu'ils se sont mis au travail. Elle ne voit donc pas pourquoi ils devraient avoir des droits exclusifs pour profiter des résultats.

"Ces innovations deviennent la propriété privée de ces organisations commerciales et le contrôle de l'accès à l'innovation et des connaissances sur la façon de les fabriquer reste entre les mains de l'entreprise", dit-elle.

Bien qu'il y ait un certain partage de la propriété intellectuelle en cours, elle dit que c'est loin d'être suffisant.

Les entreprises pharmaceutiques vont-elles donc réaliser des bénéfices exceptionnels ?

Les gouvernements et les organisations multilatérales se sont déjà engagés à acheter des milliards de doses à des prix fixes. Au cours des prochains mois, les entreprises s'emploieront donc à honorer ces commandes le plus rapidement possible.

Celles qui vendent à des pays aux poches plus profondes commenceront à voir leur investissement rentabilisé, tandis qu'AstraZeneca, bien qu'ayant conclu des accords pour fournir le plus grand nombre de doses, ne couvrira que ses coûts.

Une fois ces premiers contrats remplis, il est plus difficile de prévoir à quoi ressemblera le nouveau paysage vaccinal.

Cela dépend de nombreux facteurs : la durée de l'immunité des personnes vaccinées, le nombre de vaccins efficaces qui seront mis en circulation et le bon déroulement de la production et de la distribution.

Emily Field, de Barclays, pense que la possibilité de faire des bénéfices sera "très temporaire".

Même si les leaders ne partagent pas leur propriété intellectuelle, il existe déjà plus de 50 vaccins en cours d'essais cliniques dans le monde.

"Dans deux ans, il pourrait y avoir 20 vaccins sur le marché", dit Mme Field. "Il sera difficile de demander un prix élevé".

Elle pense qu'à long terme, l'impact aura davantage à voir avec la réputation. Un lancement réussi du vaccin pourrait contribuer à ouvrir des portes pour la vente de thérapies Covid ou d'autres produits.

À cet égard, l'ensemble de l'industrie devrait en bénéficier, convient Rasmus Bech Hansen d'Airfinity.

"C'est l'un des points positifs de la pandémie", dit-il.

À l'avenir, il attend des gouvernements qu'ils investissent dans les stratégies de lutte contre la pandémie comme ils le font actuellement dans le domaine de la défense, en considérant cela comme une dépense nécessaire pour des choses qu'ils espèrent ne pas utiliser.

Le plus prometteur de tous, et l'une des raisons pour lesquelles la valeur marchande de BioNTech et Moderna a grimpé en flèche, est que leurs vaccins fournissent une preuve de concept pour leur technologie ARN.

"Tout le monde a été impressionné par son efficacité", déclare Emily Field. "Cela pourrait changer le paysage des vaccins".

Avant Covid, BioNTech travaillait sur un vaccin contre le cancer de la peau. Moderna travaille sur un vaccin à base d'ARN pour le cancer des ovaires.

Si l'un de ces projets aboutit, les bénéfices pourraient être énormes.