Coronavirus : la Maison Blanche refuse que son personnel soit parmi les premiers vaccinés

Les États-Unis ont approuvé le vaccin pour une utilisation d'urgence et commenceront à le déployer lundi.

Les premières doses ont quitté un établissement du Michigan dimanche, les professionnels de la santé et les personnes âgées faisant la queue pour recevoir les premières injections.

On ne sait pas très bien pourquoi M. Trump a décidé de modifier les plans, ni quel effet cela aurait sur les efforts du gouvernement pour protéger les hauts fonctionnaires.

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé que l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin, annoncée vendredi, était une "étape importante" dans la pandémie, après avoir subi une pression intense de l'administration Trump pour approuver le vaccin.

Des doses du même vaccin sont déjà administrées au Royaume-Uni. Le vaccin Pfizer a également été validé par les autorités réglementaires au Canada, au Bahreïn et en Arabie Saoudite.

Quand Trump va-t-il recevoir le vaccin ?

Le plan de vaccination, rendu public pour la première fois par le New York Times, a été confirmé par le porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC), John Ullyot.

"Le peuple américain devrait avoir l'assurance qu'il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement américain sur les conseils des professionnels de la santé publique et des responsables de la sécurité nationale", a affirmé M. Ullyot.

Mais M. Trump a laissé entendre dimanche que les hauts fonctionnaires devraient maintenant attendre plus longtemps.

"Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. J'ai demandé que cet ajustement soit fait", a-t-il écrit dans un tweet.

Le président américain, qui a contracté le coronavirus en octobre et s'est rétabli après un traitement à l'hôpital, a déclaré qu'il n'était pas encore prévu qu'il reçoive le vaccin mais qu'il était impatient de le faire "au moment opportun".

Il a déjà affirmé être "immunisé", même si les experts médicaux disent qu'il n'est pas encore certain à ce stade que les personnes guéries de la Covid-19 sont protégées contre une seconde infection, et si oui, combien de temps cette protection pourrait durer.

Plusieurs foyers de coronavirus se sont déclarés à la Maison Blanche, et différents membres du personnel et de haut fonctionnaires ont été testés positifs pour la maladie.

Il s'agit d'un nouveau type de vaccin appelé ARNm qui utilise un minuscule fragment du code génétique du virus pandémique pour apprendre à l'organisme comment combattre la Covid-19 et favoriser une immunité.

"Lorsqu'une personne reçoit ce vaccin, son corps produit des copies de cette protéine, qui ne cause pas de maladie, mais qui déclenche une réaction de défense du système immunitaire, produisant une réponse immunitaire contre la [Covid-19]".

200 millions de doses supplémentaires d'un second vaccin, développé par Moderna et les National Institutes of Health, seront fournies d'ici juin.