Les migrants accusent la Grèce de les refouler en mer

La Grèce a nié avoir recours à de telles méthodes, insistant sur le fait qu'elle se conforme au droit européen et international et qu'elle protège les frontières de l'Union européenne.

Les nouveaux arrivants se sont rassemblés dans une forêt non loin de là et ont attendu l'aube, envoyant des photos et leur position GPS à Aegean Boat Report, une ONG norvégienne qui surveille les flux migratoires dans la région.

Plus tard dans la journée, l'universitaire grec Kostas Theodorou faisait du vélo dans la zone avec sa femme lorsqu'ils sont tombés sur deux femmes qui prétendaient être des migrantes qui venaient d'arriver sur l'île quelques heures plus tôt.

Les groupes de migrants ont alors quitté la forêt et se sont dirigés vers le nord, prenant d'autres photos des endroits qu'ils ont traversés. Aegean Boat Report a publié leurs déplacements sur Facebook et a contacté les autorités grecques.

Jeancy Kimbenga et les autres ont été accueillis par une équipe d'officiers des garde-côtes helléniques (HCG) et mis dans un bus. On leur a dit qu'ils seraient emmenés dans un camp spécial de quarantaine en raison de la pandémie de Covid-19. Au moins deux plaques d'immatriculation des gardes-côtes et un officier sont visibles dans les images que la BBC s'est procuré sur les lieux.