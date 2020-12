Burn out : des millions d'employés au bord de la crise en Chine

Lu-Hai Liang

BBC Worklife

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux employés en Chine travaillent les fameuses "996 heures" : de 9h à 21h, 6 jours par semaine.

Emma Rao a passé près de trois ans sur le fameux "horaire 996" en Chine : elle travaillait de 9h à 21h, 6 jours par semaine.

Originaire de Nanjing, Emma Rao s'est installée au centre financier de Shanghai il y a environ cinq ans pour travailler dans une multinationale pharmaceutique.

Le travail a rapidement pris le dessus sur sa vie.

"J'étais presque déprimée", dit-elle. "Ils m'ont privé de toute ma vie personnelle . "

Après son quart de travail, qui comprenait parfois des heures supplémentaires, elle disposait d'une petite pause pour manger, se doucher et se coucher, mais elle sacrifiait son sommeil pour gagner un peu de temps personnel.

Rao a souvent surfé sur Internet, lu les nouvelles et regardé des vidéos en ligne jusqu'à bien après minuit.

Le temps libre au détriment de la santé

Rao faisait ce que les Chinois ont appelé "bàofùxìng áoyè", ou "procrastination à l'heure du coucher".

L'expression, que l'on pourrait également traduire par "la revanche de se coucher tard", s'est rapidement répandue sur Twitter en juin, suite à un post de la journaliste Daphne K Lee.

Elle décrit le phénomène comme étant celui où "des personnes qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie diurne refusent de se coucher tôt pour retrouver une certaine liberté pendant la nuit".

Son post a clairement touché un point sensible.

Avec plus de 4 500 "j'aime" sur Twitter, Kenneth Kwok a écrit :

"Typiquement 8 à 8 au bureau, (le temps que) je rentre à la maison après le dîner et je prends une douche il est 22 heures. Ils ont besoin de quelques heures de "temps libre" pour survivre. "

L'origine de ce terme n'est pas claire.

La première mention que j'ai rencontrée était sur un blog datant de novembre 2018, bien que ses origines soient probablement antérieures à cette date.

L'auteur du billet, un homme de la province de Guangdong, a écrit que pendant les heures de travail, il "appartenait à quelqu'un d'autre" et ne pouvait se "libérer" que lorsqu'il rentrait chez lui.

Cette vengeance de reporter l'heure du coucher est triste, écrit-il, parce que sa santé en souffre, mais elle est aussi "grande" parce qu'il a gagné un peu de liberté.

L'expression a peut-être été reprise en Chine, mais le phénomène qu'elle décrit est probablement plus répandu, les travailleurs accablés du monde entier reportant l'heure du coucher pour récupérer un temps personnel précieux, même s'ils savent que ce n'est pas bon pour eux.

Crédit photo, Gu Bing Légende image, Gu Bing travaille tellement dur qu'elle sacrifie son sommeil pour le temps libre et le plaisir.

Des frontières floues

Les experts ont longtemps averti que le manque de sommeil est une épidémie mondiale de santé publique négligée.

L'enquête mondiale sur le sommeil de 2019 de Phillips, qui a reçu plus de 11 000 réponses de 12 pays, a montré que 62 % des adultes dans le monde estiment qu'ils ne dorment pas assez, avec une moyenne de 6,8 heures par nuit en semaine, contre les huit heures recommandées.

Les personnes interrogées ont cité diverses raisons pour expliquer ce déficit, notamment le stress et leur environnement de sommeil, mais 37 % ont mis en cause leur travail ou leurs horaires scolaires surchargés.

En Chine, une enquête nationale menée en 2018 a montré que 60 % des personnes nées après 1990 ne dormaient pas assez et que celles qui vivaient dans les grandes villes souffraient le plus.

Les entreprises technologiques qui ont créé la culture 996 sont souvent basées dans les grandes villes, et leurs pratiques de travail ont influencé d'autres secteurs.

Un rapport récent de la chaîne de télévision publique CCTV et du Bureau national des statistiques a indiqué que l'employé chinois moyen ne passait que 2,42 heures par jour loin du travail ou en dormant, soit 25 minutes de moins que l'année précédente.

Gu Bing, 33 ans, directrice de création dans une agence numérique à Shanghai, travaille souvent tard et dit qu'elle s'endort rarement avant 2 heures du matin.

"Même si je suis fatigué le lendemain, je ne veux pas me coucher tôt", dit-elle.

Gu aimait se coucher tard dans la vingtaine, mais elle a commencé à penser à adopter des habitudes de sommeil plus "normales".

"J'ai vraiment besoin de ce temps. Je veux être en bonne santé, mais ils (leurs employeurs) m'ont volé mon temps. Je veux récupérer mon temps".

Outre les longues heures passées au bureau, une autre partie du problème est que les modèles de travail modernes font que les gens ont plus de mal à tracer des frontières entre le travail et la maison, explique Ciara Kelly, professeure de psychologie du travail à l'école de gestion de l'université de Sheffield.

Grâce aux courriels et à la messagerie instantanée, les employeurs peuvent toujours rester en contact.

Cela peut nous donner l'impression d'être "toujours au travail", car le travail peut nous appeler à tout moment", dit-elle.

Jimmy Mo, 28 ans, analyste pour une société de développement de jeux vidéo dans la métropole méridionale de Guangzhou, a découvert que combiner sa passion pour les jeux vidéo avec le travail est une arme à double tranchant.

"Le travail est aussi mon passe-temps. J'aime sacrifier mon temps libre pour cela", dit-il, expliquant qu'il doit jouer à différents jeux après le travail, et aussi suivre des cours en ligne pour améliorer ses compétences professionnelles.

Il a également des passe-temps comme le yoga et le chant. Comme il est capable de tout faire, Mo ne se couche généralement pas avant deux heures du matin.

Mo est conscient que ce manque de sommeil peut aggraver un trouble de santé dont il souffrez et que dormir davantage pourrait le rendre plus sain et plus heureux, mais il dit que vous ressentez la pression de vos pairs.

Crédit photo, Jimmy Mo Légende image, Jimmy Mo dit qu'il ne se couche presque jamais avant 2 heures du matin.

" Un cercle vicieux"

Bien que les gens puissent être ennuyés lorsque le travail réduit leur temps libre, réduire le sommeil n'est probablement pas la meilleure "riposte".

Le manque de sommeil, surtout à long terme, peut avoir un certain nombre d'effets néfastes, tant sur le plan mental que physique.

Dans le livre de Matthew Walker "Why We Sleep : Unlocking the Power of Sleep and Dreams", le neuroscientifique est catégorique : "plus votre sommeil est court, plus votre vie est courte".

Et les gens, dans l'ensemble, le savent : toutes les personnes interrogées pour cet article ont estimé que leurs habitudes de sommeil étaient malsaines, mais elles restaient debout tard dans la nuit.

La psychologie peut expliquer pourquoi les gens choisiraient de profiter de ce temps libre même au détriment du sommeil.

De plus en plus de preuves montrent l'importance du temps libre loin de la pression du travail ; l'absence de séparation peut entraîner du stress, une diminution du bien-être et l'épuisement professionnel.

"Le sommeil est l'une des parties les plus importantes de la récupération du travail. Cependant, le sommeil est affecté par la façon dont nous nous séparons du travail", déclare Kelly de l'Université de Sheffield.

Il est important, explique-t-il, d'avoir du temps libre lorsque nous pouvons nous distancer mentalement du travail, ce qui expliquerait pourquoi les gens sont prêts à sacrifier le sommeil pour les loisirs après le travail.

"Les gens sont pris dans un cercle vicieux lorsqu'ils n'ont pas le temps de s'éloigner du travail avant d'aller dormir, et cela risque d'avoir un effet négatif sur leur sommeil", explique M. Kelly.

La vraie solution, suggère-t-il, est de faire en sorte que les gens aient le temps de participer aux activités qui assurent ce détachement. Cependant, ce n'est souvent pas quelque chose que les employés peuvent réaliser par eux-mêmes.

Heejung Chung, sociologue du travail à l'université du Kent et défenseur d'une plus grande flexibilité sur le lieu de travail, considère que la pratique consistant à retarder le sommeil est la faute des employeurs.

S'attaquer à ce problème serait bénéfique pour les travailleurs, mais cela contribuerait également à garantir un "lieu de travail sain et efficace", dit-il.

"C'est en fait une mesure de la productivité", explique-t-il. "Vous avez besoin de ce temps pour vous détendre. Les travailleurs ont besoin de faire autre chose que travailler. C'est un comportement risqué de ne faire qu'une seule chose".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans certains cas, le fait de travailler à domicile en raison de la pandémie a encore brouillé les frontières déjà faibles entre le travail et la maison.

Une flexibilité accrue

Depuis la pandémie, les entreprises de nombreux pays ont mis en œuvre des politiques de travail à domicile, ce qui a permis une plus grande flexibilité dans la vie professionnelle, mais aussi, dans certains cas, d'estomper davantage les frontières déjà faibles entre le travail et la maison.

On ne sait pas encore très bien comment cela pourrait affecter le type de culture du travail où les employés doivent éviter de dormir pour retrouver un peu de temps libre.

Selon M. Chung, un véritable changement nécessite un tournant institutionnel dans de nombreuses entreprises.

"Il est difficile pour les gens de réagir (à leur situation professionnelle)", dit-il.

Mais il conseille aux employés de parler à leurs collègues et d'approcher collectivement leur patron, avec des preuves, s'ils veulent demander un changement.

Cependant, cela pourrait ne pas être possible en Chine.

En fait, des rapports suggèrent que les entreprises s'enfoncent encore plus dans les heures supplémentaires pour tenter de se remettre des pertes causées par la Covid-19.

Krista Pederson, une consultante qui travaille avec des multinationales et des entreprises chinoises à Pékin, dit avoir constaté cette tendance.

Les entreprises chinoises considèrent que leur culture du travail présente des avantages par rapport à des marchés comme les États-Unis ou l'Europe, où les gens ont tendance à travailler moins d'heures : "ils savent qu'ils ont des travailleurs dévoués qui sont impitoyables et qui feront tout ce qu'il faut pour progresser, y compris travailler tout le temps", dit-il.

Avec une culture du travail aussi exigeante, les employés continueront à aborder la question d'une manière qui leur convient.

Bien qu'il travaille sans arrêt, Gu Bing aime son travail et accepte qu'on lui vole son temps libre.

"Parfois, je pense que la nuit est parfaite, voire magnifique", dit-il. "Mes amis et moi parlons la nuit et parfois nous écrivons des chansons ensemble. C'est calme et tranquille".

Et il y a la possibilité, pour les plus chanceux, de trouver un autre emploi, ce qu'a fait Emma Rao, qui a fini par échanger son emploi 996 contre un emploi un peu moins exigeant.

Cependant, Rao a constaté que les vieilles habitudes sont difficiles à rompre.