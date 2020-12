Coronavirus : faut-il s'inquiéter de la nouvelle souche de Covid 19 en Grande-Bretagne ?

Un virus muté semble instinctivement effrayant, mais tous les virus mutent et changent.

La plupart du temps, il s'agit soit d'une modification insignifiante, soit le virus change de telle manière qu'il se détériore et que le nouveau variant s'éteint tout simplement.

Il n'y a pas de preuve évidente que le nouveau variant du coronavirus - qui a été détectée dans le sud-est de l'Angleterre - est capable de se transmettre plus facilement, de provoquer des symptômes plus graves ou de rendre le vaccin inutile.

La première est que les niveaux de variance sont plus élevés dans les endroits où les cas sont plus nombreux.

Le virus aurait pu muter pour se propager plus facilement et provoquer davantage d'infections.

Mais les variants peuvent aussi avoir de la chance en infectant les bonnes personnes au bon moment. La propagation de la "souche espagnole" pendant l'été s'explique notamment par le fait que les gens l'ont attrapé pendant leurs vacances et l'ont ramené ensuite chez eux.

"Il a un nombre étonnamment élevé de mutations, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre, et certaines semblent intéressantes", m'a dit le professeur Nick Loman du consortium COVID-19 Genomics UK (COG-UK).