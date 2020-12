Pas de cueilleurs, pas de café : comment Covid menace la récolte colombienne

Depuis près de quatre décennies, le domaine de Santa Isabel cultive le café et le torréfie dans ses locaux avec des machines alimentées par de l'eau et du charbon.

Les cueilleurs de café sont devenus plus difficiles à embaucher en raison de la pandémie de coronavirus. Les prix bas du café signifient qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour attirer plus de travailleurs en offrant des salaires plus élevés.