Coronavirus : puces électroniques, modification de l'ADN... on a vérifié les fausses rumeurs sur les vaccins Covid

Nous avons examiné quelques-unes des fausses informations les plus répandues concernant les vaccins - depuis les prétendus complots visant à implanter des puces électroniques dans les populations jusqu'à la soit disant modification de notre code génétique.

Certains des nouveaux vaccins, dont celui qui est maintenant approuvé au Royaume-Uni et développé par Pfizer/BioNTech, utilisent un fragment du matériel génétique du virus - ou messager ARN.

Le système immunitaire apprend ensuite à reconnaître et à produire des anticorps contre la protéine.

Et, depuis le début de la pandémie, le vaccin a été testé sur des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier et a fait l'objet d'un processus d'approbation de sécurité rigoureux.

Lors des essais cliniques de phase 1 et de phase 2, les vaccins sont testés sur un petit nombre de volontaires afin de vérifier leur innocuité et de déterminer la bonne dose.

Le groupe qui a reçu le vaccin et un groupe témoin qui a reçu un placebo sont étroitement surveillés afin de détecter tout effet indésirable - les effets secondaires.

Bill Gates et les allégations relatives aux puces électroniques

Elle prétend que la pandémie de coronavirus est une couverture pour un plan d'implantation de puces de traçage et que le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est derrière tout cela.

Il n'existe pas de "puce électronique" contenues dans les vaccins et rien ne prouve que Bill Gates ait l'intention d'en implanter à l'avenir.

La Fondation Bill et Melinda Gates a déclaré à la BBC que cette affirmation était "fausse".

Une utilisatrice de TikTok a créé une vidéo sur le fait de se faire injecter une "puce électronique" et a appelé le vaccin Covid : la "marque de la bête"

Des rumeurs se sont répandues en mars lorsque M. Gates a déclaré dans une interview qu'à terme "nous aurons des certificats numériques" qui seront utilisés pour montrer qui est guéri, a été testé et a reçu un vaccin. Il n'a fait aucune mention de puces électroniques.

Cependant, cette technologie n'est pas une puce électronique et ressemble plutôt à un tatouage invisible.

Elle n'a pas encore été déployée et ne permettrait pas de tracer les personnes. De plus, les informations personnelles ne seraient pas saisies dans une base de données, explique Ana Jaklenec, une scientifique participant à l'étude.

Il a été ciblé en raison de son travail philanthropique dans le domaine de la santé publique et du développement de vaccins.

Allégations concernant les tissus du fœtus

Une vidéo particulière qui a été publiée sur l'une des plus grandes pages Facebook anti-vaccins fait référence à une étude qui, selon le narrateur, est la preuve de ce qui entre dans la composition du vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford.

Cette technique a été mise au point dans les années 1960, et aucun fœtus n'a été avorté pour les besoins de ce type de recherche.

Mais même si le virus affaibli est créé à l'aide de ces cellules clonées, ce matériel cellulaire est retiré lorsque le virus est purifié et n'est pas utilisé dans le vaccin.

Un document partagé par les personnes qui s'opposent à la vaccination a estimé le taux de guérison de la maladie à 99,97 % et a suggéré que l'infection au Covid-19 est une option plus sûre que la prise d'un vaccin.

Pour commencer, le chiffre de "taux de guérison" mentionné dans le document - impliquant qu'il s'agit des personnes qui ont attrapé le virus et survécu - n'est pas correct.

Ainsi, environ 100 personnes sur 10 000 mourront, soit bien plus que les trois personnes sur 10 000, que suggèrent le document.

Toutefois, M. Oke ajoute que "dans tous les cas, les risques dépendent beaucoup de l'âge et ne tiennent pas compte de la morbidité à court et à long terme due à la maladie de Covide-19".

Il ne s'agit pas seulement de survie. Pour chaque personne qui meurt, il y en a d'autres qui vivent mais après avoir subi des soins médicaux intensifs, et d'autres qui souffrent d'effets durables sur la santé.

Cela peut contribuer à surcharger les services de santé, des patients atteints de Covid concurrençant les ressources limitées d'un hôpital pour traiter les patients souffrant d'autres maladies et blessures.

Se concentrer sur le taux de mortalité global, ou décomposer l'administration d'un vaccin en un acte individuel, passe à côté de l'objectif des vaccinations, déclare le professeur Liam Smeeth de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cela devrait être considéré comme un effort de la société pour protéger les autres, dit-il.

"Au Royaume-Uni, le pire aspect de la pandémie, ce pour quoi on a décidé le confinement, était d'éviter que le service de santé soit débordé. Les groupes vulnérables comme les personnes âgées et les malades dans les maisons de retraite ont beaucoup plus de chances de tomber gravement malades s'ils attrapent le virus".