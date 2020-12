Pornhub supprime toutes les vidéos publiées par les utilisateurs

Le site de vidéos pour adultes Pornhub a supprimé la majorité des vidéos de sa plateforme en suspendant toutes les publications non vérifiées, dans le cadre d'une bataille sur les contenus illégaux.

Mastercard, l'un des plus grands services de paiement au monde, a retiré son soutien au site la semaine dernière en raison de la controverse.

Selon le New York Times, le site était "infesté" de vidéos pédophiles et de vidéos de viols.

Pornhub affirme que ses nouvelles mesures sont désormais plus strictes que celles de toute autre plateforme de réseaux sociaux.

Cette mesure signifie que seules les vidéos mises en ligne par des partenaires de contenus vérifiés et les personnes figurant dans les vidéos, qui sont membres de son programme, restent en ligne.

La plupart des contenus du site ont été publiés par des membres de la communauté non vérifiés. Des millions de vidéos ont été retirées grâce à la nouvelle politique.

'Parce que nous sommes une plateforme pour adultes'

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans les efforts déployés par Pornhub pour faire face à la controverse suscitée par l'article du New York Times.

"Cela signifie que chaque élément de contenu de Pornhub provient de comptes vérifiés, une exigence que des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n'ont pas encore mise en place", a indiqué le site sur son blog.

"Il est clair que Pornhub est ciblé non pas à cause de nos politiques et de la façon dont nous nous comparons à nos pairs, mais parce que nous sommes une plateforme de contenu pour adultes".