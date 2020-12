Lizzo : le régime de la star suscite le débat

"Comme vous le savez, j'aurais pu avoir très peur et honte de poster des choses comme ça en ligne parce que je suis une fille de grande taille, les gens s'attendent lorsque vous faites quelque chose pour votre santé, que vous essayiez de perdre du poids de façon spectaculaire, et ce n'est pas le cas", a déclaré Lizzo.

"En réalité, le mois de novembre m'a stressée. J'ai beaucoup bu, j'ai mangé beaucoup de choses épicées et de choses qui [me] dérangeaient l'estomac, et je voulais faire marche arrière et revenir à mon point de départ", a expliqué la star de la musique.