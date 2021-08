Un essai suggère que le paludisme pourrait être réduite de 70 %.

il y a 14 minutes

Dose de rappel

Cet essai, publié dans le New England Journal of Medicine, visait à administrer aux très jeunes enfants un vaccin déjà utilisé et des médicaments antipaludéens au moment de l'année où ils sont le plus vulnérables - souvent la saison des pluies (à partir de juin au Burkina Faso), lorsque les moustiques se multiplient.