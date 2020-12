"Love jihad" : ce que dit une fausse couche sur la loi anti-conversion de l'Inde

Par Geeta Pandey

BBC News, Delhi

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a eu des protestations contre la loi sur le "love jihad".

Des informations selon lesquelles une femme hindoue enceinte qui a été séparée de force de son mari musulman et qui a peut-être ensuite fait une fausse couche a mis en lumière les controverses concernant une nouvelle loi anti-conversion en Inde.

Au début de ce mois, un clip vidéo a fait parler de lui en Inde.

Il montrait un groupe d'hommes, avec des foulards orange autour du cou, chahutant une femme dans la ville de Moradabad, dans l'État de l'Uttar Pradesh, au nord du pays.

"C'est à cause de gens comme vous que cette loi a dû être promulguée", gronde l'un des hommes.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Les chahuteurs étaient du Bajrang Dal, un groupe hindouiste extrémiste qui soutient le parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi.

La loi dont ils parlent est l'Ordonnance sur l'interdiction de conversion religieuse illégale que l'Etat a récemment adoptée pour cibler le "jihad d'amour" - un terme islamophobe utilisé par les groupes hindous radicaux pour impliquer que les hommes musulmans s'attaquent aux femmes hindoues pour les convertir à l'Islam par le mariage.

L'incident dans la vidéo a eu lieu le 5 décembre. Les militants de Bajrang Dal ont remis la femme de 22 ans, son mari et son frère à la police, qui l'a ensuite envoyée dans un refuge gouvernemental et a arrêté les hommes.

Quelques jours plus tard, la femme, qui était enceinte de sept semaines, a déclaré avoir fait une fausse couche pendant sa garde à vue.

Au début de la semaine, un tribunal l'a autorisée à retourner au domicile de son mari après qu'elle ait déclaré au magistrat qu'elle était adulte et qu'elle avait épousé l'homme musulman par choix. Son mari et son beau-frère sont toujours en prison.

Dans des interviews aux médias depuis sa libération lundi soir, elle a accusé le personnel du centre d'accueil de la maltraiter et a déclaré que ses plaintes initiales de douleurs à l'estomac avaient été ignorées. Le centre d'accueil a nié ces allégations.

Crédit photo, Gajanfar Ali Légende image, La femme de 22 ans a été emmenée à l'hôpital après s'être plainte de douleurs à l'abdomen

"Quand mon état s'est détérioré, ils m'ont emmené à l'hôpital [le 11 décembre]. Après une analyse de sang, j'ai été admis et ils m'ont fait des injections, après quoi j'ai commencé à saigner".

Deux jours plus tard, dit-elle, on lui a fait d'autres injections. Les saignements ont augmenté et sa santé s'est détériorée, ce qui a entraîné la perte de son bébé, dit-elle.

On ne sait toujours pas si c'est vrai et ce qui s'est passé exactement à l'hôpital.

Lundi matin, alors qu'elle était encore en détention, les autorités ont rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait fait une fausse couche. Ces informations étaient basées sur des entretiens avec sa belle-mère.

Le président de la Commission de protection de l'enfance, Vishesh Gupta, a nié tous les témoignages concernant la fausse couche et est allé jusqu'à insister sur le fait que "le bébé est en sécurité".

Un gynécologue de l'hôpital où elle a été soignée a déclaré aux journalistes que "le fœtus de sept semaines pouvait être vu à l'échographie". Cependant, le médecin a ajouté que seul "un test trans-vaginal pouvait confirmer si le bébé était en sécurité ou non".

Mais les autorités n'ont pas encore commenté les allégations qu'elle a faites depuis sa libération. Elles ne lui ont pas non plus communiqué les résultats de ses examens échographiques ni les détails des médicaments qui lui ont été injectés.

Ainsi, cinq jours après son arrivée à l'hôpital, le statut du bébé n'est toujours pas clair, ce qui suscite des questions et des doutes.

Mais les informations selon lesquelles la jeune femme aurait fait une fausse couche ont suscité l'indignation en Inde, et beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser les autorités.

En Inde, les mariages interconfessionnels sont depuis longtemps censurés, les familles s'opposant souvent à ces unions.

Mais la nouvelle loi, qui stipule que toute personne souhaitant se convertir doit demander l'approbation des autorités du district, donne à l'État un pouvoir direct sur le droit des citoyens d'aimer et de choisir un conjoint.

Elle prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et les délits qui en découlent ne sont pas passibles de caution. Au moins quatre autres États gouvernés par le BJP élaborent des lois similaires contre le "jihad de l'amour".

Les critiques ont qualifié cette loi de régressive et d'offensante et ont déclaré qu'elle serait utilisée comme un outil pour cibler les couples interconfessionnels, en particulier les liaisons entre les femmes hindoues et les hommes musulmans.

Une pétition a également été déposée devant la Cour suprême, demandant qu'elle soit abandonnée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une marche contre le "love jihad" dans la ville occidentale d'Ahmedabad en 2018

Depuis son adoption le 29 novembre, au moins une demi-douzaine de cas ont été signalés dans le cadre de cette loi controversée.

Les mariages de couples interconfessionnels, entre adultes consentants et même ceux impliquant l'approbation des parents, ont été interrompus et des mariés musulmans ont été arrêtés.

La femme de 22 ans dit s'être convertie à l'islam et avoir épousé son mari musulman en juillet à Dehradun, une ville de l'État voisin d'Uttarakhand. Ils ont été interceptés lorsqu'ils sont venus à Moradabad pour enregistrer leur mariage.

"Le plus grand problème avec une loi comme celle-ci est qu'elle traite l'amour interconfessionnel comme une activité criminelle", explique l'historienne Charu Gupta.

"Elle refuse également de croire qu'une femme a un pouvoir, elle ne tient pas compte de son libre arbitre. N'est-ce pas à la femme de choisir qui elle veut épouser ? Et même si elle veut se convertir à une autre religion, quel est le problème ?

"Cette loi, dit-elle, est si vaste dans sa portée et son champ d'application, et elle impose à ceux qui en sont accusés de prouver leur innocence. Et c'est très dangereux".