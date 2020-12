TikTok : comment l'application a changé le monde en 2020

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des jeunes occupés à leur téléphones portables.

Avec des histoires sur un algorithme qui supprimait "les créateurs laids et pauvres" et le président Donald Trump envisageant une interdiction américaine, TikTok a été à la fois l'application la plus séduisante et la plus calomniée de l'année.

Première grande application de médias sociaux à être exploitée au-delà des limites de la Silicon Valley, la plateforme chinoise a rejoint les WhatsApp, Instagram et Twitter dans le régime de nombreux médias sociaux, malgré une multitude de controverses.

Elle a popularisé la vidéo courte et a développé un algorithme de recommandation qui en a fait l'un des concurrents vidéo les plus puissants au monde. Mais tandis que les adultes s'efforçaient de comprendre les implications des menaces à la sécurité nationale du Parti communiste chinois et d'un Internet américano-chinois bifurqué, les adolescents se nourrissaient de l'outil le plus puissant qu'ils aient jamais vu.

Aujourd'hui, à la fin de l'année 2020, TikTok est l'application la plus téléchargée de l'année - et elle a changé bien plus que notre façon de consommer les médias en ligne.

Je suis techniquement trop vieux pour TikTok, car je suis assis juste en dehors de son marché principal des 13-24 ans. Mais spirituellement, j'ai tout à fait raison.

Tout comme le fait d'être un baby-boomer n'est pas nécessairement une question d'âge, mais plutôt de mentalité, il n'y a pas de seuil d'âge pour TikTok ; c'est plutôt une volonté de se jeter dans le chaos de l'internet. Rencontrer quelqu'un en ligne avec qui vous avez des relations avant de le suivre religieusement, le DM-er et l'inonder de commentaires et de questions de soutien chaque fois qu'il poste est une culture nettement plus zoomée (Gen Z).

Poser des questions, soutenir des initiatives méritoires et faire des essais en masse dans un espace d'application est quelque chose qui vient naturellement à ces natifs du numérique. Dans la foulée de l'ère du trou de ver YouTube, l'algorithme de TikTok vous recommande le contenu dont vous avez inconsciemment envie - mais contrairement à YouTube, ces vidéos durent moins d'une minute. Cela signifie qu'en une seule session, vous pouvez consommer des quantités et des quantités de vidéos intéressantes, tout en vous familiarisant avec les créateurs, les tendances et les communautés. Il y a de la place pour tout le monde sur ce site - les bons, les mauvais et les plus bizarres.

Avoir un nombre important de fans sur TikTok se traduit par une étrange sorte de célébrité en 2020 ; je n'ai que 140 000 fans, ce qui est assez peu dans le grand schéma de l'internet, et pourtant je ne peux pas passer une quinzaine de jours sans être reconnu dans la rue. J'aimerais pouvoir dire que mon journalisme étincelant me donnait le même effet, mais le fait que tout le monde connaisse mon visage témoigne de la façon dont TikTok a réussi à coller les gens à leur écran cette année.

C'est venu du fait d'être moi-même - et c'est ce que d'autres créateurs disent aussi. Les gens ordinaires qui sont devenus des visages connus se sont empressés de se lancer dans une nouvelle ère de création de contenu ; les hyper-éditeurs rose pastel et les déesses Photoshoppées de l'Instagram d'antan ont disparu. TikTok a peut-être réussi à attirer des célébrités comme le chef Gordon Ramsay, mais les utilisateurs inondent l'application pour voir des personnes tout à fait ordinaires et attachantes.

Si Instagram nous a donné le modèle IG, TikTok nous a donné notre talentueux voisin, et à l'aide de son algorithme, voici comment ces personnages ont changé en 2020 - et pourraient bien changer les années à venir.

Une nouvelle ère d'activisme numérique

L'histoire retiendra probablement que TikTok a joué un rôle de premier plan dans Black Lives Matter, en le promouvant comme une tendance sur sa page Discover et en remportant le hashtag de plus de 23 milliards de vues. Kareem Rahma, qui a posté des scènes à Minneapolis sur l'air du remix de This Is America de Childish Gambino par Post Malone, est devenu un moment culturel clé pour les jeunes utilisateurs désespérés du changement aux États-Unis et ailleurs.

Peu de gens se souviendront que dans les premiers jours qui ont suivi la mort de George Floyd, les pages #GeorgeFloyd et #BlackLivesMatter n'ont eu aucune vue en raison d'un "pépin technique". Un an auparavant, The Intercept avait trouvé des preuves que les modérateurs supprimaient peut-être les créateurs non blancs, handicapés et pauvres dans l'algorithme.

Mais pour beaucoup, la plateforme a commencé à se sentir différente récemment, avec des créateurs plus divers apparaissant sur la page "For You" et plus d'initiatives promouvant l'inclusion.

Crédit photo, Kareem Rahma / @kareemrahma Légende image, Les TikToks de scènes de Kareem Rahma à Minneapolis ont été un moment culturel clé pour les utilisateurs du monde entier.

Il est également devenu une arène de premier plan pour les manifestations anti-Trump, qui ont en fait abouti à des résultats concrets. On attribue à TikTokkers un rôle au moins partiel dans le faible taux de participation au rassemblement de réélection du président Trump à Tulsa en juin et ils ont également forcé sa campagne à réinitialiser la cote de l'application Trump après que TikTokkers l'ait truffée de mauvaises critiques. Au cours de l'été de cette année, j'ai réalisé un film sur la façon dont l'activisme algorithmique - la façon dont les utilisateurs commentent, aiment, partagent et re-visualisent les vidéos pour le renforcer sur l'algorithme TikTok - a été un moyen important de mobilisation pour les activistes sociaux enfermés quand ils ne peuvent pas quitter la maison.

"En matière de comédie, TikTok tue essentiellement la ligne de fond", déclare le baron Ryan, qui a plus de 700 000 abonnés à ses sketches TikTok. "Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste différent." Une grande partie de la comédie est absurde et, bien qu'elle soit bien diffusée dans les médias grand public, elle peut prendre une vie propre sur une plateforme qui se délecte de l'étrange. "Le rythme est plus rapide maintenant et les détails deviennent plus importants.

Vous laissez un œuf de Pâques pendant une demi-seconde en une seule prise, et le public l'attrapera presque toujours. C'est parce que regarder un contenu entre ses mains, par soi-même, est une expérience extrêmement intime que la télévision ne peut remplacer".

Pour Ryan, il ne s'agit pas seulement de la qualité du contenu, mais aussi de son comportement en tant qu'individu. Il fait référence à @kallmekris, un créateur qui a créé plusieurs adorables personnages de retour, dont un bambin imposant : "Bien qu'elle soit hilarante, [elle] est incroyablement sympathique. Elle est aimable avec ses fans, elle travaille proprement, ne rôtit pas et ne critique personne avec sa comédie, et c'est pourquoi elle a plus de 10 millions d'adeptes".

Il considère que TikTok a créé un nouveau genre de comédie, une tendance qui n'est pas axée sur la punchline, qu'il appelle "ricanement existentiel". Nous ne sommes pas dans le domaine du rire du ventre", dit-il, "nous sommes dans le domaine du "Huh, c'est assez drôle". Dans un monde où il n'y a souvent pas beaucoup de raisons de rire - et beaucoup d'angoisse existentielle - il n'est pas surprenant qu'une application Gen Z ait attiré des artistes comme Ryan aussi facilement.

L'année où la culture des mimes est passée à la 3D - pour de bon

Nous ne vivons plus dans un monde de mimes en 2D de Pepe la grenouille, le petit ami qui regarde une autre femme et cet homme au visage bizarre et ridé qui rit de tout. Le domaine de l'art visuel en ligne exige désormais non seulement des compétences en matière de PhotoShop, mais aussi de montage vidéo. Beaucoup affirment que Vine a été le premier à le faire, mais la mise en garde est que Vine est mort alors que TikTok, qui a été l'application la plus rapide de l'histoire des médias sociaux pour atteindre un milliard de téléchargements d'utilisateurs, ne va nulle part. Des créateurs comme Robert Tolppi ont envoyé de sinistres et mauvais rendus en 3D sur DeepTok [Deep TikTok], la communauté TikTok connue pour avoir promulgué un certain nombre de vidéos bizarres, dont les sections de commentaires permettent aux utilisateurs de se délecter de leurs bizarreries sur Internet. C'est l'année où l'Internet a été "frit" : une expression qui fait référence à l'utilisation de pépins délibérés et d'effets d'approfondissement de la voix qui ont transformé TikTok en une sorte de paysage de malheur orwellien. Mais pour le plaisir. Étant donné que le reste du monde a eu l'impression de se transformer en une sorte de paysage orwellien, il est logique que les enfants veuillent créer leur propre paysage, qu'ils contrôlent et dans lequel ils peuvent se connecter. Beaucoup de vidéos frites n'ont pas atteint la viralité en dehors de l'application, contrairement à de nombreux autres TikToks cette année, ce qui suggère que les niches les plus étranges de la culture des mimes ne fonctionnent que lorsqu'elles sont associées à l'algorithme mystérieux de TikTok, tout comme les autres ne fonctionnent que dans certains groupes ou sous-groupes.

Une nouvelle voie pour les musiciens indépendants

La promotion des tendances sur TikTok est allée de pair avec la création du mime audio ; la reproduction en masse du même son à toutes ces tendances magiques. Parfois, les sons proviennent d'artistes connus, dont certains courtisent délibérément les TikTokkers pour essayer de stimuler le marketing sur la plateforme, ce qui est exactement ce que Drake a fait avec Toosie Slide. Mais ce qui a été une composante distincte de la culture TikTok cette année, c'est la viralité des chanteurs et artistes inconnus qui ont été sortis de l'ombre pour être vus et écoutés par des millions de personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Will Joseph Cook est récemment devenu viral sur TikTok avec sa chanson Be Around Me

L'un des exemples les plus émouvants est celui de Lyn Lapid, qui a réalisé un TikTok sur une expérience décevante qu'elle a vécue avec un producteur lorsqu'elle a essayé pour la première fois de faire sortir sa musique. "Il m'a dit : viens ici, ma chérie, je peux faire de toi une star/Je veux juste te voir t'épanouir et je sais que tu iras loin/ Ce qu'elle n'a pas pu voir, c'est qu'il était là pour l'argent", chante-t-elle en tapant sur sa table avec des percussions. Le film a été vu 50 millions de fois et la jeune fille de 18 ans l'a maintenant sorti en single, sans doute sans le producteur avide d'argent. Un peu comme Birdy, qui a fait ses débuts sur YouTube, la musique des artistes moins connus, qui se répand de façon virale, a toujours tendance à être habile, sincère et nettement indie.

"Les médias traditionnels n'ont pas la portée mondiale folle que crée TikTok", déclare Will Joseph Cook, qui est devenu viral sur la plateforme dernièrement avec sa chanson Be Around Me. Il l'a lancée de manière indépendante et bénéficie aujourd'hui d'un public de plus de 200 000 personnes. "Maintenant, je touche enfin des fans indigènes en Asie du Sud-Est qui auraient beaucoup plus de mal à me rencontrer autrement. Sur une note plus personnelle, j'ai l'impression que c'est un espace où les artistes peuvent montrer leurs autres centres d'intérêt et leur sens de l'humour d'une manière vraiment amusante. J'ai beaucoup apprécié cette partie de l'espace".

Cook avertit que ce n'est pas pour tout le monde. "Il y a une culture Internet assez audacieuse sur TikTok ; il faut en quelque sorte être un consommateur de contenu pour être un bon créateur. Cela peut sembler vraiment forcé quand un artiste qui n'utilise pas l'application se déchaîne et essaie de forcer un son viral".

Une nouvelle ère de l'art collaboratif

Les TikTokkers ont écrit ensemble une comédie musicale basée sur Ratatouille de Pixar. Ce n'est pas une blague, et ce n'est pas non plus, insondable, ridicule - elle a en fait été projetée hors ligne lors d'un événement théâtral à Broadway. Des personnes ayant des connaissances et une formation musicales adéquates ont écrit des numéros de chœur et des solos émouvants, et la conception du produit TikTok encourage les duos, ce qui en fait un outil parfait pour harmoniser et co-écrire de la musique avec de parfaits inconnus. Il s'agit d'une chanson en solo écrite pour le chef Skinner - I Knew I Smelled A Rat - et cette vidéo de montage émouvante montre combien de personnes ont envoyé des chorégraphies, des conceptions de costumes, des illustrations, des acteurs, des maquillages et même une équipe en coulisses dans ce qui a été une véritable œuvre musicale collaborative organique. Dans un contexte de pandémie où tant d'initiatives ont été prises pour tenter de réunir les artistes sur Zoom, la comédie musicale Ratatouille est une première sur Internet. Je suis sûr que les marques vont bientôt essayer de submerger TikTok avec des idées similaires - mais jusqu'à ce que cela arrive, Rémy le rat restera "le rat de tous nos rêves".

Nous sommes tous devenus des créateurs de contenu

YouTube a transformé de nombreuses personnes en créateurs de contenu via leur ordinateur - et maintenant TikTok transforme encore plus de personnes en créateurs de contenu via leur téléphone. Les YouTubers doivent tourner en pensant au montage pour la plateforme, mais les TikTokkers sortent souvent leur téléphone en déplacement ou pendant leur temps libre à la maison, filment et montent dans l'application, puis téléchargent instantanément. Il s'agit d'une création de contenu couleur par numéro - les tendances vous sont proposées soit sur la page "Pour vous", soit sur la page "Découvrir" et vous pouvez commencer à faire des vidéos immédiatement. Le fardeau de faire croire qu'un vidéographe a tourné la vidéo disparaît, tout comme la pression de devoir trouver des idées de contenu.

Pour de nombreux internautes, le monde d'avant TikTok était divisé entre les influenceurs et les normies. Votre entrée Instagram aurait pu avoir l'œuf au plat parfait et l'avoine écrasée, mais il n'allait jamais atteindre le nombre virale d'un Kardashian. Mais avec une application comme TikTok, votre vidéo amusante a autant de chances de faire le tour du monde que celle de la personne suivante, qu'elle ait 0 ou 100 000 abonnés. Le chaos que cela peut entraîner sur Internet n'est pas toujours positif, mais il y a quelque chose de délicieusement méritocratique dans tout cela.

Crédit photo, Sophia Smith-Galer Légende image, "Comment rire sur Internet dans d'autres langues"

L'essor de TikTok cette année a fait réfléchir beaucoup d'entre nous à deux choses très importantes : les mérites du défilement sur Internet pour échapper à la réalité, mais aussi, et c'est crucial, la question de savoir qui contrôle réellement ce que nous disons et voyons en ligne. Le lancement d'une application chinoise dans la mêlée des médias sociaux de la Silicon Valley a peut-être suscité une grande xénophobie politisée et anti-chinoise, mais il a également suscité une prise de conscience bien nécessaire parmi les internautes quant à savoir qui peut avoir accès à leurs données et qui peut donner la priorité ou supprimer le contenu qu'ils voient sur leurs flux. Pour l'instant, TikTok n'a pas été considéré comme un danger pour les données - et son omniprésence croissante dans tant de vies en a déjà fait un pilier. Si l'algorithme reste tel qu'il est actuellement, 2021 pourrait voir arriver une énorme vague de contenus qui changent la vie et l'esprit. L'expression de soi deviendra synonyme de création de contenu, favorisant ceux qui savent se filmer. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose pour le monde est sujet à débat, mais pour ceux qui se sont longtemps sentis ostracisés ou privés de leurs droits par les détenteurs traditionnels du pouvoir, la célébrité de la vidéo méritocratique des années 2020 définira une nouvelle ère où David battra Goliath. Alors que des plateformes comme Instagram deviennent de plus en plus des arènes où seules les plus grandes marques et leurs budgets de marketing ont droit à l'attention, au détriment de nouveaux talents plus modestes, les TikTokkers aux messages puissants - pour l'instant - sont libres de se déchaîner, défiant leur pouvoir de s'attaquer à l'algorithme, à l'internet et au monde extérieur.

