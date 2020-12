Que peuvent nous enseigner les différentes cultures sur l'ennui ?

Au Niger, les jeunes hommes contrecarrent le "poids de l'ennui" en buvant du thé ensemble. Pour eux, il est préférable de vivre ici et maintenant, et de profiter de l'avenir immédiat.

Une douzaine de jeunes hommes attendent, certains jouent aux cartes ou discutent autour d'un feu. C'est une scène de n'importe quelle rue du Niger au cours des trois dernières décennies.

L'un d'entre eux, le "tea man", attend une petite bouilloire en métal sur des charbons ardents.

Il est responsable du long et laborieux processus de préparation du thé vert en poudre de son groupe, communément appelé "fada". C'est la raison pour laquelle ils se sont réunis.Les hommes donnent un nom à leur "fada", qu'ils peignent souvent sur le mur par lequel ils se réunissent, ainsi que sur les peintures murales des théières.

Les noms qu'ils choisissent pour s'appeler peuvent parler des espoirs et des aspirations que les hommes ont pour leur avenir. Des noms comme "Money Kash", "Lune de Miel" ou "Brooklyn Boys".

D'autres font du battage publicitaire pour leurs membres ("Top Star Boys") ou réitèrent leur religiosité ("Imani" [foi]). Certains - comme "Boss Karate" - sont nommés en fonction d'intérêts communs.

Quelques-uns parlent des défis auxquels les hommes sont confrontés : une fada s'appelle "MDR", qui signifie "manger-dormir-recommencer"; une autre est "l'internationale des Chômeurs".

Dans les années 1990, des groupes d'étudiants ont commencé à se rassembler dans la rue pour protester contre le gouvernement et demander une réforme politique.

Très vite, ces groupes se sont révélés utiles pour partager des nouvelles, échanger des points de vue et établir des liens. Le thé était un complément naturel.

La motivation politique des "fadas" a lentement disparu au cours des trois décennies suivantes, remplacée par une sorte de protestation silencieuse - la protestation des gens qui s'ennuient dans un pays dont l'économie est en difficulté.

En choisissant de se rassembler dans les rues autour d'une bouilloire plutôt qu'à l'intérieur, les hommes sont un signe visuel de la santé de la nation.

Ils attendent que la bouilloire prenne de sa température et que leur avenir s'améliore.

"[Les jeunes Nigériens disent] "zaman kashin wando", qui signifie littéralement "la séance qui tue le pantalon".

C'est une expression qui décrit l'immobilité que l'on ressent lorsque son avenir est en suspens.

Le haoussa est une langue hautement métaphorique ; "tuer signifie en fait ici "user", a déclaré Adeline Masquelier, professeur d'anthropologie culturelle à l'université de Tulane, en Louisiane. "

Cela fait référence au fait que toutes les séances qu'ils font pendant leurs heures de veille usent les parties du pantalon sur lesquelles ils s'assoient.

Les jeunes hommes se désignent eux-mêmes comme "masu kasin wando" ("ceux qui ont usé leurs pantalons").

Leurs aspirations sont assez ordinaires : trouver un emploi, se marier ou encore fonder un ménage.

L'une mène à l'autre ; le mariage est peu probable si le jeune homme n'a pas de moyens de subsistance.

Lorsque les emplois sont rares, la seule alternative est d'attendre. Les universitaires appellent "attente" le temps perdu avant l'âge adulte, au Niger et dans d'autres endroits comme l'Inde.

Ces jeunes chômeurs ne sont pas des adultes à part entière. Au lieu de cela, ils s'ennuient et sont coincés dans les limbes, ce qui leur permet de remplir leur temps avec du thé.

Pourquoi nous nous ennuyons

Dans son livre "How Emotions Are Made", Lisa Feldman Barrett, professeur de psychologie à la Northeastern University, explique que les émotions ne sont pas universelles - il n'y a pas une seule expérience de peur, de bonheur ou de colère que tout le monde partage.

Au contraire, les émotions sont façonnées par notre milieu culturel et social, et parfois par les mots que nous utilisons pour les décrire.

En raison des différences subtiles que notre langue apporte dans la façon dont nous percevons les émotions, il n'est pas anodin que le mot français pour ennui - ennui - évoque l'apathie créative, tandis que l'allemand - langeweile, un composé de "long" et "temps" - est plus littéral.

Dans les pays russophones, l'ennui est "skuka", un mot onomatopéique qui désigne le son que fait un poulet. Il y a aussi "kukovat", le mot russe pour "coucou", qui signifie "perdre son temps".

Les gens s'inspirent des choses qui les entourent pour trouver des mots.

Langeweile semble être antérieur de quelques décennies à l' "ennui" anglais, qui est entré en usage au début du XIXe siècle.

Cela est opportun car certains historiens suggèrent que l'ennui n'existait pas avant cette époque - du moins pas dans le sens que nous lui connaissons.

Pour s'ennuyer, il fallait avoir une raison de s'ennuyer et avoir conscience du temps. Pour les classes laborieuses, ce n'était pas un problème.

Il y avait toujours du travail à faire et le respect des horaires stricts n'était pas très stressant. Certains travaux étaient mieux faits le matin, mais il n'était pas nécessaire d'être plus précis.

Yasmine Musharbash, responsable de l'anthropologie à l'Université nationale australienne, explique que l'ennui a commencé comme un sentiment spécifiquement occidental.

Les universitaires parlent de "l'ennui moderne" comme étant le type qui est apparu autour de la révolution industrielle.

À cette époque, l'observation de l' "heure d'horloge" est devenue beaucoup plus importante. À l'ère de la vapeur, les trains suivaient un horaire.

Soudain, alors que les transports publics connaissaient un boom de popularité, le besoin de savoir où se trouver et à quelle heure était important.

De même, pour les ouvriers des usines, il était nécessaire d'observer l'heure d'arrivée et de départ. Ce fut le début du travail en équipe.

Le temps d'horloge était imprimé dans la vie des Occidentaux, apportant avec lui le "temps libre" et, pour quelques chanceux, l'argent et les relations sociales qui l'accompagnent.

Bientôt, les Occidentaux s'ennuient eux-mêmes, et il ne faut pas longtemps pour qu'ils prennent leur ennui et le répandent ailleurs.

Guérir l'ennui

Musharbash a visité et étudié le peuple aborigène Warlpiri qui vit à Yuendumu, près d'Alice Springs dans le Territoire du Nord de l'Australie, depuis 1994.

Chaque année, elle y retourne pour y passer un peu plus de temps et, au cours des dernières décennies, elle a remarqué un changement dans la façon dont les générations de Warlpiri vivent l'ennui.

"Traditionnellement, et par là j'entends la pré-colonisation, il n'y aurait pas eu d'ennui", dit-elle. "L'ennui, c'est quand on se frotte au temps. Cela ne serait jamais arrivé auparavant.

À cause de la colonisation et de la façon dont la journée est structurée - cloches d'école, horaires de travail - le temps devient une camisole de force".

Imposer du temps au mode de vie des Warlpiri a semé la confusion, et des générations de plus en plus jeunes adoptent les routines des Australiens européens.

L'anthropologue Victoria Burbank, professeur à l'Université d'Australie occidentale, décrit que pour de nombreux Aborigènes australiens, le mode de vie des Australiens européens est totalement incompatible.

Les Australiens européens dépensent énormément d'énergie à entraîner leurs enfants à aller au lit alors que les parents aborigènes ne le font pas.

"L'heure du coucher nous forme au travail et fait de nous de bons travailleurs", a déclaré Mushrabash.

"Nous apprenons que certaines choses doivent être faites à certains moments. C'est une leçon assez brutale, mais c'est une façon d'accepter que le temps est votre patron".

Selon Musharbash, les Aborigènes australiens sont devenus "opprimés" avec le temps. Cependant, pour atténuer l'ennui, ils peuvent essayer d'échapper à cette oppression.

"Si vous vivez dans le présent, il n'y a pas d'oppression, le temps se déroule et arrive", a déclaré Musharbash.

"Vous faites la sieste, ou vous allez à la chasse, ou vous préparez de la nourriture, ou vous vous asseyez autour d'un feu et vous racontez des histoires.

Et vous parlez de choses et vous inventez des philosophies profondes et fascinantes, vous avez un temps infini pour le faire".

Le besoin de bien utiliser son temps libre disparaît si vous n'êtes pas inquiet de voir l'horloge tourner jusqu'à ce que vous ayez à nouveau besoin de travailler.

Comme pour l'Europe d'avant le XIXe siècle, nous ne pouvons pas savoir si le sentiment d'ennui dans la communauté Warlpiri est antérieur au mot.

Bien que, d'après l'expérience de Musharbash, il est clair que les générations plus âgées ont moins à voir avec l'ennui - qu'elles le ressentent ou non - plus elles s'éloignent des modes de vie européens.

"Tout le monde ne dort pas en même temps, vous dormez quand vous en avez besoin, puis vous commencez à bavarder et à avoir faim - il n'y a littéralement rien qui vous dit que vous devez faire quoi que ce soit", a-t-elle déclaré. "C'est très difficile à imaginer pour les Occidentaux".

La clé de l'avenir

La liberté de temps que Musharbash et Masquelier ont observée dans la communauté Warlpiri et le peuple du Niger a également été observée dans d'autres cultures non occidentales.

Ce qui unit tout le monde, cependant, ce sont certaines des manières malsaines avec lesquelles nous gérons trop de temps.

Lorsque le temps devient trop lourd, les gens, d'où qu'ils viennent, ont tendance à tuer le temps - ce qui, en règle générale, peut être assez destructeur, a déclaré Musharbash.

Les gens s'adonnent à des excès de consommation à la télévision, de nourriture ou d'alcool, de jeu et de drogue.

Au Niger, les jeunes sont souvent décrits comme détenant la clé de l'avenir de la nation.

"Les samari [jeunes hommes nigériens] instruits se sentent particulièrement victimes du chômage étant donné la prédominance de la norme de l'homme soutien de famille", a déclaré Masquelier, car leur scolarité a été privilégiée par rapport à celle de leurs sœurs.

Au chômage, "ils sont forcés de vivre dans une existence réduite où il ne peut y avoir de temps libre, car le temps n'est jamais compté", a-t-elle déclaré.

Les jeunes Nigériens interrogés par Masquelier décrivent le temps comme un "vide qu'ils essaient de "remplir" ou de "tuer".

Le mot haoussa que nous traduisons en anglais par ennui est "rashi", qui signifie "un manque de" - comme dans "rashin da'di", ou "un manque de plaisir/satisfaction".

Au Niger, l'ennui est une question d'absence. Si, comme le dit Musharbash, tuer le temps est destructeur, pour être productif, il faut le remplir. Et c'est le but de leur heure de thé.

"La consommation de thé nous a attrapés comme un virus", a expliqué un jeune Nigérien. "Le thé est notre drogue", a déclaré un autre.

L'homme du thé qui a comparé la boisson à une drogue soulignait facilement que le temps peut être gaspillé pour quelque chose de négatif comme les addictions mentionnées par Musharbash.

Pour ces hommes, boire du thé est devenu un moyen de reprendre le contrôle de leur temps. Leur temps n'est plus sans but ; il est social, collaboratif et positif.

Selon Masquelier, l'heure du thé absorbe les jeunes hommes nigériens dans le "maintenant". Ce processus lent combat deux anxiétés chez les jeunes hommes.

D'une part, ils ont quelque chose à attendre avec impatience ; ils veulent que le thé soit prêt. D'autre part, ils peuvent s'occuper du processus fastidieux.

L'alternative serait de déposer un sachet de thé dans une tasse et de préparer le thé eux-mêmes - mais où est le plaisir dans tout cela ?

Attendre le thé, tout comme jouer aux cartes ou au backgammon, "est une forme d'engagement volontaire qui permet de contrer le poids oppressant de l'ennui en punissant ceux qui attendent ici et maintenant", a-t-elle déclaré.

Cela leur donne un petit quelque chose sur lequel fixer leur attention, plutôt que le grand objectif à long terme de l'emploi.