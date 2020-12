Cyber-attaque : le département fédéral américain de l'énergie victime du piratage Sunburst

"Nous devons empêcher et dissuader nos adversaires d'entreprendre des cyber-attaques importantes", a-t-il déclaré. "Nous y parviendrons, entre autres, en imposant des dommages substantiels aux responsables de ces attaques malveillantes, y compris en coordination avec nos alliés et partenaires".

La principale agence américaine de cybersécurité, la Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA), a donné un avertissement jeudi, indiquant qu'il serait "très complexe et difficile" de contrecarrer l'intrusion.

Elle a déclaré que des "infrastructures critiques" avaient été endommagées, que des agences fédérales et des entreprises du secteur privé étaient compromises et que les dommages constituaient une "grave menace".

Le piratage a commencé au moins en mars 2020, et les responsables ont "fait preuve de patience, de sécurité opérationnelle et d'un savoir-faire complexe", a déclaré la Cisa.

Une course pour voir ce qui a été volé

La liste des personnes qui ont été piratées est déjà longue - et elle va encore s'allonger. Nous en sommes encore aux premiers jours de l'enquête, alors que les ministères, les entreprises et les organisations se précipitent pour voir s'il existe une faille dans leurs systèmes et ce qui a pu être volé pendant plusieurs mois.

Il est donc plus difficile pour les États-Unis de réagir - après tout, l'espionnage est une activité qu'ils pratiquent aussi régulièrement. Le problème est que, dans ce cas, les défenses américaines n'étaient pas assez efficaces pour repérer et arrêter les responsables.

Que savons-nous des conséquences du piratage ?

Microsoft a déclaré qu'elle avait identifié plus de 40 de ses clients qui étaient visés par la cyber-attaque, notamment des agences gouvernementales, des groupes de réflexion, des organisations non gouvernementales et des sociétés informatiques. Environ 80 % d'entre eux se trouvaient aux États-Unis, tandis que les autres se trouvaient au Canada, au Mexique, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, en Israël et aux Émirats arabes unis.