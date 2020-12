L'Unicef va nourrir les enfants au Royaume-Uni pour la première fois

L'agence des Nations unies, chargée de fournir une aide humanitaire aux enfants du monde entier, accorde des subventions à des projets communautaires dans le cadre de son initiative Food Power for Generation Covid.

Mme Kettley a déclaré : " nous sommes l'un des pays les plus riches du monde et nous ne devrions pas avoir à dépendre des banques alimentaires ou de l'aide alimentaire ".

"En fin de compte, une solution à plus long terme est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté alimentaire, afin qu'aucun enfant ne souffre de la faim".

Le gouvernement a déclaré qu'il s'engageait à soutenir les familles les plus pauvres "pendant la pandémie et au-delà" avec des initiatives telles que le revenu minimum vital, l'aide sociale supplémentaire et le programme de subvention pour l'hiver.