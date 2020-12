Cabinet Biden : Cette nouvelle équipe reflète-t-elle mieux l'Amérique ?

Ritu Prasad

BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, (De gauche à droite) Janet Yellen, Lloyd Austin, Deb Haaland

Le premier cabinet de Joe Biden en tant que président des États-Unis est décrit comme étant potentiellement le plus diversifié de tous les temps. Comment se compare-t-il à ses prédécesseurs et pourquoi la diversité est-elle importante ?

Lorsque George Washington a convoqué la première réunion du cabinet il y a deux siècles - bien qu'il ne l'ait pas appelée ainsi - il a inscrit l'idée de promouvoir des perspectives diverses au cœur du gouvernement américain.

Bien sûr, en 1791, toutes les voix dans la salle étaient blanches et masculines.

Vous ne trouverez pas la mention du cabinet dans la Constitution, mais le premier président a vu la valeur des conseillers qui pouvaient le guider sur les grandes questions tout en apportant différents points de vue à la réflexion.

En 2021, l'Amérique pourrait bientôt voir son premier secrétaire de cabinet amérindien, sa première femme directrice du renseignement national, son premier chef de la sécurité intérieure latino-américaine, son premier membre de cabinet ouvertement gay et bien d'autres choses encore.

Mais le nouveau président reste sous la pression de toutes les parties pour tenir ses promesses d'un cabinet qui reflète vraiment le pays plutôt que d'être un alignement de visages politiques familiers.

Alors pourquoi la diversité des membres du cabinet est-elle si importante ? Regardons un peu.

Depuis 1933, seuls onze présidents ont nommé des femmes à des postes ministériels. Aucun cabinet n'a jamais atteint l'équilibre entre les sexes ou les races dans le pays.

La taille des cabinets peut varier en fonction de l'administration, mais ils sont en gros composés d'une quinzaine de cadres. Au cours des 30 dernières années, la tendance a été vers une plus grande diversité - ou du moins elle l'a été, jusqu'à l'administration Trump.

L'administration Clinton de 1993

Le jour de l'investiture du président Bill Clinton, le Washington Post a écrit que le nouveau leader démocrate "a réuni le cabinet le plus diversifié de l'histoire : cinq femmes, quatre noirs et deux Latinos".

Aida Alvarez, l'administratrice des petites entreprises de M. Clinton, a été la toute première Latina à être nommée à un poste au sein du cabinet.

L'administration Bush de 2001

Le premier cabinet du président George W Bush a été salué par le New York Times comme "une équipe gouvernementale tout aussi diverse sur le plan ethnique et racial que celle du président Clinton".

M. Bush a choisi Colin Powell, le fils d'immigrants jamaïcains, pour devenir le premier secrétaire d'État noir du pays. Il a également fait appel à Norman Mineta - un démocrate qui est devenu le premier Américain d'origine asiatique à occuper un poste au sein du cabinet de M. Clinton - pour diriger son département des transports.

Plus tard, l'administration Bush est entrée de nouveau dans l'histoire avec la nomination de Condoleezza Rice : la première femme noire à occuper le poste de secrétaire d'État, puis celui de conseiller à la sécurité nationale. M. Bush a également placé la première femme américaine originaire des îles du Pacifique et d'Asie, Elaine Chao, dans un rôle de ministre du travail.

L'administration Obama 2009

Le premier cabinet du président Barack Obama, qui a marqué l'histoire, a été qualifié de "majorité-minorité". Le cercle restreint de M. Obama comptait sept femmes, neuf minorités et seulement huit hommes blancs.

Sous M. Obama, Susan Rice est devenue la première femme noire à occuper le poste d'ambassadeur des États-Unis aux Nations unies et Eric Holder le premier procureur général noir des États-Unis.

L'administration Trump 2016

Dans une démarche qui marque un retour à l'époque Reagan, le cercle restreint du président Donald Trump était notamment blanc, riche et masculin - bien qu'il ait eu plus de femmes à la Maison Blanche que les républicains précédents.

Et M. Trump a nommé des femmes à d'autres postes de l'administration. Il a nommé la première Indienne-Américaine, Nikki Haley, au poste d'ambassadrice des Nations unies.

Pourquoi ce retard ?

Mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps aux femmes et aux minorités pour pénétrer les cercles de décision ?

"Lorsque nous réfléchissons à la manière dont vous accédez à ces rôles, l'une des façons est de passer par un poste élu", explique le professeur Kelly Dittmar du Centre pour les femmes américaines et la politique de l'Université Rutgers.

"Donc, si vous avez une pénurie de femmes et de femmes de couleur dans les fonctions électives, et c'est là que les présidents cherchent, en partie, à identifier les membres du cabinet, alors vous commencez déjà avec un bassin déséquilibré ".

Nous avons vu la première femme au Congrès américain en 1916, explique-t-elle, mais il a fallu encore près de deux décennies avant que le président Franklin Roosevelt ne nomme la première femme à un poste ministériel (c'était le secrétaire au travail Francis Perkins).

L'histoire des Américains noirs et des autres minorités ethniques a pris encore plus de temps. Le premier homme noir a accédé à un siège au Congrès en 1870, mais nous n'avons pas vu un homme noir au sein du cabinet avant que le président Lyndon Johnson ne nomme Robert Weaver en 1966. Il a fallu attendre 1968 pour que la première femme noire soit élue au Congrès. La première femme noire au sein du cabinet a suivi en 1977 (Patricia Roberts Harris, secrétaire au logement).

"Je pense que ces choses se nourrissent les unes les autres", déclare le professeur Dittmar, ajoutant : "C'est aussi comme cela que vous auriez alors plus de femmes et de personnes de couleur dans le processus de défense des membres du cabinet au sein de leur parti".

C'est aussi en partie dû au fait que les États-Unis n'ont pas de règles formelles exigeant une représentativité égale de ces groupes au gouvernement.

Les pays qui appliquent des quotas au gouvernement ou au niveau des partis politiques ont fait des progrès vers l'égalité au niveau des dirigeants. Par exemple, au Rwanda, en 2018, 61 % des membres de la chambre basse étaient des femmes.

Les résistances

Dans trois postes clés - la défense, le Trésor et les services des anciens combattants - il n'y a jamais eu de femme à ce poste.

Selon le professeur Dittmar, il existe des stéréotypes persistants concernant l'expertise des hommes par rapport à celle des femmes lorsqu'il s'agit de questions de défense et de sécurité nationale, et les sondages d'opinion ont montré ce fossé. Les femmes n'ont pas été autorisées à entrer dans l'armée avant 1948.

"Même si nous avons certainement constaté une plus grande diversification, ces domaines sont parmi ceux où les hommes dominent, surtout aux plus hauts niveaux", déclare le professeur Dittmar. "Il existe toutes sortes de préjugés au sein de ces structures pour empêcher l'avancement des femmes, j'en suis sûr. Cela contribue à expliquer pourquoi ces écarts ont existé, au moins historiquement".

Et puis il y a le Trésor, où il semble que le choix de M. Biden, Janet Yellen, va briser ce plafond de verre particulier.

Les vieux stéréotypes ont cédé dans ce secteur. Des enquêtes montrent que les gens sont aujourd'hui plus enclins à considérer que les deux sexes sont égaux lorsqu'il s'agit de gérer l'économie.

Pourquoi un cabinet (diversifié) est-il important ?

Le professeur Wendy Smooth, de l'université d'État de l'Ohio, spécialiste des sciences politiques et des études de genre, explique que ces nominations sont un moyen de signaler des initiatives et des valeurs plus larges - inextricablement liées à la politique, mais aussi des indicateurs d'identité.

"L'un des premiers moyens par lesquels une administration présidentielle exprime sa volonté de rendre des comptes est la sélection des membres du cabinet", explique le professeur Smooth.

"Ce sont les premiers actes qui démontrent la volonté de l'administration, l'esprit de l'administration, les valeurs de l'administration. C'est un moment d'identité. Il s'agira de savoir qui nous sommes en tant qu'administration Biden et avec qui nous souhaitons entrer en contact dans le public américain".

Il est peut-être difficile de mesurer directement l'importance du symbolisme, mais il est là. Renverser les idées préconçues sur le leadership peut avoir des implications très tangibles.

"Si vous voyez une femme comme secrétaire à la défense pour la première fois, est-ce que cela commence à perturber les conceptions selon lesquelles les hommes sont meilleurs et plus experts dans les domaines de la défense ? Oui, inévitablement, c'est le cas", déclare le professeur Dittmar.

Elle affirme qu'il en va de même pour le vice-président Kamala Harris et sa nomination historique.

"J'espère qu'après son mandat de vice-présidente, la prochaine fois que des femmes se présenteront à la présidence, ces questions sur l'éligibilité, les qualifications ou les capacités seront au moins moins nombreuses qu'elles ne l'étaient".

Et les recherches menées par un Congrès de plus en plus diversifié ont montré que les femmes mettent sur la table des priorités et des questions qui, autrement, auraient pu être ignorées. "Et cela, en fin de compte, est préférable pour élaborer des politiques qui correspondent mieux aux expériences de la population qu'elles servent", explique le professeur Dittmar.

Biden fait face à de nouveaux défis

"Ce cabinet sera plus représentatif du peuple américain que tout autre cabinet dans l'histoire", a déclaré M. Biden aux journalistes mercredi, soulignant ses "nominations qui font jurisprudence" à ce jour. Jeudi, la sélection la plus récente est celle de la députée Deb Haaland, première secrétaire de cabinet amérindienne de l'histoire des États-Unis.

M. Biden est en voie d'avoir un premier cabinet plus diversifié que celui de M. Obama, qui, jusqu'à présent, s'est le plus approché d'un véritable reflet du pays, mais n'a pas réussi à faire mieux qu'une équipe de sept femmes pour 16 hommes et un seul secrétaire noir.

Mais comme différents groupes se disputent les mêmes places, même les choix historiques de M. Biden en ont irrité plus d'un.

Lorsque M. Biden a choisi le général Lloyd Austin pour diriger le Pentagone - le premier Noir à le faire - d'autres militants ont été contrariés que ce poste soit une fois de plus refusé à une femme. M. Biden a choisi deux hommes blancs pour diriger l'État et les agences agricoles - Anthony Blinken et Tom Vilsack - alors que les groupes progressistes auraient préféré le voir nommer des femmes noires à ces postes.

Les libéraux progressistes critiquent également les désignations de M. Biden dans la mesure où elles sont trop prudentes, trop modérées, trop establishment et trop vieilles.

Au cours des dernières décennies, il est devenu de plus en plus important de respecter l'engagement en faveur de la diversité. En 2020, les partisans de la démocratie ne se laissent plus plus apaisés par une quelconque représentation minoritaire, et les groupes qui ont soutenu la campagne de M. Biden devront lui demander des comptes.

Et s'il ne parvient pas à mettre en place un cabinet représentatif, il pourrait y avoir des retombées politiques.

Le professeur Smooth affirme que M. Biden se trouve dans une situation particulièrement délicate, le choix de son cabinet coïncidant avec les principales élections sénatoriales en Géorgie qui auront lieu en janvier prochain. Si les démocrates peuvent occuper ces deux sièges, ils gagneront le contrôle du Capitole ( le Congrès). Mais des erreurs de l'administration Biden pourraient "facilement compromettre la participation et l'enthousiasme des électeurs".