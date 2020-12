Pourquoi les conditions de détention en Guinée sont jugées "inhumaines"

Le porte-parole du ministère de la Justice, Sékou Keita, a déclaré de son côté aux médias que les conditions de détention à la Maison centrale (prison), où était détenu Roger Bamba, sont "appréciables" et que "chaque détenu a un bilan de santé, et que les détenus souffrant d'une maladie contagieuse occupent un pavillon spécial".

Pourquoi Roger Bamba était en prison

L'Ambassade des Etats-Unis à Conakry, par exemple, a "déploré la perte du militant de l'opposition Roger Bamba, décédé le 17 décembre après avoir été placé en détention préventive depuis le 10 septembre". Elle a exprimé ses "sincères condoléances à sa famille et à ses amis" et exhorté "le gouvernement de Guinée à respecter les procédures régulières et l'Etat de droit en s'attaquant aux perceptions de restrictions ciblées sur les dirigeants de l'opposition et en veillant à ce que les personnes détenues bénéficient de procès équitables sans retard injustifié"